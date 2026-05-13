ロエベがLOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026の大賞と特別賞の受賞者を発表

LVMHファッション・グループ・ジャパン合同会社 ロエベ ジャパンジョンジン・パク（1982年生、韓国）《Strata of Illusion》（2025）

ロエベは、2026年のLOEWE FOUNDATION Craft Prizeの大賞受賞者として、ジョンジン・パク（1982年生、韓国）の《Strata of Illusion》（2025）を選出したことを発表します。ジョンジン・パクは、デザイン、建築、批評、ミュージアム・キュレーションなど各界の第一線で活躍する審査員により、30名のファイナリストの中から選出されました。審査員には、フリーダ・エスコベド、パトリシア・ウルキオラ、エーブラハム・トーマス、オリヴィエ・ガベらに加え、ロエベ クリエイティブ ディレクターのジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデスが名を連ねています。大賞受賞者には50,000ユーロが授与され、特別賞受賞者には5,000ユーロが贈られます。

ジョンジン・パクによる椅子状のフォルムは、「制御」と「崩壊」の間の緊張関係を探求した作品です。色付きの磁土を塗布した数千枚に及ぶ紙を積層し、高密度かつ直線的な量塊として形成されています。焼成の過程で紙は燃え尽き、熱と重力によって構造は沈み込み、歪みながら最終的なフォルムへと導かれていきます。

審査員団は、技術的な達成度、技巧、革新性、そして芸術的ビジョンという観点から、最も優れた作品の選出を行いました。ジョンジン・パクの作品は、陶芸というメディウムに対する既成概念を覆しながら、意外性と必然性を同時に備えた彫刻的存在感を立ち上げた点が高く評価されました。本作は磁器を基礎としながらも、複数のクラフトの伝統に呼応しています。空気によってフォルムを形成するアプローチは吹きガラスを想起させ、紙の積層は製本技術への示唆を含み、単一の素材に還元して解釈されることを拒みます。また、焼成のなかで紙が消失していく詩的なプロセス、そして沈み込んだフォルムの率直な不完全さに審査員たちは強く惹きつけられました。こうした「制作の誠実さ」--プロセス、リスク、素材のふるまいを作品の意味の中心に据えるそのあり方こそ、LOEWE FOUNDATION Craft Prizeに通底するテーマなのです。

審査員はさらに次の2名に対して特別賞を授与することを決定しました。

ババ・ツリー・マスター・ウィーバーズ（メアリー・アナバ、チャリティー・アベアマ・アトゥア、クリスティアナ・アナバ・アコルポカ、アサキロロ・アドゥコ、メアリー・アインボグラ、テニ・アイネ、スボロ・アイネ、プンカ・ジョー） × アルバロ・カタラン・デ・オコン（ガーナ／1975年生、スペイン）《Frafra Tapestry》（2024）

ババ・ツリー・マスター・ウィーバーズ（メアリー・アナバ、チャリティー・アベアマ・アトゥア、クリスティアナ・アナバ・アコルポカ、アサキロロ・アドゥコ、メアリー・アインボグラ、テニ・アイネ、スボロ・アイネ、プンカ・ジョー） × アルバロ・カタラン・デ・オコン（ガーナ／1975年生、スペイン）による《Frafra Tapestry》（2024）。本作は、ガーナ・グルンシ地方の伝統的な集落を空撮写真をもとに再構成した、共同制作による大規模なタペストリーです。マドリードで図面を描き、その後ガーナにて、マスター・ウィーバーであるメアリー・アナバとババ・ツリー・マスター・ウィーバーズにより、天然および染色されたエレファントグラスを用いながら、伝統的な籠編み技法によってテキスタイルとして制作されました。審査員は、現代的なテクノロジーと祖先から受け継がれる織りの知識との融合を高く評価するとともに、失われつつある建築文化と生活様式の集団的記憶を記録しようとする、大陸を越えた創造的協働を称賛しました。

