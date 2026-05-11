『GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津』いよいよ今週末5月16日（土）・17日（日）開催！

ぴあ株式会社

2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が

三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催します。

ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを木更津限定のお楽しみを加えて実施予定のほか、さかがみ家とのコラボコンテンツも！また現在WEB投票受付中の「アンバサダーDOGコンテスト」のリアル投票も行い、5月17日（日）にはステージ上で栄えあるグランプリを発表します。この週末、ぜひ「三井アウトレットパーク 木更津」に遊びに来てください！

【 GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津 】

●日時 2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定

●会場 三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所

●実施コンテンツ アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ ほか

●参加料 無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料

●主催 三井不動産商業マネジメント株式会社

●企画制作 YOKOHAMA GOGO FES実行委員会

●公式HP

https://www.yokohama55fes.com

●公式インスタ

@yokohama55dogfes

●会場HP

https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/

第3回アンバサダーDOGコンテスト

ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を決める第3回コンテスト。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します。5月15日（金）までファイナリスト5組の中から人気投票（WEB投票）を実施。そして5月16日（土）・17日（日）のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日（日）15:30からピアストリートステージ上でグランプリを発表します！日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテスト。ぜひ、みなさんの“推し”に投票をお願いします！

★★ WEB投票フォームは公式HPへ ★★

https://www.yokohama55fes.com

愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ

お試しGOGOドッグレース

●初めての子も大歓迎

お試しGOGOドッグレース（有料）

気軽に楽しめる30mのお試しレース。犬種別・体重別7部門、記録証明書を進呈。プロカメラマンによる写真撮影・販売も実施予定。

場所／ノース4ゲート前 時間／11:00～17:00 参加費／1,500円（税込）参加賞付き

ゴーゴーマルシェ

●愛犬家必見

ゴーゴーマルシェ

ドッグ関連商品の人気店がピアストリートに大集合！多彩なジャンルの商品の中から掘り出し物に出合えるかも!?初登場のシニア向けマルシェは要チェック！

場所／ピアストリート 時間／11:00～17:00

ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会

●初心者大歓迎

ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）

ハードルやトンネルなどアジリティ道具を使った初心者向けの体験会。運動不足解消やストレス発散、飼い主さんとのコミュニケーションにもおすすめです！ 場所／ウエスト1ゲート前 日時／5月16日（土）限定14:00～15:30 参加費／3,000円（税込）参加賞付き

★★ ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会 事前受付フォーム ★★ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjLkyhmg4c-fLVNsl-_r3B6Om8Bj2xSFMv8CDybYqTAwehJQ/viewform?usp=header

ゴーゴースケボー体験会

●しつけに最適

ゴーゴースケボー体験会（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）

ギネス記録を持つスケボー犬トレーナー浅野里実さんによる特別体験。スケボーはご用意がありますので手ぶらでOK！

場所／ウエスト1ゲート前 日時／5月17日（日）限定14:00～15:30（1回15分、計6回実施、各回10組まで） 参加費／3,000円（税込）参加賞付き

★★ ゴーゴースケボー体験会 事前受付フォーム ★★ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0EHbNaVwOauiXR7Iad8EveHZ58tTQgRQzGlhMlCfSkPojWQ/viewform?usp=header

犬種別会GO！-オフ会-

●飼い主同士の交流

犬種別会GO！-オフ会-（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）

時間帯別の犬種別ドッグラン。同じ犬種のワン友を探したり、コミュニティを広げるチャンス。

場所／ドッグラン 時間／11:30～16:20（時間枠は下記） 参加費／1,500円（税込）参加賞付き ※追加1名または1頭につき500円の追加料金がかかります

＞5月16日（土）時間枠（予定）

11:30～13:00 保護犬

13:10～14:40 MIX（10kg未満）／トイプードル

14:50～16:20 ドゥードゥル（スタンダードプードル・ゴールデンレトリバーを含む）／ポメラニアン

＞5月17日（日）時間枠（予定）

11:30～13:00 鼻ぺちゃ（ピットブルを除く）／ダックスフンド

13:10～14:40 柴犬／チワワ

14:50～16:20 シニア犬

★★ 犬種別会GO！-オフ会- 事前受付フォーム ★★ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGw47E_uqHmGNteiB4S4mUzBH4_cL9ZgbGKbuY9OSD764Ikg/viewform?usp=header

