【口コミ・リピート率で沖縄県南部エリア1位】ヒューイットリゾート那覇のグリルレストラン「MASAN（マーサン）」が第10回ちゅらとくアワードで「かなさん賞」を受賞。

コアグローバルマネジメント株式会社

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）が運営するヒューイットリゾート那覇（住所：沖縄県那覇市安里2丁目5-16）のグリルレストラン「MASAN（マーサン）」は、沖縄県民向けレジャー・宿泊予約サイト「ちゅらとく」が主催する第10回ちゅらとくアワード「沖縄県民に選ばれたホテルレストラン」において、特別部門「かなさん賞」を受賞いたしました。

本アワードは、沖縄県内のホテル、ホテルレストラン、遊び・体験事業者を対象に、利用者からの口コミ評価や利用実績などをもとに選出されています。ヒューイットリゾート那覇の13階にある、グリルレストラン「MASAN（マーサン）」は、同サイトにおいて、口コミ評価およびリピーター率が高く評価され、沖縄県南部エリア第1位として選出されました。なお、受賞した「かなさん」賞は、沖縄方言で“愛される存在”を意味する言葉に由来しています。

日頃よりご愛顧いただいているお客様をはじめ、ご支援いただいている皆様に心より御礼申し上げます。

ヒューイットリゾート那覇では、今後も地域のお客様ならびにご宿泊のお客様にご満足いただける滞在体験を目指し、さらなるサービス品質の向上に努めてまいります。

ご予約はこちら：https://hewitt-resort.com/naha/

MASAN ランチビュッフェMASAN テラス席MASAN

【グリルレストラン「MASAN（マーサン）」概要】

グリルレストラン「MASAN（マーサン）」は、那覇市街を一望できるホテル最上階のパノラマビューとともに、臨場感あふれるお食事をお楽しみいただけるレストランです。

ランチでは、ライブキッチンで提供するステーキやローストビーフをはじめとしたフルビュッフェをご提供いたします。ディナーでは、コースメニューに加え、沖縄県産食材を使用した料理やグリルならではの肉料理など、多彩なアラカルトメニューをご用意しております。

特別な記念日のお食事から、ご家族やご友人とのお集まりまで、那覇市街を望む特別な空間で、心満たされるひとときをお過ごしください。



場所：ヒューイットリゾート那覇 13階

提供時間：ランチ 11：30 - 14：30（L.O. 14：00）／ ディナー 18：00 - 21：30（L.O. 21：00）

ご予約・詳細：https://hewitt-resort.com/naha/restaurant/masan/

【施設概要：ヒューイットリゾート那覇】

所在地：〒902-0067 沖縄県那覇市安里2丁目5-16地図(https://www.google.com/maps/place/%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88%E9%82%A3%E8%A6%87/@26.2178935,127.6957382,120m/data=!3m1!1e3!4m15!1m5!8m4!1e2!2s108999261575209397805!3m1!1e1!3m8!1s0x34e569e71566bdbb:0xce2a77786acbd692!5m2!4m1!1i2!8m2!3d26.2180737!4d127.695838!16s%2Fg%2F11mr2rdwzn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

アクセス：モノレール「安里駅」より徒歩約３分

TEL：098-943-8325

公式HP：https://hewitt-resort.com/naha/

Instagram：@hewittresort_naha(https://www.instagram.com/hewittresort_naha/?hl=ja)

※本リリース内容は、2026年5月14日（木）時点の情報であり今後変更となる場合がございます。

※画像は一部イメージです。

■会社概要

社名：コアグローバルマネジメント株式会社

代表者：代表取締役 中野 正純（Masazumi Nakano）

所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12

晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階

設立：2007年7月4日

事業内容：ホテル運営事業（国内33施設）ほか

展開ブランド：

源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、リージョニア by クインテッサ（NEW）、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト

コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/

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