ビザスク、5/13-15開催の「第14回 高機能素材 Week 大阪」に出展

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪で開催される、第14回 高機能素材 Week [大阪] 内「サステナブル マテリアル展」出展いたします。

＜展示会概要＞

開催日時 ：2026年5月13日（水）～15日（金）10:00～17:00

会場 ：インテックス大阪

主催 ：RX Japan合同会社

公式サイト：https://www.material-expo.jp/osaka/ja-jp.html

◆弊社ブース：3号館 K18-14

◆出展の背景

当社は、研究開発、新規事業開発、DX推進、技術戦略立案など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて80万人超の知見データベースを活用した各種サービスを展開しています。

素材・化学業界においては、研究開発の長期化や用途探索の難しさが課題となっています。特に「開発中の新素材がどの業界で求められているか」「競合他社の技術動向はどうか」といった情報は、デスクリサーチのみでは限界があります。

本展示会では、研究開発（R&D）部門や技術企画部門の皆様に向け、一次情報を活用していかに効率よく「市場の真のニーズ」を捉え、開発の精度とスピードを向上させるかをご紹介します。

◆ 出展内容：ビザスクinterviewのご紹介

「ビザスクinterview」は、190カ国・80万人超の知見データベースから、貴社の課題に合致するエキスパートに1時間からインタビューができるサービスです。

【ビザスクinterviewの3つの特長】

- ターゲット業界の「生の声」による用途探索自社素材の展開を検討している特定業界の現場担当者に、現状の課題やスペックへの要望を直接ヒアリングできます。- 技術トレンド・競合動向の早期把握特定の技術分野に精通した有識者や、海外の市場動向に詳しいエキスパートから、論文やレポートには載らない最新の現場感覚を収集できます。- 高精度なマッチング「樹脂の成形加工に詳しい人」「欧州の環境規制対応の実務経験者」など、ピンポイントな要件に対し、当社の専任スタッフが最適な候補者を提案します。

ーよくいただくご相談ー

・新素材の用途開拓のため、ターゲット業界の課題を直接聞きたい

・代替材料への切り替えを検討しているエンドユーザーの選定基準を知りたい

・海外の環境規制が現場に与える影響を把握したい

・次世代技術の技術障壁と社会実装の時期を探りたい

サービスの詳細はこちら：https://visasq.co.jp/service/interview

サービスに関してのお問い合わせはこちら：https://visasq.co.jp/contact

■株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入実績を有する。

※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/