『GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津』いよいよ今週末5月16日（土）・17日（日）開催！

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ぴあ株式会社

2026年5月16日（土）・17日（日）、横浜・臨港パークでおなじみの『GOGO DOG FES』が


三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）で今年も開催します。




ドッグランやワンちゃん用の水場、フォトスポットに加えて、ワンちゃんと一緒に入店できる店舗数が200店舗以上と日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」。今年も「YOKOHAMA GOGO DOG FES」で大人気のドッグレースやマルシェ、各種ステージを木更津限定のお楽しみを加えて実施予定のほか、さかがみ家とのコラボコンテンツも！また現在WEB投票受付中の「アンバサダーDOGコンテスト」のリアル投票も行い、5月17日（日）にはステージ上で栄えあるグランプリを発表します。この週末、ぜひ「三井アウトレットパーク 木更津」に遊びに来てください！


【　GOGO DOG FES in 三井アウトレットパーク 木更津　】


●日時　2026年5月16日（土）・17日（日）11:00～17:00予定


●会場　三井アウトレットパーク 木更津（千葉県木更津市金田東3-1-1）館内各所


●実施コンテンツ　アンバサダーDOGコンテスト、ドッグレース、ドッグマルシェ、各種ステージ　ほか


●参加料　無料、ドッグレースなど一部コンテンツは有料


●主催　三井不動産商業マネジメント株式会社


●企画制作　YOKOHAMA GOGO FES実行委員会


●公式HP


https://www.yokohama55fes.com


●公式インスタ


@yokohama55dogfes


●会場HP


https://mitsui-shopping-park.com/mop/kisarazu/



第3回アンバサダーDOGコンテスト

ドッグフレンドリーな同施設の広報大使となる「3代目 木更津ドッグフレンドリー・アンバサダー」を決める第3回コンテスト。グランプリとなったワンちゃんは三井アウトレットパーク 木更津の各種PRに出演します。5月15日（金）までファイナリスト5組の中から人気投票（WEB投票）を実施。そして5月16日（土）・17日（日）のイベント開催当日の会場でリアル投票を行い、5月17日（日）15:30からピアストリートステージ上でグランプリを発表します！日本最大級のドッグフレンドリーな商業施設「三井アウトレットパーク 木更津」の顔となるワンちゃんを選ぶこのコンテスト。ぜひ、みなさんの“推し”に投票をお願いします！


★★　WEB投票フォームは公式HPへ　★★


https://www.yokohama55fes.com






愛犬と一緒に楽しめる各種コンテンツ


お試しGOGOドッグレース

●初めての子も大歓迎


お試しGOGOドッグレース（有料）


気軽に楽しめる30mのお試しレース。犬種別・体重別7部門、記録証明書を進呈。プロカメラマンによる写真撮影・販売も実施予定。


場所／ノース4ゲート前　　時間／11:00～17:00　参加費／1,500円（税込）参加賞付き






ゴーゴーマルシェ

●愛犬家必見


ゴーゴーマルシェ


ドッグ関連商品の人気店がピアストリートに大集合！多彩なジャンルの商品の中から掘り出し物に出合えるかも!?初登場のシニア向けマルシェは要チェック！


場所／ピアストリート　　時間／11:00～17:00






ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会

●初心者大歓迎


ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）


ハードルやトンネルなどアジリティ道具を使った初心者向けの体験会。運動不足解消やストレス発散、飼い主さんとのコミュニケーションにもおすすめです！　　場所／ウエスト1ゲート前　　日時／5月16日（土）限定14:00～15:30　　参加費／3,000円（税込）参加賞付き





★★　ドッグスポーツ体験＆ゲーム大会　事前受付フォーム　★★　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjLkyhmg4c-fLVNsl-_r3B6Om8Bj2xSFMv8CDybYqTAwehJQ/viewform?usp=header



ゴーゴースケボー体験会

●しつけに最適


ゴーゴースケボー体験会（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）


ギネス記録を持つスケボー犬トレーナー浅野里実さんによる特別体験。スケボーはご用意がありますので手ぶらでOK！


場所／ウエスト1ゲート前　　日時／5月17日（日）限定14:00～15:30（1回15分、計6回実施、各回10組まで）　　参加費／3,000円（税込）参加賞付き





★★　ゴーゴースケボー体験会　事前受付フォーム　★★　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0EHbNaVwOauiXR7Iad8EveHZ58tTQgRQzGlhMlCfSkPojWQ/viewform?usp=header



