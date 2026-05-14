【源泉のお宿 湯河原 千代田荘】１日１室限定　ReFaプチアメニティ付女子会プランのご紹介！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光リゾートマネジメント株式会社

源泉のお宿 湯河原 千代田荘（神奈川県足柄下郡湯河原町宮上637/執行役員支配人 石田圭司）

千代田荘では、女子会、カップル＆ご夫婦の思い出づくりにおすすめの特別プランをご用意いたしました。

温泉でゆったり癒されながら、ちょっと贅沢なご褒美時間を過ごしませんか？

Refaの上質アメニティや、リラックスグッズ付きでお部屋でもしっかりリフレッシュ。

さらに、ReFaドライヤー＆ヘアアイロンも滞在中ご利用いただけます。

ReFaドライヤー・ReFaヘアアイロンのレンタルサービス（イメージ）



本プランでは、旅の思い出を彩るサービス（3大特典）を詰め込んだ特別プランです。

女子旅、カップル＆ご夫婦の方におすすめいたします。（特典は男性の方も対象となります）

1日1室限定の為、ご予約はお早めにどうぞ。



【特典】

１.Refaのプチアメニティ（シャンプー・ヘアトリートメント・ボディーソープ）をお一人様につき1セット

２.癒しのアメニティセット（めぐリズム・休息時間・フェイスパック）をお一人様につき1セット

３.ReFaドライヤー・ReFaヘアアイロンのレンタルサービス※ご滞在中のみ（チェックアウト時にフロントへご返却ください）

ぜひ、大切な方とのご旅行やご自身へのご褒美旅に、千代田荘で心ほどける癒しの時間をご堪能ください。

プラン販売ページ :https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=820b0e9c-18f4-499c-9a98-f8cfe92a26ed&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=15085423&mode=secret&search_type=undated＜＜特別プランのご予約はこちらから＞＞千代田荘 公式ホームページ :https://chiyoda-sou.com/＜＜その他のプランのご予約はこちらから＞＞



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（同プラン比較時・適用条件有）

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1.Ｎポイント会員限定価格（宿泊代金5％引き）でご提供

2.宿泊代金の5％が次回ご利用いただけるポイント（Ｎポイント）として加算

3.館内利用券3,000円分（1滞在1予約につき）プレゼント

展望露天風呂無料コーヒーサービス