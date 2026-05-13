【サーティワン アイスクリーム 500円ギフト券 × 2枚分】が当たる！『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念プレゼントキャンペーン開催！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（東京都品川区）が運営するWEBコミック誌【コミック アース・スター】で連載中のオリジナル漫画『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』最新第4巻が本日5月13日(水)に発売となりました。

発売を記念して、『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』公式Xアカウントにて【サーティワン アイスクリーム 500円ギフト券 × 2枚分】を10名様にプレゼントする特別キャンペーンを開催します。

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念プレゼントキャンペーン

キャンペーン投稿はこちら :https://x.com/inahokun_es/status/2054396295754948703

【キャンペーン概要】

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』公式Xアカウントをフォローの上、キャンペーン投稿をリポストまたは引用リポストで本作への感想または応援コメントを投稿した方の中から、10名様に【サーティワン アイスクリーム 500円ギフト券 × 2枚分】をプレゼント！

【実施期間】

2026年5月13日(水)12:00～6月14日(日)24:00

【賞品情報】

サーティワン アイスクリーム 500円ギフト券 × 2枚分（10名様）

【応募方法】

１.『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』公式Xアカウント (https://x.com/inahokun_es) をフォロー

２.キャンペーン投稿 (https://x.com/inahokun_es/status/2054396295754948703) をリポスト、または引用リポストで本作への感想または応援コメントを投稿

【ご注意点】

・当選者はXのチャット（旧DM）にてお知らせいたします。

・チャットのパスコードを設定しないとチャット通知が届かないため、キャンペーンにご参加の際はあらかじめパスコードをご設定の上でご参加ください。

【キャンペーンに参加する】

https://x.com/inahokun_es/status/2054396295754948703

【作品情報】『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』（著：とこのま）

＜STORY＞

「学校一の美少女は、俺のカノジョで、男です。」

彼女を作って青春するというキラキラ高校生活に憧れ、周りからバカにされる新一年生、森親太郎。首席入学で絶世の美女と大注目のクラスメイト、沢渡稲穂。交わるはずのない二人が、ふとしたきっかけでカップルと間違われ、彼女から提案されたのは…「本当に付き合ってるってことにしちゃう？」晴れて恋人となるが、学校一のその美少女は、可愛すぎる男子だった…！

書籍情報

本日5/13(水)に待望の第4巻が発売！『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻

＜第4巻のご購入はこちら＞

▼Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4803023050

▼楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18565907/

『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1～3巻も好評発売中！『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1巻『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第2巻『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第3巻

＜第1巻＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4803020280

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/17999680/

＜第2巻＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4803021198

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18173784/

＜第3巻＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4803022100

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18376597/

第4巻発売記念PV・第1話ボイスコミックほか特別映像も公開中！

公式Xアカウントで本作の最新情報を発信中！

▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第4巻発売記念PV[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J19ERApnHX4 ]▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』連載2周年記念PV「あれから色々あったな…」[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3XO8gjQjKy8 ]▼『稲穂くんは偽カノジョのはずなのに』第1話ボイスコミック[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=FgUNIuJj-B4 ]

▼稲穂くんは偽カノジョのはずなのに【公式】（@inahokun_es）

https://x.com/inahokun_es

アース・スター エンターテイメント公式サイト

- コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/ （毎週木曜18時更新・毎月12日発売）- アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/ （毎月15日発売）- アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/ （毎月1日発売）- ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/- 補講男子：https://www.hokodan.com/- Toxic-a-Holic：https://toxicaholic.com- 所属アーティスト花耶（KAYA）公式サイト：https://kaya.bitfan.id/- コーポレートサイト：https://www.earthstar.co.jp/