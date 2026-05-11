『GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津』いよいよ今週末5月16日（土）・17日（日）開催！
2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が
三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催します。
ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを木更津限定のお楽しみを加えて実施予定のほか、さかがみ家とのコラボコンテンツも！また現在WEB投票受付中の「アンバサダーDOGコンテスト」のリアル投票も行い、5月17日（日）にはステージ上で栄えあるグランプリを発表します。この週末、ぜひ「三井アウトレットパーク 木更津」に遊びに来てください！
【 GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津 】
●日時 2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定
●会場 三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所
●実施コンテンツ アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ ほか
●参加料 無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料
●主催 三井不動産商業マネジメント株式会社
●企画制作 YOKOHAMA GOGO FES実行委員会
●公式HP
https://www.yokohama55fes.com
●公式インスタ
@yokohama55dogfes
●会場HP
https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/
第3回アンバサダーDOGコンテスト
ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を決める第3回コンテスト。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します。5月15日（金）までファイナリスト5組の中から人気投票（WEB投票）を実施。そして5月16日（土）・17日（日）のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日（日）15:30からピアストリートステージ上でグランプリを発表します！日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテスト。ぜひ、みなさんの“推し”に投票をお願いします！
★★ WEB投票フォームは公式HPへ ★★
https://www.yokohama55fes.com
愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ
お試しGOGOドッグレース
●初めての子も大歓迎
お試しGOGOドッグレース（有料）
気軽に楽しめる30mのお試しレース。犬種別・体重別7部門、記録証明書を進呈。プロカメラマンによる写真撮影・販売も実施予定。
場所／ノース4ゲート前 時間／11:00～17:00 参加費／1,500円（税込）参加賞付き
ゴーゴーマルシェ
●愛犬家必見
ゴーゴーマルシェ
ドッグ関連商品の人気店がピアストリートに大集合！多彩なジャンルの商品の中から掘り出し物に出合えるかも!?初登場のシニア向けマルシェは要チェック！
場所／ピアストリート 時間／11:00～17:00
ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会
●初心者大歓迎
ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）
ハードルやトンネルなどアジリティ道具を使った初心者向けの体験会。運動不足解消やストレス発散、飼い主さんとのコミュニケーションにもおすすめです！ 場所／ウエスト1ゲート前 日時／5月16日（土）限定14:00～15:30 参加費／3,000円（税込）参加賞付き
★★ ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会 事前受付フォーム ★★ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjLkyhmg4c-fLVNsl-_r3B6Om8Bj2xSFMv8CDybYqTAwehJQ/viewform?usp=header
ゴーゴースケボー体験会
●しつけに最適
ゴーゴースケボー体験会（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）
ギネス記録を持つスケボー犬トレーナー浅野里実さんによる特別体験。スケボーはご用意がありますので手ぶらでOK！
場所／ウエスト1ゲート前 日時／5月17日（日）限定14:00～15:30（1回15分、計6回実施、各回10組まで） 参加費／3,000円（税込）参加賞付き
