「レンブラントリゾート知床」2026年5月1日、待望のオープン

株式会社レンブラントホールディングス

当社子会社である株式会社レンブラントホテル札幌（本社：神奈川県厚木市、代表取締役社長：小巻邦道）は、グループ初のリゾートホテル専門ブランド「レンブラントリゾート（REMBRANDT RESORT）」を新設する運びとなりました。その第一号施設として「レンブラントリゾート知床（所在地：北海道斜里郡斜里町）」を2026年5月1日（金）にリブランドオープンいたしました。

グループ初の「リゾートブランド」新設の背景・目的

当社グループは、国内外で20施設のホテルを展開し、ビジネスや観光の拠点として多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。この度、中長期的な収益の確保と経営基盤の安定化、そしてホテル・レジャー事業のさらなる拡大を目指し、従来のシティ・ビジネスホテルとは一線を画す、リゾート領域に特化した新ブランド「レンブラントリゾート」を立ち上げました。本ブランドは、各地の自然・温泉・食・アクティビティを最大限に活用し、「滞在そのものが価値となるリゾート時間」と「大人の余白時間」を創出する、当社リゾート事業の中核ブランドとして位置づけております。

「レンブラントリゾート」ブランドコンセプト

レンブラントリゾートは、リゾートエリアに特化した"滞在型レジャー"ブランドとして、その土地の自然・温泉・食・アクティビティなど地域固有の資源を最大限に活かした体験を通じて、滞在そのものが価値となるリゾート時間を創出しお客様に心の余白と豊かな時間をお届けすることを目指します。当社リゾート事業の中核ブランドとして、今後も全国各地の魅力的なリゾート地への展開を検討し、お客様に心の余白と豊かな時間を届けてまいります。

レンブラントリゾート知床コンセプト

レンブラントリゾートブランドの第一号施設として、北海道・知床に「レンブラントリゾート知床」をリブランドオープンいたしました。

「知床で満たされる、大人の余白時間」をコンセプトに掲げ、圧倒的なスケールの大自然と静寂が共鳴する特別なひとときをご提供します。

最上階の展望露天風呂から望むオホーツク海や、地産地消にこだわったビュッフェ、そして心ゆくまで寛げるオールインクルーシブスタイルを通じて、日常を離れた真の休息を求める大人のお客様に相応しい滞在をお届けいたします。

ホテルの特徴・サービス内容

１. オールインクルーシブで過ごす"余白のある時間"

滞在中の食事・ドリンク(アルコール含む)・温泉・サウナなどの館内サービスを宿泊料金に含んだ オールインクルーシブスタイルを採用。お財布を気にすることなく、心ゆくまで知床の自然と対話する。そんな「大人のための贅沢なリゾートステイ」をご満喫いただけます。

ただ過ごすという贅沢を。静けさに身を委ねる癒しのひとときを

２. 多彩な客室で叶える、自分だけのリゾート体験

全48室の客室は、すべてバス・トイレセパレート仕様で快適性を追求。洋室(19室)、和室(12室)、和洋室(13室)に加え、露天風呂付特別室(4室)もご用意。カップル、ファミリー、グループなどあらゆるお客様のニーズにお応えします。

ただ過ごすだけで満たされる、余白のある空間露天風呂付特別室も…落ち着く和室も…

３. 観光拠点として抜群のアクセス冬の絶景【流氷】まで徒歩5分

道中には「天に続く道」や「オシンコシンの滝」など、北海道ならではの壮大な景観が広がり、

移動そのものが観光体験となります。

・ 女満別空港から車で約2時間 (無料駐車場50台完備)

・ JR知床斜里駅からバスで約50分

・ 道の駅「うとろ・シリエトク」の向かいに位置し、知床観光の拠点として最適

Googleマップ :https://maps.app.goo.gl/fi3qkxTALhJWek5y5

館内設備について

【1階 ロビーラウンジ】



チェックイン後、まずはゆったりとしたソファに腰を下ろし、ウェルカムドリンクで旅の疲れを癒してください。大きな窓から差し込む自然光と、木のぬくもりを感じるインテリアが、知床の大自然とホテルの境界をやさしく溶かします。軽食とともに、お好みのドリンクをお楽しみいただけます。

印象的な鹿のオブジェがお出迎えアルコールも提供。様々なドリンクをご準備【7階 湯上りラウンジ】



最上階に位置するラウンジは、静寂を愉しむ大人のための特等席。

湯上がりの一杯、就寝前のひとり時間、早朝のコーヒーブレイクなど時間帯によって異なる表情を見せる知床の自然とともに、心ゆくまで寛ぎのひとときをお過ごしください。

お風呂上りにゆったりと…懐かしい瓶製品のドリンクが並びます。ワーケーションも可能です。

【レストラン Hinna（ヒンナ）】



海を望む開放的なダイニング空間で、北海道・知床の豊かな食材をふんだんに使用したビュッフェをご提供いたします。オホーツク海が育んだ新鮮な海の幸、十勝の大地が生んだ乳製品、富良野の野菜--北海道各地から届く旬の素材を、シェフが丁寧に、そして一番おいしい表情で調理します。

掲載写真はイメージです。

朝食イメージ夕食イメージオーシャンビューレストラン大人数でのご利用も可能アルコール・ソフトドリンクも飲み放題

【夕食ビュッフェ - 和洋中50種】

営業時間：17:30～21:00（L.O. 20:30）

※混雑時は2部制（17:30～ / 19:00～ 各部90分）

【朝食ビュッフェ - 和洋40種】

営業時間：7:00～9:00

※混雑時は3部制（7:00～ / 7:45～ / 8:30～ 各部45分）

【展望露天風呂付き大浴場・サウナ】



最上階7階に位置する展望大浴場は、「レンブラントリゾート知床」が誇る癒しの空間です。目の前に広がるオホーツク海の大パノラマ、刻々と表情を変える空の色、遠くに連なる知床連山--この圧倒的な景色とともに、源泉かけ流しの温泉に身を委ねる時間は、日常の喧騒を忘れさせてくれる特別な体験です。

露天風呂からの眺望内風呂から望む朝日も…

【泉質・効能】

泉質：カルシウム・マグネシウム硫酸塩泉 / ナトリウム泉

効能：関節痛、冷え性、疲労回復、筋肉痛、五十肩、神経痛、健康増進

肌あたりがやわらかく、身体の芯からじんわりと温まる良質な温泉です。

知床散策やアクティビティで疲れた身体を、やさしく癒してくれます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22711/table/10_1_173f492004aa1ec0371d24bdbcfe12e4.jpg?v=202605141251 ]公式ホームページ :https://rembrandt-resort.com/shiretoko/

会社概要

当社グループは現在、国内20施設、国外1施設のホテル、国内2施設のゴルフ場を運営しております。今回の「レンブラントリゾート知床」のオープンを期に、ホテル事業領域のさらなる拡大を推進し、多様化するお客様のニーズにお応えしながら、グループ全体の成長と企業価値の向上を目指してまいります。

[株式会社レンブラントホールディングス]

所 在 地 神奈川県厚木市岡田3050番地

厚木アクストメインタワー14階

代 表 者 氏 名 代表取締役社長 小巻 邦道

事 業 内 容 レンブラントグループの経営戦略策定

および管理業務

設 立 年 月 2011年11月

運営会社

【株式会社レンブラントホテル札幌】

名 称 株式会社レンブラントホテル札幌

所 在 地 神奈川県厚木市岡田3050番地

厚木アクストメインタワー14階

代 表 者 氏 名 代表取締役社長 小巻 邦道

事 業 内 容 ホテル・レジャー事業

設 立 年 月 2018年2月