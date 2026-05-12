ニューラルグループ、魔法株式会社を子会社化

ニューラルグループ株式会社

左から、当社 取締役 山本、魔法株式会社 代表取締役 箕作 孝行氏、当社 技術推進統括部 窪田

ニューラルグループ株式会社(以下、「当社」)は、ゲーミングソフトウェアの企画・開発を展開する株式会社魔法株式会社(本社:兵庫県神戸市、代表取締役社長:箕作孝行、以下「魔法社」)の全株式を取得し、子会社化することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、独自開発のエッジAI技術やLLM（大規模言語モデル）、グローバルトレンドでもある生成AIを活用し、エンターテインメントやマーケティングなどの領域において、心躍るAIサービスの創出や提供を行ってまいりました。魔法社は1985年の設立以来、ゲーム機用ソフトウェア、ゲームアプリ、遊技機向けソフトウェアを中心に、人々の心に響くエンターテインメントコンテンツを多数、企画・開発してまいりました。

本子会社化により、当社の持つ「高度なAI画像解析技術」や「生成AIによるクリエイティブ作成支援」と、魔法社が長年培ってきた「ゲーミングアプリ開発や液晶映像制作のノウハウ」を融合させることが可能となります。これにより、ゲーム・遊技機業界における開発プロセスの効率化や、これまでにない革新的なユーザー体験の提供を実現してまいります。

両社グループの強みを組み合わせることで、以下のシナジー創出を目指します。

- AIを活用したゲーム開発の高度化：生成AI技術を活用した映像制作の効率化・品質向上や、市場投入期間の迅速即時化。- 次世代ゲーミングソリューションの開発：当社の映像AI技術と魔法社のゲーム開発力を融合し、ゲームアプリや海外向けオンラインカジノゲーム等の新サービスの創出。- エンターテインメントシーンの多様化：当社の核となるAI技術をベースに、イベント・企画のプロフェッショナルであるポマト・プロおよびカクタス、そして魔法社の強みを高度に融合させることで、ゲームイベントや配信の場を提供。

魔法社の「面白さのその先にあるもの」を追求するクリエイティビティと、当社のAIソリューションを掛け合わせることで、世界中の人々にこれまでにない感動と体験を提供してまいります。

■魔法株式会社 会社概要

「もっと楽しく！もっと面白く！」を追求する情熱的な風土のもと、40年にわたりゲームやアプリ、アミューズメント機器を中心に、人々の心に響くエンターテインメントコンテンツを世に送り出し続けているクリエイティブ集団です。

名称： 株式会社魔法株式会社

本社所在地： 兵庫県神戸市中央区葺合町馬止1-10 マジカルビル

代表者： 箕作 孝行

設立： 1985年5月29日

会社URL： https://www.mahou.co.jp/

■ ニューラルグループ株式会社 会社概要

「AIで心躍る未来を」をミッションに、AI技術をはじめとする最先端テクノロジーを開発し、幅広い領域で、枠にとらわれない心躍るサービスを開発、提供しています。

名称： ニューラルグループ株式会社

所在地： 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー32階

代表者： 重松 路威

設立： 2018年1月22日

会社URL： https://www.neural-group.com

■ 報道関係のお問い合わせ先

ニューラルグループ株式会社 IR・広報室

Mail: ir@neural-group.com