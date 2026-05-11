『ウマ娘 プリティーダービー』より、「スーパークリーク」がフィギュアで登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『ウマ娘 プリティーダービー スーパークリーク 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●ウマ娘 プリティーダービー スーパークリーク 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201739&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ウマ娘 プリティーダービー スーパークリーク 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：23,100円(税込)

□発売日：2026年12月予定

□ブランド：コトブキヤ

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約276mm(台座含む)

【素材】PVC・ABS

原型製作：海鞘満

思いっきり甘えてくださいねー。ふふっ、いいこいいこ♪

『ウマ娘 プリティーダービー』より、全てを受け止め、許し、なぐさめてくれる甘やかし上手なウマ娘「スーパークリーク」がスケールフィギュアとなって登場！



青と白を基調とした勝負服のディテールのこだわり、フリルやリボン、そして動きに合わせた衣装のしわまで、細部に至るまで精緻に再現。アクセサリーも丁寧に作り込みました。

また、台座には芝生を表現したデザインを採用し、世界観を存分に楽しめる仕様です。

あたたかく包み込むような笑顔と母性あふれるスーパークリークの魅力をフィギュアで存分に感じること間違いなし！

ぜひお手元にお迎えください。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：

●ウマ娘 プリティーダービー スーパークリーク 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201739&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『ウマ娘 プリティーダービー』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=19245&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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