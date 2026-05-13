【管理職の意識調査】9割が実務を兼務し「限界」。一方で、喜びの瞬間は「チーム一丸での目標突破」が最多

株式会社IKUSA

「あそび」で社内コミュニケーションを活性化させる株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、全国のマネージャー層300名を対象に「マネジメントに関する意識調査」を実施しました。

調査の結果、マネジメントに専念できている層はわずか1割にとどまり、多くの管理職が実務との板挟みや「言いにくいフィードバック」へのストレスを抱えている実態が判明。理想のチーム作りを阻む「実務過多」の壁と、それを乗り越えるための「心理的安全性の醸成」への高い意欲が明らかになりました。

「プレイングマネージャー」が常態化。9割が実務を抱えながらのマネジメント。

アンケート結果の詳細はこちら :https://ikusa.jp/news/12751/

現在の業務時間において、マネジメント（育成・管理）に専念できているのは全体の約1割にすぎず、約9割のマネージャーが実務を並行して行っていることが分かりました。

Q1：現在の業務時間において、「マネジメント（育成・管理）」に割けている時間は全体の何割程度ですか？

実務と平行してマネジメント業務にあたる中で、大きな精神的負荷となっているのが「メンバーへの言いにくいフィードバック（50.3％）」です。また、自身の業務が「相談や割り込みによる中断（34.3％）」されることへのストレスも顕著で、マネージャーが本来の業務に集中できない構造的課題が浮き彫りになりました。

解決したい課題は「採用」よりも「既存メンバーの負荷平準化と自律化」

Q3：日々のマネジメント業務で最も「ストレス（精神的負荷）」を感じるのはいつですか？

チーム運営で解決したい課題として、「採用難」や「早期離職」といった外部要因を抑え、「特定のメンバーへの業務負荷の偏り（50%）」が最多となりました。既存メンバーの活性化が最優先課題であると言えます。

Q2：現在、チーム運営において「解決したい課題」はどれですか？

また、マネージャー自身が理想のチームを作るために「今すぐ手放したい（やめたい）仕事」を尋ねると、「細かい実務フォロー（45％）」が挙がりました。メンバーが自律的に動き、負荷が分散される「自走型組織」への変革が切望されています。

苦労は多いが「チームの一体感」に最大のやりがい

Q8：理想のチームを作るために、あなたが「今、手放したい（やめたい）」と思っている仕事は何ですか？

マネジメントの苦悩がある一方で、やりがいを感じる瞬間は「チーム一丸となって高い壁（目標）を突破したとき（54.7%）」が過半数を超えました。

Q4：マネージャーとして、最も「やりがい・喜び」を感じるのはどのような瞬間ですか？

信頼している後輩から「マネージャーになりたい」と相談された際の推奨意欲については、「勧める」という回答が約6割（63%）に達しました。課題や不安は抱えつつも、チームビルディングの成功体験が、マネージャー職の原動力となっていることが分かります。

考察：マネージャーを「孤独な板挟み」から解放する「チームビルディング」の重要性

Q10：あなたは、信頼している後輩やメンバーから「マネージャーになりたい」と相談されたら、自信を持って勧めますか？

今回の調査結果について、IKUSAは以下のように考察しています。

「個のマネジメント」から「仕組みによるチーム運営」へ

現代のマネージャーは、メンバーへの「言いにくいフィードバック（50.3%）」に最もストレスを感じています。これはプレイング業務に追われ、日常的な信頼関係構築や「心理的安全性の醸成（41.7%）」に割く時間が不足していることが要因の一つです。

「一体感」をエンジンの原動力に

特筆すべきは、マネージャーが最も喜びを感じるのが「チームの一体感」であるという点です。マネージャー個人のスキルに頼るマネジメントには限界があります。今求められているのは、デジタルツールの活用（Q6）による効率化と並行して、意図的に「チーム一丸となる体験」を作り出すことです。

共通の目標に向かって「あそぶ」ように協力し、壁を乗り越える成功体験を共有することで、自然とメンバーの自律性が育ち、マネージャーの精神的負荷も軽減されます。当社は今後も、マネージャーが本来の喜びである「最高のチーム作り」に専念できるよう、体験型プログラムを通じて支援を続けてまいります。

調査概要

調査名称： マネジメントに関する管理職の意識調査

調査対象： 20代～60代以上のマネージャー層（管理職）

有効回答数： 300名

調査期間： 2026年2月

調査方法： インターネット

調査主体： 株式会社IKUSA

備考： 本調査結果を引用いただく際は、必ず出典として「株式会社IKUSA調べ」と明記してください。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



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