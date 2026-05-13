販売予定商品の紹介機能を出店ブランド向けに提供開始

株式会社ZOZO

株式会社ZOZO（本社：千葉県千葉市 代表取締役社長兼CEO：澤田 宏太郎）が運営するファッションEC「ZOZOTOWN(https://zozo.jp/)」は、出店ブランドが販売予定の新作商品を紹介するページを作成できる新機能を、本日5月13日（水）より提供開始しました。

これまでZOZOTOWNで販売する商品は、販売開始と同時に公開されることが一般的でしたが、本機能の導入により、販売予定の新作商品の情報を事前にZOZOTOWN上で紹介できるようになります。出店ブランドは、管理画面上から自由に販売予定の商品情報ページを作成できます。また、作成したページごとにURLが発行されるため、出店ブランドは自社のSNSなどを通じた販促活動にも活用できます。

さらに、掲載する販売前の商品はお気に入り登録が可能で、出店ブランドはその登録数を通じてユーザーの関心度を事前に把握できます。さらに、販売開始時にはお気に入り登録ユーザーへ通知が届くため、関心の高いユーザーへのアプローチによる販売機会の最大化にも寄与します。

当社は今後も、本機能をはじめとする各種サービスの機能拡充を通じて、ユーザーとの接点創出をさらに強化し、ZOZOTOWN出店ブランドの売上最大化と顧客体験の向上を支援します。

＜本機能について＞

・管理画面から簡単にページ作成が可能

出店ブランドはZOZOTOWNの販売管理画面から、販売予定の商品を紹介するページを簡単に作成できます。対象は、商品登録済みかつ販売開始前の商品で、単一商品のみならず複数商品をまとめたページの作成も可能です。作成したページごとにURLが発行されるため、SNSなどでの告知にも活用できます。

・お気に入り登録による関心度の可視化と購買促進

販売前からお気に入り登録が可能で、ユーザーのお気に入り一覧には販売開始後も継続して表示されます。販売開始時には、お気に入り登録ユーザーへ通知が送られ、発売タイミングでの来訪・購買を促進します。