グラツィアーノ・ビジンティン（1954年生、イタリア）《Collier》（2025）

グラツィアーノ・ビジンティン（1954年生、イタリア）の《Collier》（2025）。これら2点のネックレスは、薄い金板から構成された極小の立方体を連ね、古代の金工技法であるニエロによって装飾された作品です。審査員は、ニエロを用いて現代的なジュエリー作品を生み出したビジンティンの卓越した技巧と独創的なアプローチを高く評価しました。また、金の表面にニエロを絵画的に施すことで、無数の小さな絵画が連なっていくような視覚効果を生み出している点にも賛辞が寄せられました。

今年のLOEWE FOUNDATION Craft Prizeでは、「均衡」「不安定さ」「緊張」のあいだを繊細に行き来するように制作行為を探求した作品群を紹介しています。秩序だったシステムは微細に揺さぶられ、抑制された色彩には突如として鮮やかな変化が差し込まれています。滑らかな表面には裂け目が現れ、正確な幾何学は柔らかく歪み、ずらされ、変容しています。自然界の参照は素材の選択と制作プロセスの双方に見られ、「成長」「衰朽」「循環的変容」は、切断、湾曲、織り、積層といった行為を通して作品に織り込まれています。文化的伝統は作家に新たな指針を与えており、籠編み、染色、テキスタイル、建築的制作といった手法が、現代的な文脈、スケール、協働によって再解釈されています。これらの作品群はみな、継承と介入によって形づくられる「生きた言語」としてのクラフトを提示しています。

30名のファイナリストの作品は、2026年5月13日から6月14日まで、ナショナル・ギャラリー・シンガポールにて展示されます。作品はオンラインでも公開され、あわせて展覧会カタログも刊行予定です。

ファイナリストの作品は、2026年2月に選考員によって行われた審査において、133の国と地域から寄せられた5,100点を超える作品の中から選出されました。ファイナリストたちは20の国と地域を代表しており、陶芸、木工、テキスタイル、家具、製本、ガラス、金属、ジュエリー、漆など、多岐にわたるメディウムで作品を制作しています。



「第9回となるLOEWE FOUNDATION Craft Prizeを迎え、私はこれまで以上に大きな誇りを感じています。今年のファイナリスト作品は、審査が歴代で最も困難だったもののひとつであると同時に、クラフトが現在どこまで広がり得るのか、そして未来においてどのような可能性を持ち得るのかを、審査員たちが深く議論する機会となりました。クラフトにおける発見や高揚、卓越した技術のただなかに身を置き、これほど特別なアーティストたちによる創造的探求を間近で見届けられることを、私はいつも光栄に感じています」

シーラ・ロエベ（LOEWE FOUNDATION プレジデント）

「LOEWE FOUNDATION Craft Prize の審査員団に参加できたことを光栄に感じます。クラフトは、180年前の創立当時から、常にロエベの中心にあり続けてきました。ファイナリスト作品にはいずれも、並外れた献身、創造性、革新への意志が息づいていました。どの作品も、作ることの無限の可能性を力強く物語っています」

ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデス（ロエベ クリエイティブ ディレクター）

大賞受賞者について

ジョンジン・パク（韓国／韓国・ソウル在住）

1982年生まれ。陶芸家であり、ソウルのソウル女子大学校助教授です。イギリス・カーディフのカーディフ・メトロポリタン大学で陶芸の修士号を取得し、ソウルの国民大学で陶芸の学士、修士、博士号を取得しました。クラフトの専門分野とコレクティブルデザインの概念的アプローチを融合させた制作活動をしています。マイアミのデザイン・マイアミ、ロンドンのPADロンドン・アート+デザイン展、シンガポールのEMERGEシンガポール展、ロンドンのコレクト展など、国際的な展示会に出展。近年のラグジュアリーブランドとのコラボレーションは、伝統的なものづくりとデザイン文化、そしてテクノロジーの融合に寄せる関心を反映しています。2024年には、ヨジュで開催された京畿陶磁ビエンナーレで優秀賞を受賞しました。

