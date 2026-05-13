初夏の中之島 リバーサイドで乾杯！ベルギービールウィークエンド2026 大阪　開催 5月27日（水）～31日（日） 於：大阪　中之島公園

starbeer productions株式会社

ベルギービールウィークエンド実行委員会は、2026年5月27日（水）から5月31日（日）までの5日間、「ベルギービールウィークエンド2026 大阪」（BBW大阪）を中之島公園（大阪市中央公会堂前）にて開催いたします。中之島公園での開催は、今年で4回目となります。

□74種類のベルギービールを楽しめるBBW大阪\b0

味わい、色、アルコール度数など多彩な特徴を持つベルギービールが、今年のBBW大阪では74種類登場します。酸味が特徴のランビックビールやレッドビールなどの普段なかなか出会う機会の少ないビールから定番のピルスナービールまで、13タイプのベルギービールをお楽しみいただけます。

また、ベルギービールと一緒に楽しむグルメでは、BBWには欠かせない名物フリッツやブーレットなどの人気メニューをはじめ、さまざまなテイストや形状のソーセージなど、ベルギービールと相性抜群のメニューを取り揃えています。

ベルギービールとのペアリングを存分にご堪能ください。

BBW2026オリジナルグラスで乾杯

□ベルギーから来日するSugarbunnyと2組と国内アーティストが出演するライブステージ

BBW大阪では、ベルギーからSugarbunnyが来日出演。金曜と土曜の夜、ライブステージで会場を盛り上げます。その他、週末の午後は、国内で活躍するアーティストが繰り広げるステージパフォーマンスとともにベルギービールをお楽しみください。

ライブの他にもステージでは、ベルギー人ナビゲーターによるベルギーのカルチャーや観光などのトークショーやクイズ、プレゼントの当たるゲームなどコンテンツ満載のステージイベントを予定しています。

5月最後の週末は、歴史的建造物を眺めながら、昼は爽やかな初夏の陽気の中で、夜はライトアップされた幻想的な雰囲気の中で、ベルギービールの奥深い世界をご堪能ください。

昨年の会場の様子昨年の会場の様子

「ベルギービールウィークエンド2026 大阪開催概要

開催日時： 2026年5月27日（水）～31（日）

- 平日 16:00-22:00

- 土 11:00-21:00

- 日 11:00-20:00

会 場： 中之島公園（中央公会堂前 大阪府大阪市北区）

主 催： ベルギービールウィークエンド実行委員会

特別協力： 駐日ベルギー王国大使館

後 援： 大阪府、大阪市、ベルギービール醸造所組合、ベルギー・フランダース政府貿易投資局、ベルギー王国ワロン地域政府貿易・外国投資振興庁、ベルギー王国フランス語共同体政府国際交流振興庁、ブリュッセル首都圏政府貿易投資局 、日本・ベルギー協会、在日ベルギー・ ルクセンブルグ商工会議所、ベルギー・ルクセンブルグ市場協議会

チケット

ちょい飲みセット： BBW2026オリジナルグラス1個、飲食用コイン8枚） 前売 2,700円 / 通常価格 2,840円

スターターセット：BBW2026オリジナルグラス1個、飲食用コイン13枚） 前売 3,750円 / 通常価格 3,990円

追加飲食用コイン（5枚セット） 1,150円

前売チケット取扱：楽天トラベル Experiences

https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62201

公式サイト： www.belgianbeerweekend.jp

イベントに関する一般の方のお問い合わせ先：ベルギービールウィークエンド事務局 （starbeer productions 株式会社内）

Tel 050-1706-7695 E-mail info@belgianbeerweekend.jp