【名城大学】 GaN系垂直共振器型面発光レーザーの特性を左右する「共振器チューニング」を解明 ーApplied Physics Lettersの注目論文に選定ー

【名城大学】 GaN系垂直共振器型面発光レーザーの特性を左右する「共振器チューニング」を解明 ーApplied Physics Lettersの注目論文に選定ー