特別賞受賞者について

ババ・ツリー・マスター・ウィーバーズ（メアリー・アナバ、チャリティー・アベアマ・アトゥア、クリスティアナ・アナバ・アコルポカ、アサキロロ・アドゥコ、メアリー・アインボグラ、テニ・アイネ、スボロ・アイネ、プンカ・ジョー） × アルバロ・カタラン・デ・オコン（ガーナ／スペイン）

1975年生まれ。アルバロ・カタラン・デ・オコンは、ミラノのヨーロッパデザイン学院とロンドンのセントラル・セント・マーチンズでプロダクトデザインを学んだスペインのデザイナーです。2004年にスタジオを設立し（当初はバルセロナ、後にマドリードへ移転）、独自の作品を制作する傍ら、外部のデザインブランドとのコラボレーションも手掛けています。作品は、パリのポンピドゥー・センター、ロンドンのヴィクトリア＆アルバート博物館、香港西九龍文化地区のM+美術館、ウィーンのMAKデザインラボなどのパブリックコレクションに収蔵。持続可能なデザインへの貢献が認められ、2023年にスペイン科学イノベーション省の国家デザイン賞を受賞しました。LOEWE FOUNDATION Craft Prizeの応募作品は、ガーナ上東州の遠隔地にあるボルガタンガという町で250人以上が集う職人コミュニティ「ババ・ツリー・マスター・ウィーバーズ」と共同制作したものです。

グラツィアーノ・ビジンティン（イタリア／イタリア・パドヴァ在住）

1954年生まれ。パドヴァ出身のジュエリーアーティストです。パドヴァのピエトロ・セルヴァティコ・アート・インスティテュートで学び、1976年から2019年まで同校で教鞭をとりました。主に金、エナメル、ニエロを素材にしたジュエリーは、東京の第5回東京トリエンナーレ国際ジュエリーアート賞（1983）、ミュンヘンの国際手工芸品見本市「Schmuckszene 88」のヘルベルト・ホフマン賞（1988）、ハンブルクの「ART + DESIGN」展での受賞（1988）のほか、最近は東京での第57回日本七宝作家協会展（2024）での入賞など、多くの賞を得ています。最近では2025年にオランダ・ナイメーヘンのギャラリー・マルゼーで作品を展示しました。

5月12日にシンガポールで行われたセレモニーには日本からダンサーの田中泯が来訪、ジゼルをはじめとしたアジア圏のセレブリティも集合しました。

田中泯ジゼルバイフーンプーウィンテイ・タワンカラ・ワイ



審査員

青木邦眞：LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2025 大賞受賞者

ミンスク・チョ：建築家、ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 金獅子賞受賞者（2014）

フリーダ・エスコベド：エッセイスト、建築家

深澤直人：デザイナー、日本民芸館（東京）館長

オリヴィエ・ガベ：ルーヴル美術館（パリ）装飾美術部門ディレクター

シーラ・ロエベ：審査委員長、LOEWE FOUNDATION プレジデント

ジャック・マッコローとラザロ・ヘルナンデス：ロエベ クリエイティブ ディレクター

マグダレン・オドゥンド：陶芸家

ディヤン・スジック：エッセイスト、デザインミュージアム（ロンドン）名誉館長

エーブラハム・トーマス：メトロポリタン美術館（ニューヨーク）近代建築・デザイン・装飾美術キュレーター

パトリシア・ウルキオラ：建築家、インダストリアルデザイナー

ワン・シュウ：建築家、プリツカー賞受賞者

アナチュ・サバルベアスコア：エル・パイス紙 建築・デザイン特派員

LOEWE FOUNDATIONとLOEWE FOUNDATION Craft Prizeについて

LOEWE FOUNDATIONは、1988年にロエベ創業家の4代目であるエンリケ・ロエベによって、民間の文化財団として設立されました。現在、娘のシーラ・ロエベの指揮のもと、アート、クラフト、デザイン、写真、詩、ダンスの分野で、創造性の促進、教育プログラムの企画、文化遺産の保護活動を続けています。2002年にはスペイン政府より美術功労金メダルを授与されています。

