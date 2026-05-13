【株式会社Momo】「バイタルPalette」に現場WBGT環境データを統合する新機能を追加！個人バイタルとの組み合わせで熱中症リスク判定を高度化

株式会社Momo

株式会社Momo（本社：神戸市、代表取締役：大津 真人、以下「Momo」） は、作業員の安全管理ソリューション「バイタルPalette」に、現場 のWBGT（暑さ指数）環境データを統合する新機能を追加し、本日より 提供開始します。これまで個人のバイタルデータ（心拍数等）のみで 熱中症リスクを判定していた本製品が、個人バイタル×現場環境の 両面からリスクを評価できるようになり、改正労働安全衛生規則 （2025年6月施行）から1年が経過する今、現場で求められる実効性の確保を支援します。

■ 新機能の概要：3つの構成要素

【1】作業強度別WBGT基準値の自動切替（ISO 7243準拠）

・安静～軽作業：33℃／中等度：28℃／激しい作業：25℃

・着衣補正（厚手作業着＋1℃、防護服＋5℃）対応

・同一現場内で作業者ごとに基準値を設定可能

【2】超過度合い別の休憩時間自動レコメンド

・厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱」（出典：ACGIH TLV）に準拠

・＋1℃超過：15分／時、＋2℃：30分／時、＋3℃：45分／時

・＋4℃以上：作業中止を推奨 【3】個人バイタルと現場環境の独立判定

・心拍状況（年齢に応じた個別閾値）とWBGT基準超過を独立判定

・いずれか一方の超過でも適切なアラートを発報 ・歩数急減を補助指標とした転倒検知も実装

■ 開発の背景：改正安衛則1年、現場の課題と本アップデートの効果

2025年6月の改正労働安全衛生規則の施行から1年が経過し、暑熱 環境下での健康障害防止措置の実効性確保が急務となっています。 現場では以下のような課題が顕在化していました。

・一律のWBGT基準値では作業強度や個人差を反映できない

・既存システムの多くは個別閾値設定ができず、ある作業者には アラートが過剰、別の作業者には鳴らないなど、現場で「使える」運用に至らない

・心拍数のみの監視では現場環境の急変リスクを捉えきれない

・第三者管理が形式的な対応に留まりがち

本アップデートは、これらの課題に対して以下の効果をもたらします。

【労災・工程停止リスクの低減】

個別作業者への予防的アラートと、現場全体の状況把握を両立。

形式的対応を脱し、改正安衛則の実効性ある運用を支援します。

【公共工事における技術提案への活用機会】

総合評価方式の技術提案として活用することで、施工業者の提案の幅を広げることが期待できます。

【国交省 令和7年度積算改定による導入時の負担感軽減】

令和7年度から、国土交通省直轄土木工事において、現場環境改善費の枠内で熱中症対策費用の設計変更（増額計上）が可能となりました。

バイタルPaletteの導入費用も、案件・発注者の判断に応じて、同制度の対象として計上できる可能性があります。

■ サービス概要

バイタルPaletteは、現場の運用実態に合わせた柔軟な提供形態をご用意しています。

・機器レンタル＋クラウド管理サービスのパッケージ

・WBGT基準値、休憩レコメンド設定を現場ごとにカスタマイズ可

・初期費用＋月額利用料の構成 （規模・運用形態に応じて最適なプランをご提案いたします。お気軽にお問合せください）

詳細資料・お問合せ

・営業担当：sales@momo-ltd.com

・サービスサイト：https://momo-ltd.com/lp/vital/

・導入検討ご担当者様向けの詳細資料（製品情報・運用設計・管理画面イメージ等）もご用意しております

■ 株式会社Momoについて

Momoは、今後も「バイタルPalette」をはじめとするIoTテクノロジー を活用し、建設業界をはじめ、製造、物流、警備など、多様な現場で 働く人々の安全と健康を守るためのソリューション開発を推進してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社Momo

代表者：代表取締役 大津 真人

所在地：

(神戸本社) 〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通3-1-14 大島ビル33号室

(大阪オフィス) 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島2-7-1

設 立：2016年3月9日

事業内容：

回路設計・通信・データベース・解析・可視化・UIまでを一気通貫で実現するPalette IoTを擁し、IoTサービスの社会実装を行っており、農業・建設・公共・工場など幅広い分野での実績がある。

URL：https://momo-ltd.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Momo 営業・広報担当

TEL：06-7710-2941

E-mail：sales@momo-ltd.com

お問い合わせフォーム：https://momo-ltd.com/contact