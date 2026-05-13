初夏の中之島 リバーサイドで乾杯！ベルギービールウィークエンド2026 大阪 開催 5月27日（水）～31日（日） 於：大阪 中之島公園
ベルギービールウィークエンド実行委員会は、2026年5月27日（水）から5月31日（日）までの5日間、「ベルギービールウィークエンド2026 大阪」（BBW大阪）を中之島公園（大阪市中央公会堂前）にて開催いたします。中之島公園での開催は、今年で4回目となります。
□74種類のベルギービールを楽しめるBBW大阪\b0
味わい、色、アルコール度数など多彩な特徴を持つベルギービールが、今年のBBW大阪では74種類登場します。酸味が特徴のランビックビールやレッドビールなどの普段なかなか出会う機会の少ないビールから定番のピルスナービールまで、13タイプのベルギービールをお楽しみいただけます。
また、ベルギービールと一緒に楽しむグルメでは、BBWには欠かせない名物フリッツやブーレットなどの人気メニューをはじめ、さまざまなテイストや形状のソーセージなど、ベルギービールと相性抜群のメニューを取り揃えています。
ベルギービールとのペアリングを存分にご堪能ください。
BBW2026オリジナルグラスで乾杯
□ベルギーから来日するSugarbunnyと2組と国内アーティストが出演するライブステージ
BBW大阪では、ベルギーからSugarbunnyが来日出演。金曜と土曜の夜、ライブステージで会場を盛り上げます。その他、週末の午後は、国内で活躍するアーティストが繰り広げるステージパフォーマンスとともにベルギービールをお楽しみください。
ライブの他にもステージでは、ベルギー人ナビゲーターによるベルギーのカルチャーや観光などのトークショーやクイズ、プレゼントの当たるゲームなどコンテンツ満載のステージイベントを予定しています。
5月最後の週末は、歴史的建造物を眺めながら、昼は爽やかな初夏の陽気の中で、夜はライトアップされた幻想的な雰囲気の中で、ベルギービールの奥深い世界をご堪能ください。
昨年の会場の様子
昨年の会場の様子
「ベルギービールウィークエンド2026 大阪開催概要
開催日時： 2026年5月27日（水）～31（日）
- 平日 16:00-22:00
- 土 11:00-21:00
- 日 11:00-20:00
会 場： 中之島公園（中央公会堂前 大阪府大阪市北区）
主 催： ベルギービールウィークエンド実行委員会
特別協力： 駐日ベルギー王国大使館
後 援： 大阪府、大阪市、ベルギービール醸造所組合、ベルギー・フランダース政府貿易投資局、ベルギー王国ワロン地域政府貿易・外国投資振興庁、ベルギー王国フランス語共同体政府国際交流振興庁、ブリュッセル首都圏政府貿易投資局 、日本・ベルギー協会、在日ベルギー・ ルクセンブルグ商工会議所、ベルギー・ルクセンブルグ市場協議会
チケット
ちょい飲みセット： BBW2026オリジナルグラス1個、飲食用コイン8枚） 前売 2,700円 / 通常価格 2,840円
スターターセット：BBW2026オリジナルグラス1個、飲食用コイン13枚） 前売 3,750円 / 通常価格 3,990円
追加飲食用コイン（5枚セット） 1,150円
前売チケット取扱：楽天トラベル Experiences
https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62201
公式サイト： www.belgianbeerweekend.jp
イベントに関する一般の方のお問い合わせ先：ベルギービールウィークエンド事務局 （starbeer productions 株式会社内）
Tel 050-1706-7695 E-mail info@belgianbeerweekend.jp