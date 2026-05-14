14インチ軽量モバイルPC「LG gram 14」に販路限定モデルを追加、2026年5月下旬より順次発売

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社

LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社（代表取締役：孫 成周（ソン・ソンジュウ） 本社：東京都中央区）は、14インチの超軽量コンパクトボディに、マルチタスクも快適にこなせる性能を備えた「LG gram 14」（14Z90S-GD85J）を、販路限定モデルとして、2026年5月下旬より順次発売します。

本モデルは、わずか1,120gの軽さと16.9mm（突起部除く）の薄さでありながら、厳しい環境下での使用を想定した米国国防総省「MIL-STD-810H」準拠のテストを7項目クリアする高い堅牢性が特長で、どこにでも軽快に持ち出せます。また、72Whのバッテリーを搭載しており、最長14時間（動画再生時）／31時間（アイドル時）の長時間駆動が可能（※1）なため、外出先でもバッテリー残量に気を取られる心配もありません。

ディスプレイは、解像度1920×1200（WUXGA）かつアスペクト比16:10により、一度に多くの情報を表示可能。また、自然かつ鮮やかな色合いでの表示が可能なIPSパネルを採用しているほか、デジタルシネマ規格「DCI-P3」を99％カバーしているため、鮮やかで豊かな色彩で表示します。加えて、反射や映り込みを抑えるアンチグレア仕様により、見やすさにも配慮しています。

さらに、プロセッサーには、「インテル(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサー 155H」を搭載。メモリには、デュアルチャネルのLPDDR5X 6400MHz、ストレージにはNVMe SSDを採用し、高速なデータ転送がCPUのパフォーマンスを最大限引き出し、日常的な作業やマルチタスクも快適にこなせます。

（※1）それぞれのバッテリー駆動時間はJEITA バッテリ動作時間測定法（Ver. 3.0）に基づいて測定した結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。

「LG gram 14」（14Z90S-GD85J）

【製品スペック概要】

製品ページ：https://www.lg.com/jp/mobile-pc/gram/14z90s-gd85j/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23289/table/477_1_8790f15a6a6b179ee5d245abfdaa411a.jpg?v=202605140951 ]

（※2）重量はシステムの構成と製造工程によって若干の誤差があります。

※本仕様は予告なく変更される場合があります

※画像はすべてイメージです

※本リリースに掲載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です

■ブランドスローガン「Life's Good」に込めた想い

「Life's Good」というLGエレクトロニクスのブランドスローガンは、消費者のニーズが多様化する中、より良い生活のため「世界中のお客様をワクワクさせ、感動を提供する」という想いを象徴的に表現しています。LGエレクトロニクスはこのスローガンのもと、革新的なスマートソリューションを通じた「Innovation for a Better Life」というミッションを掲げ、主役であるお客様の日常をより豊かに、より健やかに、より創造的なひとときを堪能する喜びをもたらしてまいります。また、持続可能な社会の実現に向け、循環型社会の構築に着手しています。2030年までに、二酸化炭素排出量を50％削減（2017年比）し、2050年までに再生可能エネルギーに完全移行することを公約とし、炭素排出量の削減や環境に配慮したエコプロダクト設計の製品を通して、国際的な責任を果たしてまいります。

■LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社概要

社名 ：LG Electronics Japan株式会社（LG Electronics Japan Inc.）

本社 ：〒104-8301東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階

URL ：https://www.lg.com/jp/

設立 ：1981年1月

代表者 ：代表取締役 孫 成周（ソン・ソンジュウ）

事業内容：LGエレクトロニクス製品の日本向け輸入販売業。

テレビ、モニター、ノートパソコン、ホームプロジェクター、衣類ケア家電、空気清浄機、

衣類乾燥除湿器の販売、デジタルサイネージ事業、車載用機器やソリューション事業等。

■LGエレクトロニクスについて

LGエレクトロニクスは、家電をはじめとするテクノロジーのグローバルイノベーターとして、世界中に事業拠点を持ち、約74,000人以上の従業員を擁しています。

「ホーム・アプライアンス・ソリューション」、「メディア・エンターテインメント・ソリューション」、「ビークル・ソリューション」、「エコ・ソリューション」の4カンパニー制で、2025年の世界売上高は約89.2兆ウォン（KRW）。テレビ、生活家電、エア・ソリューション、モニター、車載用機器やソリューションにいたるまで、消費者および業務用製品を製造する世界有数の総合家電ブランドとして、お客様の生活をLife’s Goodにするための提案をし続けています。