【健保組合向け生活習慣病リスク対策】糖尿病・腎疾患リスクを抱える加入者に、生活習慣から支える保健事業を提供開始

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（所在地：東京都渋谷区神宮前、代表取締役：高瀬雅弘）は、健保組合の保健事業として実施しやすい「生活習慣病リスク対策プログラム」の提供を開始しました。

糖尿病・腎疾患リスク等の課題は重要性が高い一方で、現場では情報提供や受診勧奨で止まりやすく、行動変容の実装や継続運用、レポート化まで回り切らないケースがあります。

本プログラムは、運動・食生活・セルフケアを組み合わせ、実施導線と運用テンプレートを前提に、担当者の実務負担を増やしすぎずに「実施・継続・振り返り」まで回る形を支援します。

提供開始の背景

生活習慣病リスク対策は、健保組合・事業主にとって重要テーマである一方、保健事業としては次の課題が発生しやすい領域です。

- テーマが重く、対象者設計と優先順位付けが難しい- 施策が単発になり、行動変容が継続しない- 未実施層に届かず、参加者が固定化する- 実施後の整理が弱く、次年度に改善が残らない

本プログラムは、医療行為ではなく、生活習慣の実装支援として、運用が回る最低限の型を整備し、保健事業として実行可能な状態を作ることを目的に設計しました。

プログラム概要（運動×食生活×セルフケアを"運用"として実装）

本プログラムは、過度な個社カスタムで運用を重くせず、標準テンプレートをベースに、実施と継続を優先して組み立てます。オンライン中心で実施し、必要に応じて対面施策も組み合わせます。

提供内容（例）

運動施策（未実施層でも参加しやすい構成）

短時間・低負荷から開始できる運動メニューを中心に設計。拠点分散・在宅・シフト等でも運用しやすい実施枠を設定します。

食生活支援（判断軸を整え、行動に落とす）

外食、間食、飲酒、朝食など、日常で意思決定しやすい単位に分解。一度に完璧を目指さず、続く行動の最小単位へ落とし込みます。

セルフケア（継続の障害を潰す）

疲労、睡眠、回復、ストレス等のセルフケアを、生活の中で実行できる形に整理。「やることを増やす」ではなく、「続けられる状態」を優先して設計します。

運用支援（参加される導線の標準装備）

周知文面、申込導線、リマインド、時間帯設計、実施頻度をテンプレ化。実施管理と次回改善点の整理までを運用に組み込みます。

レポート化（説明可能な形で残す）

実施内容、参加状況、振り返り、次回改善点を定型で整理。年度末の突貫整理を減らし、次年度の計画に接続しやすくします。

重要事項（明記）

- 本プログラムは医療行為（診断・治療・処方等）を提供するものではありません。- 特定の数値改善や医学的アウトカムを保証するものではありません。- 個人を特定しない形での運用を基本とし、取り扱いは各組織の規程に準拠します。

導入メリット（保健事業の実務に効くポイント）

受診勧奨・情報提供で止まりにくい

運動・食生活・セルフケアを、実施と継続の運用まで含めて設計することで、行動に落ちる施策になりやすくします。

保健師・産業医・担当者の運用負担を増やしにくい

周知、申込、リマインド、実施管理、レポート化を定型化し、属人運用や手戻りを抑えます。

未実施層に届きやすい

参加者の固定化を前提課題として捉え、参加障壁を下げる導線と内容設計を優先します。

次年度に改善が残る

実施ログと改善点をレポート化し、翌年度の計画へ接続しやすい状態を作ります。

導入の流れ

- 初回相談（現状課題、対象者像、実施条件、既存施策の整理）- 実施設計（優先テーマ、実施形態、頻度、導線、レポート形式を確定）- 運用開始（周知・申込・リマインドを含めて実施）- 実施状況の整理（参加状況と次回改善点をレポート化）

ご相談について

本プログラムは、糖尿病・腎疾患リスク等を抱える加入者に対し、生活習慣の実装支援として、運動・食生活・セルフケアを組み合わせ、保健事業として「実施・継続・レポート化」まで回る形に落とし込む支援です。

既存施策の一部補完や、まずは小さく開始する導入も可能です。初回相談では、対象者設計、実施枠、参加導線、運用の持ち方、レポート化の型まで、導入のたたき台を整理します。下記窓口までご連絡ください。

どの健康課題からでも相談可能です。既存施策の一部補完・外部委託も可能です。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/