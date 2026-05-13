【LYZON】企業向けAIコンテンツ運用支援サービスを展開

株式会社LYZON

株式会社LYZON（本社：東京都文京区、代表取締役：藤田 健）は、企業のブログ記事制作やSNS運用における企画・制作・配信・分析業務を支援する、企業向けAIコンテンツ運用支援サービスを5月1日より展開しています。

本サービスでは、企業が保有する一次情報や担当者の知見をもとに、生成AI技術とLYZONが培ってきたWebサイト運用・コンテンツマーケティングのノウハウを組み合わせ、ブログ記事やSNS投稿の制作・運用を効率化します。

AIによる下書き作成や構成案の生成に加え、人による確認・編集・承認プロセスを組み込むことで、品質と安全性を担保した継続的な情報発信を支援します。

社会の背景

企業のマーケティング活動において、ブログ記事やSNS投稿は、SEO対策、見込み顧客との接点づくり、採用広報、サービス理解の促進など、重要な役割を担っています。一方で、継続的なコンテンツ運用には、企画立案、原稿作成、画像・動画制作、投稿、分析、改善など多くの工数が発生し、担当者の負担や属人化が課題となっています。

また、生成AIを活用したコンテンツ制作への関心が高まる一方で、AIが生成した内容をそのまま発信することには、正確性や独自性、ブランドトーン、情報管理の面で課題があります。企業の情報発信では、自社ならではの一次情報を活かし、人が確認・編集したうえで発信する運用体制が求められています。

こうした背景を受け、LYZONは、生成AI技術を活用しながらも人の関与を前提としたコンテンツ運用体制を構築し、企業の継続的な情報発信を支援します。

企業向けAIコンテンツ運用支援サービスの概要

本サービスは、ブログ記事制作支援とSNS運用支援を中心に、企業のコンテンツ運用をAI技術を活用して効率化・仕組み化するサービスです。

これまでWebサイト構築・運用、CMS導入、Webコンサルティングを通じて培ってきた情報設計、コンテンツ設計、運用改善の知見を活かし、単なるAIツール導入ではなく、企業の実務に即した運用フローの構築を支援します。

- ブログ記事制作支援企業が保有する一次情報や社内資料、ヒアリング内容、会議の文字起こしなどをもとに、生成AI技術を活用して記事構成案や本文の下書き作成を支援します。AIを活用できる工程と、人が確認・編集・承認すべき工程を明確にすることで、記事品質を維持しながら、制作工数の削減と継続的な記事発信を実現します。- SNS運用支援SNS投稿の企画、原稿作成、配信、分析、改善にかかる業務を整理し、AIを活用した運用フローの構築を支援します。投稿本文、テーマ、配信時間、インプレッション、エンゲージメントなどのデータを蓄積・整理し、次回以降の投稿企画や改善に活用することで、担当者の勘や経験に依存しすぎないSNS運用を目指します。- ナレッジ活用と運用改善支援ブログやSNSの運用データ、社内のヒアリング内容、過去の投稿実績などを整理し、記事企画、投稿改善、動画台本、FAQなどに再活用できるナレッジとして蓄積します。LYZONがこれまでのWebサイト運用で培ったCMS連携や運用改善のノウハウを活かし、継続的な情報発信と改善を行いやすい体制づくりを支援します。- 人による確認・編集・承認を前提とした運用設計AIによる生成結果をそのまま公開するのではなく、人による確認・編集・承認を前提とした運用設計を行います。事実確認、ブランドトーン、情報管理、広報・法務観点での確認など、企業の情報発信に必要なプロセスを組み込むことで、AI活用による効率化と発信品質・安全性の両立を図ります。

詳しい内容につきましては、下記URLよりご確認ください。

https://www.lyzon.co.jp/service/AI_service/

今後の展開

LYZONは、企業向けAIコンテンツ運用支援サービスを通じて、ブログ記事制作やSNS運用における属人化、工数過多といった課題の解決を支援してまいります。

今後も、生成AI技術、コンテンツ設計、Webサイト運用、CMS構築、SNS運用、データ分析の知見を組み合わせ、企業のマーケティング活動、採用広報、DX推進に貢献してまいります。

株式会社LYZON

所在地：東京都文京区湯島1-6-3 湯島1丁目ビル4階

設立：2007年6月19日

代表者：代表取締役 藤田 健

URL：http://www.lyzon.co.jp/

業務内容：Webサイトの構築、運用及びWebコンサルティング



【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社LYZON 広報担当 郷田、金原

TEL ： 03-5803-0588

E-mail ： press@lyzon.co.jp （goda@lyzon.co.jp、kimbara@lyzon.co.jp）