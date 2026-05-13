テラドローン、国内最高峰スペックのUAV搭載型レーザスキャナ「Terra LiDAR 4」と、3DGS対応の次世代ハイブリッドSLAM「Terra SLAM TRINITY」を同時発売

Terra Drone株式会社

テラドローン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：徳重 徹、以下 テラドローン）は2026年5月13日（水）、国内シェアトップクラスのUAV搭載型レーザスキャナ「Terra LiDAR」シリーズの次世代モデル「Terra LiDAR 4」と、3DGS対応の次世代ハイブリッドSLAM（以下ハンディSLAM）「Terra SLAM TRINITY（テラスラム トリニティ）」の2製品を発売しました。

「Terra LiDAR 4」は、低価格帯でありながら照射点数最大200万点/秒、16リターン、デュアルカメラという圧倒的なハイエンドスペックを誇り、公共測量に完全対応。

また「Terra SLAM TRINITY」は、従来のGNSS測量機とハンディSLAMを一体化させ、さらに最新トレンドである3DGS（3D Gaussian Splatting）に対応した革新的モデルです。両製品ともに「圧倒的なスペックと価格」を実現することで、測量・建設業界のDXを加速させ、弊社土木事業本部のミッションである「土木に、新たな常識を。」を実現します。

（※1）GNSS受信機、ハンディ型SLAM、3DGS生成機能の一体型モデルとして国内初、自社調べ。

実施/実証/開発背景・目的

日本の建設・測量業界では、慢性的な人手不足や就業者の高齢化に加え、さらなる生産性向上が急務となっています。しかし、高精度な3次元計測機器は依然として高額であり、導入のハードルが高いことが課題でした。テラドローンは、こうした「コストの壁」を打ち破り、すべての現場で高精度な3次元データが活用される世界を目指しています。今回の新製品は、性能で妥協することなく、従来の常識を覆す低価格を実現することで、中小規模の現場まで広くデジタル化を浸透させるために開発されました。

新製品について

1. Terra LiDAR 4

「Terra LiDAR 4」は、現在国内で販売されている低価格帯LiDARの中でも、他を寄せ付けない圧倒的なスペックを誇るUAV搭載型レーザスキャナです。



特徴１. 従来の3分の1のコストで、公共測量完全対応のハイエンド性能

独自開発の技術革新により、従来の高精度UAV搭載型レーザスキャナの約3分の1という極めて低いコストを実現しました。公共測量に必要な精度（±5cm）を完全にクリアしており、国交省のi-Construction案件にも安心して導入いただけます。

特徴２. 圧倒的な点群密度と透過性：最大200万点/秒・16リターン・デュアルカメラ

1秒間に最大200万点の照射が可能となり、地形の微細な起伏や構造物のエッジを極めて鮮明に再現します。さらに、高解像度なデュアルカメラを搭載することで、点群データへのリアルな着色と、視認性に優れたオルソ画像の同時取得を実現しました。また、16リターンの対応により、植生が極めて濃い山間部でも地表面の点群取得率が大幅に向上。従来の機器では困難だった複雑な地形でも効率的にデータを取得でき、1フライトでより広範囲な計測が可能となります。



2. Terra SLAM TRINITY

「Terra SLAM TRINITY」は、国内未発売の「3-in-1」次世代計測デバイスです。従来の測量手法と最新技術を一つのデバイスに集約しました。

特徴１. 「GNSS × SLAM × 写真測量」の三位一体（Trinity）

本製品は、マルチGNSS（GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS）による高精度測位と、移動計測を可能にするハンディ型SLAM機能を統合しました。さらに最新技術「3DGS（3D Gaussian Splatting）」への対応により、従来の点群データを超えた実写さながらの極めてリアルな3次元モデルを生成します。

GNSSの「正確性」、SLAMの「機動力」、そして3DGSの「再現性」。これら三位一体（Trinity）の技術が、あらゆる現場の計測業務を劇的に進化させます。

特徴２. 3DGS対応による「視認性」の革命

従来の点群データでは判別しづらかった現場の細かな質感や色味を、3DGS技術によって実写に近いクオリティで可視化します。これにより、現場確認や発注者への説明、BIM/CIMモデルへの活用において、これまでにない直感的な理解を促進します。

