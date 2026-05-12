【GOKUMIN】車中泊・バンライフ・防災備蓄ニーズに応える、長さ190cm×折りたたみ奥行32cmの″持ち運べる快眠″7つ折りごろ寝マットレス スリムが5月12日新発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN（ゴクミン）」は、2026年5月12日（火）より、長さ190cmの長尺設計と折りたたみ時の奥行わずか32cmを両立した1台6役の高反発7つ折りマットレス「7つ折りごろ寝マットレス スリム」を発売開始いたしました。190N×28D高密度ウレタンを採用したやや硬めの寝心地で身長180cmの方でも足が出にくく、ストレートで就寝、折りたたんで枕・腰当て・座椅子としても使える多用途設計。Lファスナー仕様でカバー丸洗いに対応し、車中泊・キャンプ・来客用・狭小住宅まで、暮らしと旅のシーンを横断する"持ち運べる快眠空間"を提案します。

開発者の想いと背景

近年、車中泊やバンライフ、キャンプを楽しむ人口の増加、一人暮らし・狭小住宅での収納性ニーズ、そして災害への備えとしての防災備蓄需要を背景に、コンパクトに収納でき多用途に使える「折りたたみ寝具」への関心が高まっています。「リビングのちょっと寝に」「車中泊やキャンプの快眠」「来客用の予備寝具」「防災時のすぐに使える寝床」といった暮らしの多様なシーンに応える1台へのニーズは、年々強まっています。

一方で、長身の方にとっては「マットレスや敷布団の長さが足りず、足が出てしまう」「車中泊用に作られた商品は本格的な就寝には硬すぎる／薄すぎる」など、コンパクト性と本格的な寝心地の両立に課題を感じる声も少なくありません。折りたたみ寝具は「軽さ・薄さ・短さ」を優先するあまり、本格的な寝心地が犠牲になりがちでした。

「リビングでも、車内でも、キャンプ場でも、防災時にも、いつでもどこでも頼れる"自分の寝床"を1台で完結させたい」という開発担当者の想いから、本商品は誕生しました。長尺190cm×折りたたみ奥行32cm×1台6役という、これまでの折りたたみマットレスの「軽さ・薄さ・短さ」の常識を見直す設計を採用。長身の方にもゆったりとお休みいただけるサイズ感と、暮らしのあらゆる場所に持ち込めるコンパクトさを両立する新提案として、本商品をお届けします。

製品の特徴

【1台6役の万能7つ折り設計｜寝る・支える・座るを1台で叶える】

7つ折り構造によって、１.ストレート就寝、２.枕・フットピロー、 ３.膝立てクッション、４.車中泊用の特殊形状枕、５.座椅子、６.お子様の椅子と、 1台で6役を担う多用途設計です。自宅リビングからアウトドア・車中泊・キャンプ・テント内まで、シーンに合わせて自由に変形。折りたたみ時は奥行わずか32cmのコンパクト収納で、ワンルーム・狭小住宅にも置き場所を選びません。

【長尺190cm×190N高反発の快眠設計｜身長180cmの方にも対応】

長さ190cmの長尺設計（取っ手を含めた全長は約192cm）で、身長180cmの方でも足が出にくく、ゆったりとお休みいただけます。190N高反発×28D高密度ウレタンによる、やや硬めの寝心地が寝姿勢を支え、寝返りもスムーズに。長期使用でも形状を保ちやすい高密度ウレタンを採用し、買い替え頻度を抑えられる設計です。しっかりとした寝心地がお好きな方や、長身の方の予備寝具、ご来客時のサブ寝具としてもおすすめいたします。

【Lファスナーでカバー丸洗い×取っ手付きで持ち運びラクラク】

カバーは大きく開閉できるL字ファスナー仕様で、取り外しがスムーズ。ご家庭の洗濯機でカバー丸洗いに対応し、汗や汚れを気にせず清潔にお使いいただけます。肌触りなめらかなピーチスキン生地を採用し、本体は取っ手付きで持ち運びもラクラク。圧縮ロール梱包でお届けし、開封後24時間ほどで本来の厚さに復元します。

製品情報

7つ折りごろ寝マットレス スリム

[価格]10,098円（税込）

[サイズ]約W65×D192×H5cm（取っ手含む全長／本体長さ約190cm）

[梱包サイズ]約W69×D22×H22cm

[重量]約2.1kg

[カラー]ブラック

[素材]【本体】ウレタンフォーム（28D／190N高反発）【カバー】ポリエステル100%

[保証]1年間

[発売日]2026年5月12日（火）

■公式EC： https://gokumin.co.jp/products/g-7goro-bk-01

■Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZVC74K4

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-7goro-bk-01/

■ヤフーショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-7goro-bk-01.html

■au PAY：https://wowma.jp/item/779120807

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1203929450

※商品の価格は変動する可能性があります。

シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで『Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞』をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

GOKUMINの公式SNS

・Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

・X：https://x.com/gokumin888

・LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】"自宅級の寝心地"を寒暖差が激しい富士山麓のキャンプ場でも実現。～寝具ブランドが快眠シュラフをGW前に施設導入～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000326.000036491.html

●【GOKUMIN】“寝る整体マットレス”が累計販売数14万台を突破。 ～約8割以上の人々が当てはまる“睡眠キャンセル界隈”の実態とは～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000036491.html

会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/