在日KOL / KOC約20名が集結。美容・ファッション領域の中国PR交流会を開催

株式会社FUSION JAPAN在日KOL/KOC約20名が参加した中国PR交流会「Japan Creator Meetup」

株式会社FUSION JAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：澤戸 明浩）は、2026年4月17日（金）、在日インフルエンサー（KOL / KOC）と日本企業の中国向けプロモーション機会創出を目的としたリアル交流イベント「第1回 Japan Creator Meetup」を開催しました。当日は、美容・ファッション領域を中心にRED（小紅書）、TikTokで発信する在日KOL / KOC約20名が参加。参加クリエイターへのアンケートでは、【88%】が「日本ブランドの中国向け発信機会を増やしたい」と回答するなど、中国SNS市場の最新動向も浮き彫りになりました。

■開催サマリー

第1回 Japan Creator Meetup

開催日：2026年4月17日（金）

参加者：在日KOL / KOC 約20名（美容・ファッション領域中心）

参加ブランド数：合計5社

■イベント当日の様子

当日は、落ち着いた空間の中でKOL / KOCとブランド関係者が直接交流し、リラックスした雰囲気の中で自然なコミュニケーションが行われました。会場では、商品体験、レビュー、KOL / KOC同士の情報交換、写真・動画コンテンツの撮影、SNS投稿などが行われました。

特に、リアルな商品体験をもとにした自然な発信が多く見られ、従来の広告的なプロモーションとは異なる、信頼性の高いコンテンツ創出につながりました。

在日KOL/KOCとブランド関係者がリラックスした雰囲気で交流商品理解をもとにレビュー内容を整理する参加クリエイター商品を手に取り、スマートフォンで写真コンテンツを撮影SNS発信用の動画コンテンツを撮影する様子

■開催背景

中国市場において、在日KOL / KOCは日本の商品や文化を理解したうえで情報発信できる存在として、重要性を高めています。一方で、企業との接点はオンライン中心にとどまることも多く、関係性の深化や商品理解の促進には課題がありました。

本イベントは、リアルな接点を創出することで、商品理解の深化と継続的なパートナーシップ構築を目的として開催しました。

■参加KOL/KOCの特徴

美容・ファッション領域で活動する在日KOL/KOCがブランドプレゼンテーションに参加- RED（小紅書）・TikTokを中心に活動- 美容・ファッション領域で発信するクリエイターが中心- 20～35歳のトレンド感度の高い層- 数万人～数十万人規模のフォロワーを持つクリエイター

※フォロワー数だけでなく、「発信の質」や「商品理解に基づく影響力」を重視して選定しています。

■成果（ハイライト）

第1回 Japan Creator Meetupでは、以下の成果が確認されました。

- 在日KOL / KOC 約20名が参加（うち美容領域 約10名／ファッション領域 約15名）- ライブコマース、越境EC連動施策として現在進行中- 参加企業からは、「リアルな反応が見られた」「発信の質が高まる」といった声が寄せられました

※数値は2026年【4月30日】時点。実数値・許諾の取れた範囲で確定します。

■参加KOL / KOC約20名へのアンケートで見えた、2026年の中国SNSプロモーション動向

FUSION JAPANは、本イベント参加の在日KOL/KOC約20名を対象に、中国SNS市場の動向と日本ブランドへの期待についてアンケートを実施しました。主な結果は以下の通りです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78510/table/9_1_24ea5265da7f3822e86971c6f3cabfb5.jpg?v=202605130551 ]

※調査概要：実施日 2026年4月17日／対象 第1回 Japan Creator Meetup 参加KOL / KOC

※方法：会場でのアンケート回答（FUSION JAPAN調べ。）

回答コメント（一部抜粋）：- 「日本のブランドの世界観を、中国の消費者にきちんと届けたい。リアルに商品に触れる機会があると、発信の解像度が変わる」（美容領域KOL／フォロワー数十万人規模）- 「RED上では2026年、ライフスタイル文脈での発信が伸びている。商品単体より体験を一緒に届ける方が反応が良い」（ファッション領域KOC）- 「日本企業との継続的な関係を持ちたい。単発案件より、ブランドの成長を一緒に追える関係が理想」（美容・ライフスタイル領域KOL）

■中国向けPR・KOL / KOC施策に関するご相談、次回イベントのご案内

FUSION JAPAが在日KOL / KOCとの直接的な接点を創出

FUSION JAPANでは、中国市場向けに、在日KOL / KOCを活用したプロモーション、RED（小紅書）、TikTok運用、ライブコマースなどのSNS領域をはじめ、中国国内及び越境EC販売支援を行っています。

中国向けプロモーション施策をご検討中の企業様、在日KOL / KOCとのコラボレーションをご希望のブランド様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78510/table/9_2_61c3bf4d01766abcd15f5db330d046fa.jpg?v=202605130551 ]

■今後の展開

FUSION JAPANでは、本イベントを起点に在日KOL/KOCネットワークを強化し、ライブコマース・EC・SNSを連動させたプロモーション支援をさらに拡大してまいります。

今後は、定期的なCreator Meetupの開催（次回：2026年【12月】予定）、規模拡大・ジャンル拡張（フード／ライフスタイル領域への展開）、ライブコマース連動施策の強化を予定しています。

日本企業の中国市場進出における新しいマーケティングインフラの構築を目指してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社FUSION JAPAN

所在地：東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原1F

代表者：代表取締役 澤戸 明浩

事業内容：中国市場向けEC運用／デジタルマーケティング全般、TikTok・REDの代理運用／ライブコマース企画・運営

https://fusion-japan.co.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社FUSION JAPAN

経営企画室 岸 宗春

Mail：info@fusion-japan.co.jp

※メディア関係者さまのご取材も歓迎しております。