★★ ゴーゴースケボー体験会 事前受付フォーム ★★ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0EHbNaVwOauiXR7Iad8EveHZ58tTQgRQzGlhMlCfSkPojWQ/viewform?usp=header
犬種別会GO！-オフ会-
●飼い主同士の交流
犬種別会GO！-オフ会-（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）
時間帯別の犬種別ドッグラン。同じ犬種のワン友を探したり、コミュニティを広げるチャンス。
場所／ドッグラン 時間／11:30～16:20（時間枠は下記） 参加費／1,500円（税込）参加賞付き ※追加1名または1頭につき500円の追加料金がかかります
＞5月16日（土）時間枠（予定）
11:30～13:00 保護犬
13:10～14:40 MIX（10kg未満）／トイプードル
14:50～16:20 ドゥードゥル（スタンダードプードル・ゴールデンレトリバーを含む）／ポメラニアン
＞5月17日（日）時間枠（予定）
11:30～13:00 鼻ぺちゃ（ピットブルを除く）／ダックスフンド
13:10～14:40 柴犬／チワワ
14:50～16:20 シニア犬
★★ 犬種別会GO！-オフ会- 事前受付フォーム ★★ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGw47E_uqHmGNteiB4S4mUzBH4_cL9ZgbGKbuY9OSD764Ikg/viewform?usp=header
ゴーゴーステージ
●参加型コンテンツも
ゴーゴーステージ
ガマン王選手権や参加型ゲーム、ためになるセミナーなど多彩なプログラムを実施。ワンちゃんと一緒にお楽しみください！
場所／ピアストリートステージ 時間／11:30～16:30（各日11:30～、13:30～、15:30～）
★5月17日（日）15:30～はアンバサダーDOGコンテストのグランプリを発表！
ゴーゴースタンプラリー
コンプで賞品ゲット
ゴーゴースタンプラリー
場内で配布しているスタンプラリー台紙を使って、各ポイントにあるスタンプ計5つを集めるとステキな賞品をプレゼント！
場所／開催中の各イベント受付、コンセプトストアほか施設内各所で配布 時間／11:00～17:00（コンセプトストアのみ12:00～14:00）
※画像はイメージです
GOGOフレンドリーリボン
当イベントでは、ワンちゃんたちが安心して過ごせる会場づくりの一環として、シニア犬さん・保護犬さん向けのリボンを配布します。シニア犬さんには“そっと見守る配慮”を。保護犬さんには“保護犬への理解を広げるきっかけ”を。愛犬も人も、お互いを思いやれる２日間へ。リボンは各コンテンツ受付にてお渡しします。
※画像はイメージです
GOGOフレンドリーリボン
そのほか、ルーフテラスではGOGO DOG FESならではのラインナップ ゴーゴーキッチンカー が登場！スケボー体験会やスポーツ体験＆ゲーム大会の事前受付などの詳細、ステージの実施プログラムなど、各コンテンツの詳細は公式HP・インスタをご覧ください。
●公式HP https://www.yokohama55fes.com
●公式インスタ @yokohama55dogfes
さかがみ家コラボレーション企画
さかがみ家主催の譲渡会が今年もKISARAZU CONCEPT STOREにて開催！今回のテーマは「シニアがちょっと多い譲渡会」です。譲渡会の他に様々なイベントやワークショップを企画しています！
１. シニア写真展
２. 5月16日（土）
わんこ筋膜リリース体験（整理券制）
３. 5月17日（日）
シニアお悩み相談会（整理券制）
４. 両日開催！チェキ撮影&手づくりチェキスタンドのプレゼント
→sakagamike cafeもしくはKISARAZU CONCEPT STOREにて2,000円以上お買い上げ＋ KISARAZU CONCEPT STOREのInstagram（@kisarazu_putons）フォローで、チェキ撮影&チェキスタンドをプレゼントします。
チェキスタンドには、譲渡会限定のオリジナルデザインをシルクスクリーンしていただけます！
もちろん、ワンちゃんやねこちゃんを飼っていない方も大歓迎です！
詳細は下記イベントページをチェック！
●sakagamike cafe
https://sakagamike-cafe.com/
●KISARAZU CONCEPT STORE 譲渡会イベントページ
https://kisarazu-concept-store.com/events/KCS_Rescue%20Animals_2605/
■KISARAZU CONCEPT STOREのアクセス
三井アウトレットパーク 木更津 ノース3ゲート出てすぐ！
連携イベント：赤城乳業「ワンワン君」試食＆販売イベントを実施！
5月16日（土）・17日（日）の2日間、館内の房総ガーデンにて、ペット栄養管理士監修の愛犬用アイス「ワンワン君」の試食・販売を行います。
フレーバーは、
・あまりんいちご
・北海道ヤギミルク
の2種類をご用意しております。ぜひこの機会にお試しください！
※雨天・荒天時の対応および開催時間は、イベント運営に準じます
あまりんいちご
北海道ヤギミルク
※コンテンツの内容は変更の可能性があります
【 本件についてのお問い合わせ先 】
イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。
YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会
メールアドレス
gogodog_info@t-onkyo.co.jp
公式HP
https://www.yokohama55fes.com