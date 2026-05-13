業界初！美容サロン向けPOS×CRM×AIシステムと国の認定「経営革新等支援機関」によるワンストップ経営支援プログラム 「未来設計 with Salon」提供開始

ＳＣＡＴ株式会社

美容業界ＤＸ化促進のリーディングカンパニーであるＳＣＡＴ株式会社（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：長島秀夫）は、国から認定された「経営革新等支援機関」として、 美容サロンにおける「ＰＯＳ × ＣＲＭ × ＡI」を活用したシステムに、サロンの経営計画策定支援をベースとしたバックオフィス業務を提供する 美容サロン経営支援プログラム 「未来設計 with Salon」を開始いたしました。

■「未来設計 with Salon」開始の背景

主要取引先である美容サロン業界では、技術力があり、お客様からの評判が良いサロンであっても、バックオフィス業務の負担が事業の成長を制限しているケースや、経験や実績を充分に有しているスタッフでも、開業後の経営やバックオフィス業務に対する不安から独立を躊躇しているケースが散見されました。

こうした課題に対し、従来のサロンワーク支援のＰＯＳ＆ＣＲＭシステムにＡＩを活用したシステムやコンテンツサービスの提供に加え、‟サロンのこれからの成長“を、経営計画策定支援をベースに、会計経理・給与計算などのバックオフィス業務（ＢＰＯサービス）を 含めた経営面までの伴走型支援「未来設計 with Salon」を提供いたします。

■「未来設計 with Salon 」の特徴

「未来設計 with Salon」は、美容サロンオーナーのために設計されたトータルサポートサ ービスです。経営の基盤づくりから日々のバックオフィス業務までを一貫して支援します。

当社は、経済産業省中小企業庁より「経営革新等支援機関」に認定されており、中小企業向けの経営力向上計画の策定や各種補助金活用の実績がございます。

具体的には、美容サロンの方向性を明確にする経営計画の策定支援をベースに、成長フェ ーズに応じた資金調達のサポート、日々の会計処理や月次決算、給与計算代行、さらに提携する税理士法人より税務申告といった煩雑なバックオフィス業務を包括的に提供します。

これにより、専門知識や手間が必要な業務をプロに任せることができ、経営の見える化と効率化を同時に実現します。また、数字に基づいた経営アドバイスや改善提案も行うため、 売上・利益の最大化に向けた“伴走型支援”が可能です。経営者として孤立しがちなサロン オーナーの信頼できる外部パートナーとして経営の意思決定を支えます。

また、「未来設計 with Salon」は、美容サロンオーナーのバックオフィス業務の負担から解放し、本来注力すべき技術向上や顧客満足度の向上、スタッフ育成といったサロンワーク に集中でき、サロン全体の生産性向上と持続的な成長につながるサービスです。

ＳＣＡＴは、美容サロンの事業計画立案（PLAN）から、ＰＯＳ＆ＣＲＭ＆ＡＩを活用した システムによる予約促進・再来率向上・失客防止策などによる収益向上策（DO）と、継続的 な見直し（CHECK）と改善（ACTION）により美容サロンの発展に寄与いたします。

※）詳細はこちらを参照ください。https://scat-future-design.sfsite.me/

■「経営革新等支援機関」とは

「経営革新等支援機関」とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある組織として、国の認定を受けた支援機関です。

具体的には、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化するなか、中小企業の経営力強化を図るために事業計画の策定・実行支援、財務内容等の経営状況分析等専門性の高い経営相談、金融支援等さまざまな支援事業を行います。

※）ＳＣＡＴは国の認定を受けた「経営革新等支援機関」です。

■ＳＣＡＴ株式会社

ＳＣＡＴ株式会社は、「ＩＣＴの提供による中小企業への経営支援を通じた社会貢献」を掲げ、美容業界のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進をはじめ、ＰＯＳ×ＣＲＭシステムにＡＩを活用したソリューションを提供しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68977/table/35_1_4b7bc37aa2e2a7b303a8ff5d0933b3f0.jpg?v=202605131152 ]

【本件に関する問い合わせ先】

ＳＣＡT株式会社 ＩＲ担当 高橋

住所:：東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館2F

TEL：03-6275-1130 FAX：03-6722-6490