ゴーゴーステージ

●参加型コンテンツも

ゴーゴーステージ

ガマン王選手権や参加型ゲーム、ためになるセミナーなど多彩なプログラムを実施。ワンちゃんと一緒にお楽しみください！

場所／ピアストリートステージ 時間／11:30～16:30（各日11:30～、13:30～、15:30～）

★5月17日（日）15:30～はアンバサダーDOGコンテストのグランプリを発表！

ゴーゴースタンプラリー

コンプで賞品ゲット

ゴーゴースタンプラリー

場内で配布しているスタンプラリー台紙を使って、各ポイントにあるスタンプ計5つを集めるとステキな賞品をプレゼント！

場所／開催中の各イベント受付、コンセプトストアほか施設内各所で配布 時間／11:00～17:00（コンセプトストアのみ12:00～14:00）

※画像はイメージです

GOGOフレンドリーリボン

当イベントでは、ワンちゃんたちが安心して過ごせる会場づくりの一環として、シニア犬さん・保護犬さん向けのリボンを配布します。シニア犬さんには“そっと見守る配慮”を。保護犬さんには“保護犬への理解を広げるきっかけ”を。愛犬も人も、お互いを思いやれる２日間へ。リボンは各コンテンツ受付にてお渡しします。

※画像はイメージです

GOGOフレンドリーリボン

そのほか、ルーフテラスではGOGO DOG FESならではのラインナップ ゴーゴーキッチンカー が登場！スケボー体験会やスポーツ体験＆ゲーム大会の事前受付などの詳細、ステージの実施プログラムなど、各コンテンツの詳細は公式HP・インスタをご覧ください。

●公式HP https://www.yokohama55fes.com

●公式インスタ @yokohama55dogfes

さかがみ家コラボレーション企画

さかがみ家主催の譲渡会が今年もKISARAZU CONCEPT STOREにて開催！今回のテーマは「シニアがちょっと多い譲渡会」です。譲渡会の他に様々なイベントやワークショップを企画しています！

１. シニア写真展

２. 5月16日（土）

わんこ筋膜リリース体験（整理券制）

３. 5月17日（日）

シニアお悩み相談会（整理券制）

４. 両日開催！チェキ撮影&手づくりチェキスタンドのプレゼント

→sakagamike cafeもしくはKISARAZU CONCEPT STOREにて2,000円以上お買い上げ＋ KISARAZU CONCEPT STOREのInstagram（@kisarazu_putons）フォローで、チェキ撮影&チェキスタンドをプレゼントします。

チェキスタンドには、譲渡会限定のオリジナルデザインをシルクスクリーンしていただけます！

もちろん、ワンちゃんやねこちゃんを飼っていない方も大歓迎です！

詳細は下記イベントページをチェック！

●sakagamike cafe

https://sakagamike-cafe.com/

●KISARAZU CONCEPT STORE 譲渡会イベントページ

https://kisarazu-concept-store.com/events/KCS_Rescue%20Animals_2605/

■KISARAZU CONCEPT STOREのアクセス

三井アウトレットパーク 木更津 ノース3ゲート出てすぐ！

連携イベント：赤城乳業「ワンワン君」試食＆販売イベントを実施！

5月16日（土）・17日（日）の2日間、館内の房総ガーデンにて、ペット栄養管理士監修の愛犬用アイス「ワンワン君」の試食・販売を行います。

フレーバーは、

・あまりんいちご

・北海道ヤギミルク

の2種類をご用意しております。ぜひこの機会にお試しください！

※雨天・荒天時の対応および開催時間は、イベント運営に準じます

あまりんいちご北海道ヤギミルク

※コンテンツの内容は変更の可能性があります

【 本件についてのお問い合わせ先 】

イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。

YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会

メールアドレス

gogodog_info@t-onkyo.co.jp

公式HP

https://www.yokohama55fes.com