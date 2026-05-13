埼玉県物産観光協会×東武鉄道×嵐山町が連携！埼玉バーチャル観光大使「春日部つくし」のヘッドマーク列車運行！6月13日には臨時列車ツアーを開催！！

一般社団法人埼玉県物産観光協会

一般社団法人埼玉県物産観光協会（会長：朝霧重治）は、埼玉県嵐山町で開催される「らん

ざんラベンダーまつり」（主催：一般社団法人嵐山町観光協会、共催：嵐山町）を記念し、東武鉄

道株式会社（本社：東京墨田区）、嵐山町、および株式会社読売旅行（代表取締役社長 岩上秀

憲）と連携した特別なツアーを2026年6月13日（土）に実施します。

当ツアーは、東武鉄道と嵐山町の連携により、東武鉄道のＴＪライナーに埼玉バーチャル観光大使であるＶtuber（Ｖチューバー）「春日部つくし」が描き下ろしたデザインのヘッドマークが掲出されることを記念して埼玉県物産観光協会が企画し、読売旅行において実施いたします。

ツアーの車内では、リアルタイムで春日部つくしさんによるアナウンスやゲーム企画を実施するほか、現地ではラベンダー園だけでなく嵐山町を満喫するスタンプラリーなど、地域と連携した特別な体験を提供します。

1. 【運行記念】春日部つくしデザイン ヘッドマーク列車の運行

運行期間： 嵐山町ラベンダー園の開催に合わせて

対象車両：TJライナー（東武東上線）50090型（予定）

内容：埼玉バーチャル観光大使「春日部つくし」による、描き下ろしデザインの特製ヘッドマークを掲出して運行します。

２.【特別ツアー】春日部つくしのアナウンス等をリアルタイムで楽しむ臨時列車

■ツアー名称

車掌は春日部つくし!? ラベンダーの香りに誘われて臨時列車でGO!!

■開催日

2026年6月13日（土）

■募集人数

300名 ※最少催行人員100名

■旅行代金

大人5,980円（税込） 小人5,360円（税込）

■ツアー行程（予定）

東武東上線 池袋駅 南改札口前集合（8:00～8:30頃予定）

池袋駅（8:58発） ―――（臨時列車）――― 武蔵嵐山駅（10:06着）

※本ツアーは往路のみの運行となります。

■ツアー限定ノベルティ特典

１.特製旅のしおり

２.特製エコバッグ

３.特製ICカード風ステッカー

４.ヘッドマークデザインステッカー

その他

ラベンダーまつり会場で『春日部つくしラベンダーうちわ』をプレゼント！

3. ツアー参加者限定の現地連動企画：知・食・香を巡る「嵐山スタンプラリー」

駅からラベンダー園までの道中を楽しみながら、地域の魅力をより深く知っていただけるよう、周遊スタンプラリーを実施します。「知・食・香」の3つのカテゴリーからスタンプを1つずつ集めた方には、本イベント限定の景品を差し上げます。

４．お申込み

発売開始日時：5月13日（水）12:00～

ツアーの詳細： https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/s/fair/saitamatour/ranzan_lavender?wg=media:0204

■らんざんラベンダーまつりについて

開催日程：6月13日（土）～28日（日）16日間

開園時間：9:00～16:00（入場は15:15まで）

会 場：千年の苑ラベンダー園（埼玉県比企郡嵐山町鎌形2326）

見 学 料 ：無料（協力金のお願い）

詳 細：https://www.ranzan-kanko.jp/lavenderfestival

■春日部つくしについて

平成30年からVTuberとして活動中。

埼玉県をもっと身近に、心の故郷にしてもらえることを目標に、個人の取組としても埼玉県のＰＲ活動を行っています。

令和3年7月から実施した埼玉バーチャル観光大使オーディションを勝ち抜き、令和3年12月に埼玉バーチャル観光大使に任命されました。

詳細https://chocotabi-saitama.jp/special/kasukabe_tsukushi/

本件について

【企画・観光大使】 一般社団法人埼玉県物産観光協会

【旅行企画・実施】 株式会社読売旅行

【協力】 東武鉄道株式会社、嵐山町、一般社団法人嵐山町観光協会

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人埼玉県物産観光協会 藤本・新穂

TEL 048-647-0500 FAX 048-647-7745

Mail saitamadmo@saitamadmo.org