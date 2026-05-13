Momentum、GMO TECH株式会社をACPパートナーに認定

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井 康平、以下Momentum）は、GMO TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木 亮一、以下GMO TECH）がデジタル広告の健全化を推進する認定プログラム『ACP Safe Display Ads』に加入したことを発表しました。本プログラムは、GMO TECHがディスプレイ広告において、不正・不適切サイトへの広告配信を防ぎ、広告主へ安全で信頼性の高いデジタル広告環境を提供していることを示しています。

背景

デジタル広告が社会基盤として定着する中、広告配信の品質と透明性の確保は、企業の持続的な成長において欠かせない課題となっています。公的機関や業界団体によるガイドラインの策定も進み、不適切なコンテンツへの露出抑制やブランド毀損リスクへの対策は、広告主および代理店が果たすべき『社会的な責務』へと変化しています。

GMO TECHとの取り組み

GMO TECHは、Momentumが提供するソリューションを採用し、ディスプレイ広告運用における安全性向上に向けた取り組みを強化いたしました。

本プログラム『ACP Safe Display Ads』は、同社が広告主様のブランド価値を守りながら、投資対効率を最大化する実力を備えた有力なパートナーであることを示しています。

本認定プログラムは、Momentumの非推奨ドメインリスト『HYTRA DASHBOARD Web Unsafe List』を適正に運用し、信頼性の高い配信を実現する代理店を認定するものです。認定パートナーは、Momentumが提供する最新情報のナレッジ共有を通じて、常に専門知見をアップデートしており、他社にはない高度な運用ノウハウを蓄積しています。本制度が、広告主様が安心して代理店を選定するための確かな指標となれば幸いです。

認定パートナー制度の詳細はこちら：https://www.m0mentum.co.jp/partner

GMO TECH担当者コメント

総務省の「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」公表を受け、広告業界全体でブランド毀損対策・アドフラウド対策への関心が高まる中、「GMO SmaAD」においても配信品質のさらなる健全化が求められています。

今回のHYTRA DASHBOARD導入により、不正・不適切なコンテンツへの広告配信や無効トラフィックを事前にブロックすることで、クライアントのROAS適正化とブランド保護を実現。信頼性の高い広告配信基盤として、健全なアフィリエイト市場の発展に貢献していきたいと考えています。

「HYTRA DASHBOARD Web Unsafe List」とは

日々1億を超えるURLを解析し、ブランド毀損（※1）やアドフラウド（※2）などの”広告汚染”リスクが高いドメインを特定・リスト化して提供する、配信用のブロックリストサービスです。

独自の審査基準による高度な機械判定と、専任オペレーターによる目視のダブルチェックを組み合わせることで、高精度かつ網羅性の高い配信非推奨ドメインリストを実現。リアルタイムに更新・提供される最新のリストを広告配信設定に適用することで、健全な広告運用環境を支援します。

※1 ブランド毀損：広告主のブランドイメージが損なわれること。ここでは特に意図しない広告配信によって起こるものを指す

※2 アドフラウド：不正な手法でウェブ広告のクリック数やインプレッション数を水増しすることで、広告費を搾取する行為

HYTRA DASHBOARDの詳細はこちら：https://www.m0mentum.co.jp/service/hytra-dashboard

GMO TECH株式会社について

GMO TECHは最新のテクノロジーを駆使したサービスを自社開発し、Webマーケティング全般における集客支援を行っています。

Googleマップ検索での上位表示を支援する「MEO Dash! byGMO」は、MEO（マップエンジン最適化）により、店舗・施設の認知拡大と来店促進を実現するサービスです。自然検索における集客力向上を支援する「SEO Dash! byGMO」は、独自のアルゴリズム解析に基づいたSEO対策を提供し、Webサイトの検索順位改善をサポートします。広告配信サービス「GMO SmaAD」は、アフィリエイト（成果報酬型）広告を中心に、クライアントの目的に応じた最適なプロモーション戦略を提供。「GMOアプリ外課金」は、決済手数料を抑え、収益性向上を支援する新たな決済サービスです。

GMO TECHは、これらのサービスをはじめ、すべての事業に共通して、お客様のWeb戦略におけるKPIとして最も重要な、「問い合わせ・購入・インストール」などのコンバージョン（成果）に重点を置き、お客様企業の集客を通じたビジネスの発展に貢献しています。

■Momentum株式会社について

■GMO TECH株式会社 会社概要- 代表者 ：代表取締役社長 鈴木 亮一- 所在地 ：東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー- 事業概要 ：AIで未来を創る 1. インターネット集客事業 2. WebマーケティングDX事業 3. SaaS DX事業 4. インターネットメディア事業 5. 決済サービス事業 6. 上記を含むインターネット事業全般- 会社HP : https://gmotech.jp/

Momentumは、日本語に特化した言語解析技術と独自データを活用したアドフラウド検知技術を基盤に日本のデジタル広告業界の健全化への取り組みを牽引するアドベリフィケーションソリューションカンパニーです。国内の広告代理店、広告プラットフォームにおいて幅広く当社ソリューションを活用いただいており、代理店向けのAgency Certification Program（ACP）、広告プラットフォーム向けのPlatform Certification Program（PCP）という認定制度にも数多くの日本を代表する企業に加盟いただいております。「デジタル社会の信頼インフラを作る」という当社のミッションの実現を通して健全なデジタル広告市場の発展に貢献します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp