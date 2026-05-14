鬼殺隊モデルに続き、鬼モデルも登場！GARRACKは、アニメ『鬼滅の刃』の日本製機械式時計より、新たに童磨・猗窩座・獪岳モデルを5月22日に予約開始し、6月5日に発売します。

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜）は、キャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK （ギャラック）」より、日本の伝統工芸の一つである「金沢箔」を使用した、アニメ「鬼滅の刃」の機械式腕時計（自動巻き）新3モデルを、5月22日に予約開始し、6月5日より発売します。鬼殺隊モデルに続き、童磨・猗窩座・獪岳の鬼モデルが新たにラインナップに加わります。

株式会社ウエニ貿易

特設ページはこちら：https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/kimetsu2025_1/(https://world-wide-watch.jp/s/garrack/feature/kimetsu2025_1/)

日本の伝統工芸「金沢箔」を使用し、アニメ「鬼滅の刃」のキャラクターを再現。文字盤を熟練の職人が一つ一つ手作業で仕上げた芸術品ともいえる逸品です。

時計の心臓部であるムーブメントは日本製を使用し、日本で組み立てたメイドインジャパンの腕時計です。

上弦の弐「童磨」、上弦の参「猗窩座」、上弦の陸「獪岳」をイメージした3モデルを新たにラインナップ。

日本の伝統工芸「金沢箔」を使用

金閣寺に使用されていることで知られる金沢箔。金沢は、金箔生産に適した気候風土と歴史を背景に発展した日本一の金箔の産地です。金属塊をたたいて約 0.1μm（１mmの1万分の1）という薄さまで伸ばしたものを、熟練の職人が一つ一つ心を込めて彩色しています。全て手作業で行われるため、製品ごとに個性が感じられます。

童磨モデル

【商品特徴】

１.12時位置のインデックスには、上弦の「弐」の瞳のモチーフを配置

２.1秒ごとに回転するディスクには、童磨の被り物をモチーフとしたデザインを採用

３.時分針には、童磨が持つ扇をイメージしたデザインを採用

４.文字盤には、頭の模様をイメージしたデザインを銀箔にて表現

【商品詳細】

商品名：『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 童磨モデル

品番：SMS-42-KY-J2D

価格：74,800円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(MIYOTA 82S5)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：銀箔

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：42mm

ケース厚：12mm

ベルトラグ幅：22mm

腕周り：12.5cm～18.5cm

猗窩座モデル

【商品特徴】

１.12時位置のインデックスには、上弦の「参」の瞳のモチーフを配置

２.1秒ごとに回転するディスクには、「羅針」のデザインを採用

３.時分針にも、「羅針」をイメージしたデザインを採用

４.文字盤には、猗窩座の顔の模様をイメージしたデザインを銀箔にて表現

【商品詳細】

商品名：『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 猗窩座モデル

品番：SMS-41-KY-J3A

価格：74,800円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(MIYOTA 82S5)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：銀箔

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：41mm

ケース厚：12mm

ベルトラグ幅：22mm

腕周り：12.5cm～18.5cm

獪岳モデル

【商品特徴】

１.12時位置のインデックスには、上弦の「陸」の瞳のモチーフ、その他のインデックスには、勾玉のモチーフを配置

２.1秒ごとに回転するディスクには、日輪刀の鍔をモチーフとしたデザインを採用

３.時針は日輪刀、分針は鞘をイメージしたデザインを採用

４.文字盤には、獪岳の血鬼術をイメージしたデザインを銀箔にて表現

【商品詳細】

商品名：『鬼滅の刃』S-MEISTER 機械式時計 獪岳モデル

品番：SMS-42-KY-J6K

価格：77,000円(税込)

ムーヴメント：自動巻き(MIYOTA 82S5)

ケース：ステンレススチール

ダイヤル：銀箔

ベルト：カーフレザー

ガラス：ミネラルガラス

裏蓋：シースルーバック

防水性：5気圧防水

ケース直径：42mm

ケース厚：12mm

ベルトラグ幅：22mm

腕周り：12.5cm～18.5cm

アニメ「鬼滅の刃」とは

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。アニメーション制作はufotable。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰󠄀豆子を人間に戻すため、《鬼殺隊》へ入隊することから始まる本作は、2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送・配信を開始、2020年10月には『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を公開、2021年から2022年にかけて、『テレビアニメ「鬼滅の刃」 無限列車編』『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を放送・配信、2023年2月より『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ』を開催、4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を放送・配信した。2024年2月からは『ワールドツアー上映「鬼滅の刃」絆の奇跡、そして柱稽古へ』を開催、5月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』を放送・配信。

そして、2025年7月18日より『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』を公開し、日本を含む158の国と地域で順次公開。2026年7月29日にはBlu-ray＆DVDの発売を予定している。

さらに、2026年4月5日より『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』を放送中。

公式サイト： https://kimetsu.com/

GARRACK（ギャラック）とは

日本が誇るキャラクターとファッションを高次元で融合させたライフスタイルブランドです。厳選された素材を使用し、大人の日常生活に溶け込むこだわりのデザインで、キャラクターの魅力を日々の暮らしに取り入れることができます。上質なアイテムで、心が躍るような特別な瞬間をお楽しみください。

GARRACK公式サイト https://world-wide-watch.jp/c/brand/gar

発売元：株式会社ウエニ貿易

時計、ファッション雑貨、フレグランス等のブランドを取り扱う専門商社。輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。ヴェルサーチェウォッチやフルラウォッチの日本総代理店を務める一方、メーカーとしてエンジェルハートやGARRACKを開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。

ウエニ貿易公式サイト https://www.ueni.co.jp/