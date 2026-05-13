三重県と近畿日本鉄道株式会社は、２０２６年５月２３日（土）・５月２４日（日）の２日間、三重県の魅力をＰＲするため、大阪上本町駅などで、「第６回三重県のいいもの・うまいものフェア」を開催します。

本イベントでは、近鉄百貨店上本町店正面入口前や大阪上本町駅８番線に停車中の「とばしまメモリー なみの章」列車内にて、三重県の特産品を販売します。

また、お客さまの休憩スペースとして、伊勢志摩の魚介類をラッピングした「伊勢志摩お魚図鑑」（※）も連結させ、本イベントを盛り上げます。

このほか、大阪上本町駅１階コンコースでは、三重県内自治体等の観光ＰＲコーナーを設け、三重県内のご当地キャラクター等の登場イベントを開催します。また、近鉄百貨店上本町店正面入口前特設スペースでは三重県が世界に誇るブランド・松阪牛（すき焼き用）や近鉄グッズが当たるお楽しみ抽選会を開催します。

この機会に、魅力的な食材や特産品に触れていただき、名所・旧跡が数多くある、自然豊かな三重県へ近鉄電車でお出かけいただければと考えています。

詳細は、別紙のとおりです。

（※）「伊勢志摩漁行商組合連合会」の鮮魚運搬専用貸し切り車両として、平日朝に

松阪駅から大阪上本町駅まで運行しています。





【別 紙】

■第６回三重県のいいもの・うまいものフェアの概要

１．三重県の特産品販売コーナー（１）

（１）開催場所 近鉄百貨店上本町店正面入口前

（２）開催日時 ５月２３日（土）・５月２４日（日）の各日

１１時００分から１８時００分まで

（３）販売業者および販売商品





２．三重県の特産品販売コーナー（２）

（１）開催場所 大阪上本町駅８番線に停車中の

「とばしまメモリー なみの章」列車内

（２）開催日時 ５月２３日（土）・５月２４日（日）の各日

１１時２０分から１５時２０分まで

（３）入場方法 入場料無料

※会場への入場には、乗車券類（きっぷ・ICカードなど）または

入場証（無料）が必要です。乗車券類をお持ちでない場合、地上

改札前で入場証を配付します。

（４）販売業者および販売商品

３．観光ＰＲコーナー

三重県各地の観光ＰＲや試供品配布などを行います。

（１）開催場所 大阪上本町駅１階コンコース

（２）開催日時 ５月２３日（土）・５月２４日（日）の

各日１１時００分から１８時００分まで

（３）出展団体 三重県、三重県観光関西協議会（三重路会）、玉城町観光協会、

（一社）榊原温泉振興協会、伊勢志摩観光コンベンション機構

（鳥羽市、志摩市、南伊勢町）

（４）出展内容 パンフレットなどの配架など





４．ご当地キャラクター等登場イベント

三重県内のご当地キャラクターなどが登場し、記念撮影などを行っていただけます。

（１）開催場所 大阪上本町駅１階コンコース

（２）登場日 ５月２３日（土）・５月２４日（日）

（３）登場キャラクター １こにゅうどうくん（四日市市）、２トーバ（鳥羽市）、

３しまこさん（志摩市）、４たいみ～（南伊勢町）、

５きーほくん（紀北町）、６えきにゃか・たいむちゅ

（（株）近鉄リテーリング）

（４）登場スケジュール

（以 上）



