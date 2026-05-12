【柏高島屋】今年は初登場10店舗以上！！みちのく6県の自慢の美味が大集結！！5月20日（水）から「大東北展」開催。

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株式会社高島屋


柏高島屋では5月20日（水）～26日（火）までの7日間、東北6県から“今”と“名物”が一堂に集結した「大東北展」を開催いたします。


初登場10店舗以上の新たなグルメと、見て・食べてが楽しめる「実演販売」が10店舗以上出店し、


伝統の美味から話題の逸品まで、東北の魅力があふれる特別な催事です。


大東北展


■5月20日（水）～26日（火）※最終日は午後5時閉場


■本館地下2階 催会場


※東北6県産以外の原材料を 使用している商品もございます。




イートイン　初登場


青森県青森市［麺やゼットン］


▲焙煎煮干し（１杯） 1,200 円



午前10時30分～午後7時※ラストオーダーは閉場時刻の30分前。最終日26日(火)は午後4時まで。


仕込みに妥協なしの店が作る、香ばしさと奥深さが広がるスープに注目。






店内飲食


岩手県岩泉町［なかほら牧場］


▲抹茶ミルクソフトクリーム （1個）600円


▲自然放牧ソフトクリーム ミルク（1個）600円ほか



なかほら牧場牛乳、有機ブルーアガベシロップ、抹茶、脱脂粉乳だけの味。






初登場　実演


岩手県盛岡市［東北DRIPPERS］


▲上：「花のどか」のコーヒーあんバターサンド(1切) 680円


▲下：いわて短角牛のローストビーフサンド(1切) 880円


花巻温泉「温泉ベーカリー」の人気の食パン「花のどか」使用。コーヒーブランド「東北DRIPPERS」のコラボ商品です。






実演　青森県藤崎町［コマモシフォン］▲抹茶とりんごの和ごころパイ　（1個）864円〈各日30点限り〉

店内飲食　山形県上山市［高橋フルーツランド］　▲やまがたパフェ（1個）1,540円

初登場　宮城県石巻市　［ティーベルティー ファクトリー］▲抹茶ホワイトチョコスコーン(1個) 411円

実演　岩手県盛岡市［ちゃちゃちゃ本舗］▲黒糖抹茶わらび餅（1パック）1,600円〈各日30点限り〉





実演　仙台市青葉区［味の牛たん 喜助］▲牛たん食べ比べ弁当（しお味、1折）2,970円〈各日30点限り〉

実演　山形県米沢市［米沢 琥珀堂］▲米沢牛三昧弁当（1折）2,997円〈各日30点限り〉

実演　秋田県秋田市［焼肉風磨］▲特上モモステーキ弁当（1折）2,052円

実演　宮城県南三陸町　［歌津小太郎］▲鮑まるごと三陸弁当（1折）2,970円

詳細を見る :
https://www.takashimaya.co.jp/kashiwa/stemo/departmentstore/topics/tohoku2026