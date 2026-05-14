『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』本日より予約受付開始！

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、Nintendo Switch(TM) 2／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R) 向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（2026年7月9日発売）につきまして、5月14日（木）より、My Nintendo Store、PlayStation(R)Storeでの予約受付を開始したことをお知らせいたします。

また、本作の物語の要になるキャラクターの情報解禁に併せ、最新映像「2nd トレーラー "Strength & Darkness"」や、本作の新要素をご紹介する「新コンテンツ紹介トレーラー（召喚・極沌空所）」を公開いたしましたので、ぜひご覧ください。

・各プラットフォームのストアページ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1262_1_100e1768bd319f829af47e07363faf48.jpg?v=202605140151 ]

・Edition別早見表

・『グランブルーファンタジー』との連動特典実施が決定しました

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』または『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok アップグレードキット』をご購入いただいたお客様は、『グランブルーファンタジー』（※）内で使用できるアイテムを獲得することができます。詳細につきましては、後日改めて発表いたします。

なお、本特典は、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM) 2／Steam(R)のいずれのプラットフォーム版をご購入いただいた場合でも、お受け取りいただける予定です。

※『グランブルーファンタジー』の全プラットフォームでお受け取りいただけます。

・CyStore特装版

公式通販サイト「CyStore（サイストア）」ではゲームソフトの通常版に加え、豪華オリジナルグッズがセットになった特装版や限定購入特典など各種取り揃えているので、ぜひチェックしてみてください。

＜収録内容＞

・ゲームソフト各種

・CyStore特装版グッズ

１.メタリックウェポン ショーケース「七星剣」 ／ ２.「ルーレット」キーホルダー

３.CyStore描き下ろしアクリルアート（A5）／

４.アートブック「The Museum of Endless Ragnarok」（B5書籍）

・CyStore限定先着購入特典：クリアファイル（B5）

・CyStore特典「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok エクストラアイテムパック」

＜CyStore特装版 特設サイト＞

https://cystore.com/page/relink-ragnarok-granbluefantasy.aspx

2nd トレーラー "Strength & Darkness" を公開

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LpnCv-uL71M ]

GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | 2nd トレーラー "Strength & Darkness"：

https://youtu.be/LpnCv-uL71M

・新プレイアブルキャラクター「フラウ」「フェディエル」を公開。宿敵「ザ・ワールド」の存在も解禁。

本映像にて、新プレイアブルキャラクター「フラウ」「フェディエル」を公開しました。本作における新プレイアブルキャラクターは全6人となり、前作と合わせて計29人のキャラクターがプレイ可能です。すべてのキャラクターが個性的なバトルスタイルを持ち、操作キャラクターごとに全く異なるバトルアクションを体験いただけます。

敵対する宿敵「ザ・ワールド」についても公開しましたので、併せてご確認ください。

フラウ（CV. 浅倉杏美）

鮮烈なる力

世界の革新を目論む、アーカルムシリーズと呼称される星晶獣“ザ・デビル”と契約した空の民のひとり。愛情溢れる女性で、その容姿、行動、思考、知性など全てが力強く突出しており、性格は慈悲深い。

フェディエル（CV. 田野アサミ）

六竜の『黒』

理の外にあるといわれる“六竜”が一柱。闇を統べる世界の“楔”として摂理を定める存在であり、物質や概念といった空の万物に影響を与えている。

ザ・ワールド（CV. 斧アツシ）

胎動する世界

世界改革を目論む星晶獣“アーカルムシリーズ”の一柱。古き時代の星の民に創られたが、いつしか自我が目覚め自らの意思で活動するよう進化を遂げた。

新コンテンツ紹介トレーラー（召喚・極沌空所）を公開

『Endless Ragnarok』の新要素である「召喚」「極沌空所」をご紹介したトレーラーを公開いたします。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tM0FYmjhQqU ]

GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | 新コンテンツ紹介トレーラー（召喚・極沌空所）：

https://youtu.be/tM0FYmjhQqU

【新たなバトルシステム「召喚」】

■「召喚石」を装備して、バトル中に発動！

・ストーリーを進めると入手できる「召喚石」を装備することで、プレイヤー自身が召喚をおこなえるようになります。召喚を発動すると、一定時間召喚したキャラクターを操作して攻撃をおこなえるものや、キャラクターにステータス効果などを付与するものなど、さまざまなものがあります。

・召喚石を装備するだけでスキルやステータス効果を得られるので、キャラクターの能力強化とともに、召喚石を選びましょう。

・召喚石の中には、プレイアブルキャラクターかのように操作可能な特別な召喚も存在します。本映像では「ルシファー」「ローラン」を紹介。いずれも他の召喚石とは一線を画す能力を持った超強力な召喚石として登場します。

▼特別な召喚石として登場するキャラクター

ルシファー（CV.櫻井孝宏）

数多の星晶獣の父

神への叛逆を企んだ星の民。卓越した“知”を有す研究者でありながら、星晶獣ルシフェルの身体と融合することで圧倒的戦闘力を獲得している。

ローラン（CV.神谷浩史）

風渡る便利屋

西の空に暮らす、如才無き男。

とある事件を経て主人公達と知り合い、

一時行動を共にする。

■「アセンドチェイン」で強力な追撃を放つ！

・召喚石を装備するもの以外に、ルリアが召喚で攻撃する「アセンドチェイン」があります。バトル中にリンクタイムを発動すると、ルリアがスタンバイ状態に入ります。さらに、パーティでの奥義連携を成功させると、「アセンドチェイン」を発動。星晶獣を召喚し、強力な追撃を放ちます。

■召喚の解放条件

・召喚は、前作『GRANBLUE FANTASY: Relink』のメインストーリーをクリアし、新たに始まる『Endless Ragnarok』のストーリーの中で解放される新難度「CHAOS」などの高難度のバトルでのみ使用できます。

【シングルプレイ専用のゲームモード「極沌空所」】

■極沌空所の基本

・「極沌空所」は本作で新たに追加される、シングルプレイ専用のゲームモード。メインストーリーやクエストとは異なり、ランダムに構成されたステージを攻略し、深部を目指すステージ踏破型のコンテンツです。

・シードホルムの裏路地や、トルダーム宮に現れた「謎のゲート」に入ることで、極沌空所内の探査を開始。ステージでのミッションをこなし、次々に現れるゲートを選び、深部を目指します。また、ステージの合間では、極沌空所内でのみ付与されるバフ効果を得られます。奥へ進むほどパーティが強化されていくので、クエストとは一味違ったゲームプレイを楽しめます。

■報酬を獲得し、強化素材を大量に入手

・極沌空所の深部に到達し、待ち受けるボスを倒すと探査は完了。武器やジーンの強化に必要な素材を大量に入手できます。非常に多くのプレイアブルキャラクターが登場する本作において、一人でじっくり遊びたいプレイヤーや、キャラクターの戦力を更に強化したいプレイヤーには、うってつけの新要素となっています。

■ステージの種類と極沌空所専用の強化システム

・出現するステージはランダムで、プレイする度に順番は変化します。また、敵とのバトル以外にも、一風変わったミッションをこなすステージもあり、ときには、レアな魔物が現れるステージや、宝箱だけがあるステージなどに遭遇することもあります。

・さらに、極沌空所では攻略に役立つ能力強化をすることができます。極沌空所で手に入るレゾナンスポイントやコンフルックスポイントを使うことで、探査開始時点で能力が強化された状態で挑めたり、探査中にバフ効果を追加できたりします。

■極沌空所の解放条件

極沌空所はメインストーリーの第6章で解放され、メインストーリーの進行状況に応じて、より深部まで探査できるようになり、報酬も豪華なものになります。何度も挑戦し、キャラクター強化に役立てましょう。

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』 製品概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1262_2_360c1ad2bfad01d176236b81e0d525de.jpg?v=202605140151 ]

※画面は開発中のものです。

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