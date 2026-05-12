【柏高島屋】今年は初登場10店舗以上！！みちのく6県の自慢の美味が大集結！！5月20日（水）から「大東北展」開催。

株式会社高島屋

柏高島屋では5月20日（水）～26日（火）までの7日間、東北6県から“今”と“名物”が一堂に集結した「大東北展」を開催いたします。

初登場10店舗以上の新たなグルメと、見て・食べてが楽しめる「実演販売」が10店舗以上出店し、

伝統の美味から話題の逸品まで、東北の魅力があふれる特別な催事です。

大東北展

■5月20日（水）～26日（火）※最終日は午後5時閉場

■本館地下2階 催会場

※東北6県産以外の原材料を 使用している商品もございます。

イートイン 初登場

青森県青森市［麺やゼットン］

▲焙煎煮干し（１杯） 1,200 円

午前10時30分～午後7時※ラストオーダーは閉場時刻の30分前。最終日26日(火)は午後4時まで。

仕込みに妥協なしの店が作る、香ばしさと奥深さが広がるスープに注目。

店内飲食

岩手県岩泉町［なかほら牧場］

▲抹茶ミルクソフトクリーム （1個）600円

▲自然放牧ソフトクリーム ミルク（1個）600円ほか

なかほら牧場牛乳、有機ブルーアガベシロップ、抹茶、脱脂粉乳だけの味。

初登場 実演

岩手県盛岡市［東北DRIPPERS］

▲上：「花のどか」のコーヒーあんバターサンド(1切) 680円

▲下：いわて短角牛のローストビーフサンド(1切) 880円

花巻温泉「温泉ベーカリー」の人気の食パン「花のどか」使用。コーヒーブランド「東北DRIPPERS」のコラボ商品です。

実演 青森県藤崎町［コマモシフォン］▲抹茶とりんごの和ごころパイ （1個）864円〈各日30点限り〉店内飲食 山形県上山市［高橋フルーツランド］ ▲やまがたパフェ（1個）1,540円初登場 宮城県石巻市 ［ティーベルティー ファクトリー］▲抹茶ホワイトチョコスコーン(1個) 411円実演 岩手県盛岡市［ちゃちゃちゃ本舗］▲黒糖抹茶わらび餅（1パック）1,600円〈各日30点限り〉

実演 仙台市青葉区［味の牛たん 喜助］▲牛たん食べ比べ弁当（しお味、1折）2,970円〈各日30点限り〉実演 山形県米沢市［米沢 琥珀堂］▲米沢牛三昧弁当（1折）2,997円〈各日30点限り〉実演 秋田県秋田市［焼肉風磨］▲特上モモステーキ弁当（1折）2,052円実演 宮城県南三陸町 ［歌津小太郎］▲鮑まるごと三陸弁当（1折）2,970円詳細を見る :https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/tohoku2026