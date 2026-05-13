【株式会社リバティープロ】10台から作れる化粧品向け店頭什器「TEN-MADE」を発表。初期固定費を従来比50%以上削減

リバティープロが従来の常識を覆す新しい販促モデルを導入し、初期費用を50%以上削減します。ブランドが行動を起こしやすくなる時代の到来です。

株式会社リバティープロ

本サービスは、

- 「まずは10店舗だけ試したい」- 「SNSでは売れているが、店頭展開は初めて」- 「100台単位の発注が重い」- 「什器の初期費用が高すぎて社内稟議が通らない」

化粧品メーカー・販促部門・マーケティング担当者の課題を解決することを目的としています。

従来の小ロット什器で発生していた高額な型代・設計費・物流コストを構造的に見直すことで、

初期固定費を従来比50%以上削減。さらに10台からの小ロット対応を可能にしました。

これにより、ブランド側は「まず小さく試し、売れ筋を見つけてから拡大する」という、現代型の店頭展開を実現できます。

店頭に陳列するのが最優先。バックボードと前垂れPOPで勝負できます。TEN-MADEとは

TEN-MADEは、化粧品ブランドが10台から店頭展開を始められる小ロット対応の店頭什器です。従来の什器製作で課題となっていた型代・設計費・物流コストを見直し、初期固定費を従来比50%以上削減。SNSやECで成長したブランドが、ドラッグストアやバラエティショップなどのリアル店舗でテスト販売を行いやすくするために開発されました。

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“売れるかわからない”が、店頭参入の壁だった

近年、Instagram・TikTok・ECを起点に成長する化粧品ブランドが増加しています。

一方で、多くのブランドが次の課題を抱えていました。

- 店頭展開したいが、初期費用が高い- 小ロットでは什器製作を断られる- 量産前提のため失敗リスクが大きい- テスト販売したくても予算が合わない- 店舗ごとに売れ方が違い、最適解が見えない

特に化粧品業界では、“最初から100～300台導入”を前提とした什器提案が多く、初回導入の心理的ハードルが高い状況が続いていました。

「TEN-MADE」テンメイド は、この課題に対し、

「最初から完璧を目指す」のではなく、

“まず市場反応を見る”

という考え方で設計された新しい店頭販促モデルです。

初期固定費を50%以上削減する、3つの構造改革

「TEN-MADE」テンメイドでは、従来発生していた高額コストを、構造レベルから見直しました。

1. 仕様標準化による型代削減

どうしても初期固定費が50万以上かかってしまうのが今までの常識でした

W300×D230×H300mmの最適サイズを共通化することで、毎回発生していた金型・設計費を圧縮。

「ブランドごとにゼロから設計する」方式から脱却し、スピーディーかつ低コストな展開を可能にしました。

見た目は高品質に、価格は安くすることができました

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2. PET素材活用による高級感とコストの両立

透明感・光沢感の高いPET素材を採用。

アクリル級の見栄えを維持しながら、軽量化・コスト最適化を実現しています。

“安い什器”ではなく、

“ブランドイメージを崩さない低リスク什器”

として設計されています。

いままで実現できなかった価格とクオリティーです

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3. ノックダウン構造による物流改革

什器を折りたたみ配送できる「ノックダウン構造」を採用。

従来の完成品配送に比べ、輸送効率を大幅に改善し、

- 配送コスト削減- 保管スペース圧縮- 店舗運用負荷軽減

を同時に実現しました。

荷物の厚さは3センチ以内に抑えることができます。

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「まず試す」ができる時代へ

「TEN-MADE」テンメイド最大の特徴は、

“テスト前提”

で設計されていることです。

例えば、

- まず30店舗で導入- POP訴求を変更- SKUごとの反応分析- 売れ筋確認- 成功店舗のみ拡大展開

デジタルマーケティングに近いPDCA型店頭販促が可能になります。

従来のように、

「大量導入してから結果を見る」のではなく、

“小さく始めて、勝ち筋を見つけてから拡大する”

という、現在の市場に合った販促設計を支援します。

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今後増える“EC発ブランドの店頭参入”に対応

近年は、SNSやECで認知を獲得したブランドが、次の成長フェーズとしてリアル店舗展開へ進むケースが増えています。

一方で、

- 什器知識がない- ドラッグストアの現場が分からない- 問屋流通の経験がない- 店舗オペレーションを知らない

という課題も存在します。

リバティープロでは、単なる什器製作ではなく、

- 売場視認性- 導線設計- 店舗運用- バックヤード事情- 販促導入現場

まで含めた“現場視点”でサポート。

株式会社リバティープロ代表 福森眞二(https://www.instagram.com/libertypro.jp/)は、ドラッグストア店長経験、化粧品メーカー営業経験を持ち、店頭現場を熟知していることも特徴です。

必要に応じて様々なカスタマイズが可能です

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株式会社リバティープロ(https://www.libertypro.jp/) コメント

「店頭販促は、本来もっと“試しやすい”ものであるべきだと思っています。

特にこれからの時代は、SNSで育ったブランドがリアル店舗へ挑戦するケースが増えていきます。

その時に、

“最初から大きな投資をしなければいけない”

という構造自体が、ブランドの可能性を止めてしまっている。

「TEN-MADE」テンメイドは、

小さく始めて、反応を見て、伸ばしていく。

そんな現代型の店頭販促を実現するために開発しました。

店頭展開に悩むブランド担当者の、最初の一歩を支援したいと考えています。」

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会社概要

会社名：株式会社リバティープロ(https://www.libertypro.jp/)

所在地：166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-35-19 ＭSAビル B1

事業内容：化粧品什器・化粧品販促物企画製作、化粧品店頭プロモーション支援

株式会社リバティープロ(https://www.libertypro.jp/)は、化粧品什器・店頭販促・売り場づくりに特化した企画デザイン会社です。

ドラッグストアやバラエティーショップ、百貨店など、化粧品が選ばれる最前線の売り場で培った実践知をもとに、ブランドの魅力を伝える販促什器を企画・設計・製造まで一貫して支援しています。

代表・福森眞二は、ドラッグストアの売り場づくり10年、化粧品メーカー営業5年、さらに印刷・什器製造の現場経験を重ね、2011年に株式会社リバティープロを

創業しました。

消費者の購買行動、競合比較、テスター体験、香りや質感まで踏まえた提案力を強みとし、化粧品メーカーの店頭プロモーションを成功へ導く専門性の高いパートナーです。

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本件に関するお問い合わせ先

株式会社リバティープロ

公式ホームページ https://www.libertypro.jp/

公式インスタグラム https://www.instagram.com/libertypro.jp/

TEL：03-6457-6833

MAIL: info@libertypro.jp

担当：田原・丸山