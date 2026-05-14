あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性ブランド「LEPSIM」が俳優・モデルの高橋愛さんを起用した夏の最新ビジュアルを5月14日（木）に全店舗・WEBにて公開！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のLEPSIM（レプシィム）は、俳優・モデルの高橋愛さんを起用した夏のブランドビジュアルをLEPSIMの各店舗と公式WEBストア and ST（アンドエスティ）にて2026年5月14日（木）より公開いたします。また、同日には特設WEBページにてスペシャルムービーも公開いたします。

LEPSIMは、様々なライフシーンを過ごす大人の女性に向けた「清潔感と品のあるシンプルさ」を持ったアイテムを展開しています。LEPSIMの洋服をまとえば、ふらっとお出かけしたくなる。誰かに会いに行きたくなる。毎日を思いっきり楽しめる。そんなメッセージを込めて、毎日を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案しています。

ブランド誕生20周年という大きな節目を飾る夏のキャンペーンビジュアルに、圧倒的なファッションセンスと等身大のライフスタイルで幅広い世代から絶大な支持を得る、俳優・モデルの高橋愛さんが登場します。

今シーズンは、20年という歩みの中でLEPSIMが大切にしてきた「自分らしさ」への想いを、ファッションアイコンである高橋さんの感性と掛け合わせ、より自由でプレイフルな表現へと昇華させました。今季のトレンドを象徴するデニムオンデニムのセットアップから、夏の日差しを味方につける鮮やかなカラーアイテムまで、高橋さんらしいエッジの効いた解釈で着こなすルックに注目です。

また、今春に続き「Simple is...」をテーマにしたスペシャルムービーを同時公開します。自由なマインドで多彩なフィールドを縦横無尽に駆け抜ける高橋愛さんの生き方にフォーカスしました。「あらゆる自分を自由に楽しむ」を体現する彼女にとっての、シンプルで混じりけのない大切な想い。インタビューを通じて語られる、しなやかな強さの秘訣に迫ります。ビジュアルだけでは伝えきれない、高橋さんのリアルな温度感を感じられる特別なコンテンツです。

■概要

ビジュアル公開日：2026年5月14日（木）

ビジュアル公開場所：LEPSIM全店舗、公式WEBストア and ST

特設WEBページ： https://www.dot-st.com/lepsim/cp/20th_vol2

※2026年5月14日（木）12:00～公開

スペシャルムービー： https://www.youtube.com/shorts/dPwdetAWf1U

ブランドのキーメッセージ「Simple is...」について、高橋愛さんの等身大の哲学を語るインタビューを収録。変化を恐れず、常に自分らしく進化し続ける彼女がたどり着いた答えは、「Simple is ME」。自分自身の心に誠実に向き合うことで見つけた、シンプルで力強いその真意に迫ります。

■LOOK（一部抜粋）

《LOOK1》

レースを大胆にあしらったデニムオンデニムのルック。フリルシャツをルーズに羽織り、白レースのキャミソールとワイドパンツ、パールネックレスを重ねることで、ヴィンテージ感と上品な可愛さを併せ持つ、高橋愛さんらしいエッジの効いたスタイル。

・AIRデニムラッフル長袖ブラウス \7,990（税込）

・チュールドッキングタンク \3,990（税込）

・AIRデニムレースキャミチュニック \5,990（税込）

・スースー裾レースデニムパンツ \6,990（税込）

・メタルスライドサンダル \5,500（税込）

《LOOK2》

モノトーンを基調とした、クリーンでリラクシーな大人の夏スタイル。フォトTシャツにストライプシャツを羽織り、透け感のあるホワイトのシアーパンツを合わせ、黒サンダルとパールで品よく引き締めた、等身大のこなれ感を表現。

・シアーストライプBIGシャツ \5,990（税込）

・アソートフォトプリントT \4,990（税込）

・オーガンジー刺繍パンツ \6,990（税込）

《LOOK3》

鮮やかなレッドのノースリーブに、ダークグレーのプリーツロングスカートを合わせた、大人のカラーコーディネート。黒のニット帽とラフなサンダル、華奢なネックレスでエッジを効かせ、夏らしい情熱と洗練を両立したスタイリングです。

・《レプクル》ボックスタックノースリーブ \3,990（税込）

・《リネンライクドライシリーズ》プリーツスカート \6,990（税込）

・ベルトバックルクッションサンダル \5,500（税込）

・サマーニットビーニー \2,490（税込）

・マルチWAYタイネックレス \1,650（税込）

■高橋愛さんプロフィール

1986年生まれ、福井県出身。モーニング娘。の第6代リーダーを務め、卒業後は俳優やモデルとして活動。ファッション・美容への造詣が深く、多数のアパレルブランドとのコラボレーションやプロデュースを手掛ける。SNSを通じた等身大の情報発信が支持され、SNS総フォロワー数430万人以上を誇る。

■LEPSIMについて

レプシィムのブランド名は“SIMPLE”という文字の組み換え（LEPSIM）に由来しています。流れるように、しなやかに生きること。飾りすぎず、自然体でいること。LEPSIMは、そんな「シンプル」さを大切に、あらゆる自分を自由に楽しむ大人女性に似合うスタイルを提案します。全国 120店舗を展開（2026 年4月末時点。WEBストア含む）。

<公式WEBストア and ST（アンドエスティ）> https://www.dot-st.com/lepsim/

＜Instagram＞＠lepsim_official https://www.instagram.com/lepsim_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official