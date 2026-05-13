フォトスタジオタートル、ワールド・ファミリー主催「Baby＆mamaぬくもりサロン」に 出展

株式会社タートル

東海地方で25店舗のフォトスタジオ運営を行う株式会社タートル（本社：愛知県春日井市、代表取締役社長：亀山直樹）は、2026年5月11日（月）、ワールド・ファミリー株式会社が主催する親子向け体験イベント「Baby＆mamaぬくもりサロン」（会場：ELC名古屋）に出展しました。本取り組みは、子育て世代への価値提供を目的とした企業連携の一環として実施されたものです。



■ 開催の背景と目的

「Baby＆mamaぬくもりサロン」は、0～2歳の乳幼児とそのご家族を対象に、「相談できる」「つながれる」「ほっとできる」場の提供を目的としたイベントです。 創業87年の歴史を持つ当社は、これまでも写真を通じた地域社会への貢献を大切にしてまいりました。 今回、教育分野で高い実績を持つワールド・ファミリー株式会社のビジョンに賛同し、プロの撮影技術と知見を活かしたコンテンツを提供することで、参加されたご家族の「今」を最高の形で残すお手伝いをいたしました。

■ 出展内容の紹介

当日は、名古屋市中区のELC名古屋（English Learning Center 名古屋）にて、以下のプログラムを実施いたしました。

1. 赤ちゃんの“今”を彩る特別撮影会

0～2歳のお子さまを対象に、プロカメラマンによる撮影会を実施。 自然な表情を引き出すタートルならではの撮影スタイルで、イベントの思い出を形にするお手伝いをいたしました。

2. プロが教える「スマホフォト講習会」

フォト講習会は、春日井市の子育て支援施設にて2年間継続して実施してきた内容をもとに構成しており、 「子どもの写真を上手に撮るコツ」をテーマに、スマートフォンでもすぐに実践できるテクニックを伝授する講習会を開催いたしました。

■ 開催概要

名称： Baby & mama ぬくもりサロン in ELC名古屋

日時： 2026年5月11日（月） 10:00～16:00

会場： ELC名古屋（愛知県名古屋市錦3丁目24-24 錦324ビル 8階）

主催： ワールド・ファミリー株式会社

後援： 愛知県助産師会、フォトスタジオタートル、他

■株式会社タートルとは

株式会社タートルは1939年創業。東海地方を中心に25店舗のフォトスタジオを展開する、地域に根差した企業です。人生の節目や日常の大切な瞬間を写真として残すサービスを提供しています。

企業理念に「喜びと感動の共有を、生きる力に。」を掲げ、VISIONである “The memority company” の実現を目指しています。写真事業を基盤としながら、想い出や人と人とのつながりを大切にし、人生を豊かにする価値の提供を通じて、今後も社会に貢献してまいります。

【株式会社タートルの概要】

社名：株式会社タートル

本社所在地：〒486-0833 愛知県春日井市上条町5-7

代表取締役社長：亀山直樹

事業内容：写真撮影業、写真撮影に関連する業務全般

設立：1939年10月

資本金：1,000万円

HP：https://www.ps-turtle.com/