今後の展望

テラドローンは、機材提供にとどまらず、計画・計測・解析・図化・納品までを一気通貫でサポートし、業務全体を支えるソリューションを提供します。土木事業本部が掲げる「土木に新たな常識を」というミッションのもと、常に現場に寄り添った技術革新を追求し、高度な三次元ソリューションを通じて、測量・建設業界のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に牽引してまいります

仕様

1. Terra LiDAR 4

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20194/table/416_1_89d71d6e58824a89f65d6430fdc1aca9.jpg?v=202605130951 ]

2. Terra SLAM TRINITY

GNSS受信機

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20194/table/416_2_e8274432c690358e0463b3c557b138a2.jpg?v=202605130951 ]

手持ち型レーザスキャナ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/20194/table/416_3_1e38b76cc26d14aed8a416af014558b3.jpg?v=202605130951 ]

※掲載されている数値は、特定の条件下における開発目標値です。すべての利用環境において同様の性能を保証するものではありません。

本製品に関するお問い合わせ

Terra Drone株式会社 土木事業本部 土木プロダクト事業部 （担当：仙石）

Email：sales-promotion@terra-drone.co.jp

Terra LiDAR 4：https://terra-drone.net/service/survey/tl4

Terra SLAM TRINITY：https://terra-drone.net/service/survey/tst

Webセミナー開催情報

【概要】

新製品「Terra LiDAR 4」および「Terra SLAM TRINITY」の発売にあたり、製品紹介Webセミナーを開催します。本セミナーでは、各製品の特長や従来製品との違い、活用シーン、導入検討時のポイントについて、短時間で分かりやすくご紹介します。

「Terra LiDAR 4」は、従来製品と比べて導入しやすい価格帯ながら、高密度な点群取得、デュアルカメラによる表現力、公共測量対応を備えたUAV搭載型レーザスキャナです。「Terra SLAM TRINITY」は、GNSS観測、SLAM計測、3DGS対応を1台に集約した次世代ハイブリッドSLAMです。

製品ごとに30分ずつご紹介するため、ご関心のある製品のみのご参加も可能です。

また、両製品にご関心のある方は、同じ時間帯で続けてご参加いただけます。

【開催日】

2026年5月18日（月）、5月19日（火）、5月20日（水）

【開催時間】

■Terra LiDAR 4

各日 11:00～11:30／13:00～13:30

■Terra SLAM TRINITY

各日 11:30～12:00／13:30～14:00

【開催回数】

各日2回、計6回開催

※各回の中で、Terra LiDAR 4とTerra SLAM TRINITYを30分ずつご紹介します。

【主な内容】

・Terra LiDAR 4の製品概要

・Terra SLAM TRINITYの製品概要

・従来製品との違い

・活用シーンのご紹介

・導入検討時の確認ポイント

・個別相談のご案内

測量・建設業務における3次元データ活用や、現場計測の効率化にご関心のある方は、ぜひお申し込みください。

Webセミナー申込ページ :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdcz616ugXZiqAnlrOMj46BD8YgL2QSn5xzLVEDIRaqemOeg/viewform

＜Webセミナーのお問い合わせはこちら＞

Terra Drone株式会社 土木事業本部 営業推進（運営事務局 担当：須藤）

メール：sales-promotion@terra-drone.co.jp

Terra Drone株式会社

テラドローンは、「Unlock “X” Dimensions（異なる次元を融合し、豊かな未来を創造する）」というミッションを掲げ、ドローンの開発及びソリューションを提供しています。また安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム（UTM）の開発・提供や、国外を対象にした空飛ぶクルマ向け運航管理システムの開発にも注力し、幅広い産業に貢献しています。

テラドローンは、測量、点検、農業、運航管理の分野で累計3000件以上の実績を誇っています。また、当社グループを通じて提供されるUTMは、世界10カ国での導入実績があります。こうした成果により、Drone Industry Insightsが発表する『ドローンサービス企業 世界ランキング』で、産業用ドローンサービス企業として2019年以降連続でトップ2にランクインし、2024年は世界1位を獲得しました。さらに、経済産業省主催「日本スタートアップ大賞2025」では、国土交通分野の社会課題に向けた取り組みが高く評価され、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

テラドローンは、ドローンや空飛ぶクルマの普及を見据え、“低空域経済圏のグローバルプラットフォーマー”として社会課題の解決を目指します。

詳しくは http://www.terra-drone.net