瀬戸内海を望む絶景と心地よい波音に包まれるモダン蕎麦割烹「Oh-SOBAR」では、開業1周年を記念した一夜限りの周年イベント「結びの一年祭」を開催。“蕎麦会席”や日本酒・ワインなどの“お酒”のペアリングを堪能できる特別会席を6月6日（土）のディナータイム限定で先着30名様に提供いたします。 Oh-SOBAR結びの一年祭：https://oh-sobar.com/news/anniversary/

本イベントでは、“お料理とお酒の響き合い”をテーマに、料理ごとに最適なお酒を組み合わせた特別コースをご用意。素材や香り、そして余韻に至るまで緻密に設計されたペアリングにより、料理の魅力をより豊かに引き出します。 今回のコースでは、Oh-SOBARとして初めて「田舎蕎麦」を提供。しっかりとした歯ごたえと、噛むほどに広がる蕎麦本来の力強い香りをお楽しみいただけます。乾杯には、自然派シャンパーニュ「マルゲ・ブリュットナチュール・ル・パル2019」をご用意。きめ細やかな泡と豊かな風味が、周年の夜を彩ります。さらに、脂のたっぷりのった近江鴨は叩き、肝大根、煮込の三種に仕立て、酸味の際立つ熟成日本酒「菊理媛」を合わせることで風味の奥深さを生み出します。また、最高級柚子と名高い鬼頭柚子を用いたシャーベットには、熟成梅酒「ゆめひびき」を添え、爽やかな香りと甘酸っぱい余韻をお楽しみいただけます。 これまでOh-SOBARを支えてくださったお客様への感謝の想いを込めた、一夜限りの特別会席。瀬戸内海の景色とともに、蕎麦と美酒が響きあう贅沢なひとときをぜひご堪能ください。

Oh-SOBAR 『結びの一年祭』開催概要

開催日時： 2026年6月6日（土）17：00～ 料金： 15,000円／人（税込） メニュー： ・前菜／そら豆の冷やし茶碗蒸雲丹餡掛け うに醤油庵、蛸ともずくのオクラトロロ酢 、 新じゃがと葡萄チーズの真丈、かますの酒盗焼き、蒸し鮑と胡瓜 わかめ醤油 ・瀬戸内盛り ・天婦羅／海老とゴーヤ、アオサ、玉葱のかき揚げ 長命草塩 ・お吸い物／トマトと法連草の真又 ・メイン／近江鴨（叩き、肝大根、煮込） ・蕎麦／田舎蕎麦 ・デザート／鬼頭柚子のシャーベット ババロア風 ・ドリンク／ シャンパーニュ「マルゲ・ブリュットナチュール・ル・パルク2019」 熟成日本酒「菊理媛」 ワイン「ペレイラ・ドリヴェイラ・マルヴァジア1991」 熟成梅酒「ゆめひびき」 など 備考： 食材の仕入れ状況により、提供メニューを変更する可能性があります 詳細・予約： 要予約／https://oh-sobar.com/news/anniversary/ 住所： 兵庫県淡路市野島轟木字砂川 269番2 HP： https://www.oh-sobar.com Instagram： https://www.instagram.com/ohsobar/ 問合わせ： 「Oh-SOBAR」（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）E-mail info@oh-sobar.com

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