LOEWE FOUNDATIONは、現代クラフトにおける革新性、卓越性、芸術的価値を紹介し、称えることを目的として、年に一度の国際コンペであるLOEWE FOUNDATION Craft Prizeを2016年に創設しました。1846年にロエベがクラフトの協働的な工房としてスタートしたことに端を発するこの賞は、ファッションとカルチャーの密接な関係と、高度で専門的な知識の重要性を反映しています。

LOEWE FOUNDATION Craft Prize 2026では、現代のクラフトの発展に重要な貢献をしたとして、陶芸、ジュエリー、テキスタイル、木工、ガラス、金細工、家具、ペーパークラフト、漆といった多岐にわたるアーティストたちをファイナリストとして選出しました。このプライズを通して、世代を超えて、いま最も優れたクラフトの概要を知ることができるといえるでしょう。この賞は、今日の文化におけるクラフトの重要性を認識すること、そしてその才能、ビジョン、革新への意志によって、未来の新しい基準を打ち立てるであろうアーティストを評価することを目的としています。

アート、クラフト、デザインは現在もロエベの礎となっています。

この賞には、18歳以上のプロとして活動する職人であればどなたでもご応募いただけます。要件はただ一つ、クラフトを革新的に応用し、独自のアートコンセプトと組み合わせた作品であることです。

The Roomについて

The Roomは、LOEWE FOUNDATION Craft Prizeにノミネートされたアーティストの作品を紹介するデジタルプラットフォームです。

LOEWE FOUNDATIONが長年取り組んできた現代クラフトの支援の一環であるThe Roomは、アーティストが世界中の人々と作品を共有し、現在活躍している世界で最も革新的なクラフト作家の作品を発見、研究、収集する機会を提供します。

詳しくはtheroom.loewe.com(https://theroom.loewe.com/)をご覧ください。

ナショナル・ギャラリー・シンガポールについて

ナショナル・ギャラリー・シンガポールは、東南アジアで有数のビジュアルアート機関であるとともに、最大の近現代美術館です。展覧会や教育プログラム、そして一般向け行事等の開催によって、年齢を問わず誰もがアートを身近に感じられるよう活動しています。シンガポールと東南アジアのアートの収蔵品数は世界最大であり、先駆的な研究や、戦略的な収蔵品収集、熟考のもとキュレーションされた展覧会を通して、同地の美術史を再定義しています。

ナショナル・ギャラリー・シンガポールは、新たな視点を提供することにより、この地域が世界のアートシーンにもたらす影響を捉え直しています。シビック・ディストリクトの中心部にある同館は、国指定文化財である市庁舎と旧最高裁判所という2つの建造物の中にあり、歴史的に意義深い壮大な建築として象徴的な文化的ランドマークとなっています。

文化の薫り高いこの美術館は、『アート・ニュースペーパー』誌の「アジアで最も来館者が多い美術館トップ10」に2019年からランクインしています。さらに、ライト・トゥ・ナイト・フェスティバル2020が「最優秀レジャーイベント賞」を、ギャラリー・チルドレンズ・ビエンナーレ2021が「優秀レジャーイベント賞」を受賞するなど、シンガポールツーリズムアワードでも評価されています。同館は登録慈善団体・公共企業体であり、コレクションの拡充や研究の推進、多くの人々にアートを届ける活動を民間の支援によって行い、文化的対話を形づくるとともに、未来を担う世代の創造性を引き出しています。

＜ お問合せ先 ＞

ロエベ ジャパン クライアントサービス

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www.loewe.com