犬種別会GO！-オフ会-

●飼い主同士の交流


犬種別会GO！-オフ会-（有料、事前受付制、残枠があれば当日受付あり）


時間帯別の犬種別ドッグラン。同じ犬種のワン友を探したり、コミュニティを広げるチャンス。


場所／ドッグラン　　時間／11:30～16:20（時間枠は下記）　　参加費／1,500円（税込）参加賞付き　※追加1名または1頭につき500円の追加料金がかかります





＞5月16日（土）時間枠（予定）


11:30～13:00　　保護犬


13:10～14:40　　MIX（10kg未満）／トイプードル


14:50～16:20　　ドゥードゥル（スタンダードプードル・ゴールデンレトリバーを含む）／ポメラニアン


＞5月17日（日）時間枠（予定）


11:30～13:00　　鼻ぺちゃ（ピットブルを除く）／ダックスフンド


13:10～14:40　　柴犬／チワワ


14:50～16:20　　シニア犬


★★　犬種別会GO！-オフ会-　事前受付フォーム　★★　https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGw47E_uqHmGNteiB4S4mUzBH4_cL9ZgbGKbuY9OSD764Ikg/viewform?usp=header



ゴーゴーステージ

●参加型コンテンツも


ゴーゴーステージ


ガマン王選手権や参加型ゲーム、ためになるセミナーなど多彩なプログラムを実施。ワンちゃんと一緒にお楽しみください！


場所／ピアストリートステージ　　時間／11:30～16:30（各日11:30～、13:30～、15:30～）


★5月17日（日）15:30～はアンバサダーDOGコンテストのグランプリを発表！






ゴーゴースタンプラリー

コンプで賞品ゲット


ゴーゴースタンプラリー


場内で配布しているスタンプラリー台紙を使って、各ポイントにあるスタンプ計5つを集めるとステキな賞品をプレゼント！


場所／開催中の各イベント受付、コンセプトストアほか施設内各所で配布　　時間／11:00～17:00（コンセプトストアのみ12:00～14:00）


※画像はイメージです





GOGOフレンドリーリボン


当イベントでは、ワンちゃんたちが安心して過ごせる会場づくりの一環として、シニア犬さん・保護犬さん向けのリボンを配布します。シニア犬さんには“そっと見守る配慮”を。保護犬さんには“保護犬への理解を広げるきっかけ”を。愛犬も人も、お互いを思いやれる２日間へ。リボンは各コンテンツ受付にてお渡しします。


※画像はイメージです





GOGOフレンドリーリボン

そのほか、ルーフテラスではGOGO DOG FESならではのラインナップ　ゴーゴーキッチンカー　が登場！スケボー体験会やスポーツ体験＆ゲーム大会の事前受付などの詳細、ステージの実施プログラムなど、各コンテンツの詳細は公式HP・インスタをご覧ください。


●公式HP　https://www.yokohama55fes.com


●公式インスタ　@yokohama55dogfes


さかがみ家コラボレーション企画

さかがみ家主催の譲渡会が今年もKISARAZU CONCEPT STOREにて開催！今回のテーマは「シニアがちょっと多い譲渡会」です。譲渡会の他に様々なイベントやワークショップを企画しています！


１. シニア写真展


２. 5月16日（土）


わんこ筋膜リリース体験（整理券制）


３. 5月17日（日）


シニアお悩み相談会（整理券制）


４. 両日開催！チェキ撮影&手づくりチェキスタンドのプレゼント


→sakagamike cafeもしくはKISARAZU CONCEPT STOREにて2,000円以上お買い上げ＋ KISARAZU CONCEPT STOREのInstagram（@kisarazu_putons）フォローで、チェキ撮影&チェキスタンドをプレゼントします。


チェキスタンドには、譲渡会限定のオリジナルデザインをシルクスクリーンしていただけます！


もちろん、ワンちゃんやねこちゃんを飼っていない方も大歓迎です！






詳細は下記イベントページをチェック！


●sakagamike cafe


https://sakagamike-cafe.com/


●KISARAZU CONCEPT STORE 譲渡会イベントページ


https://kisarazu-concept-store.com/events/KCS_Rescue%20Animals_2605/


■KISARAZU CONCEPT STOREのアクセス


三井アウトレットパーク 木更津 ノース3ゲート出てすぐ！


連携イベント：赤城乳業「ワンワン君」試食＆販売イベントを実施！

5月16日（土）・17日（日）の2日間、館内の房総ガーデンにて、ペット栄養管理士監修の愛犬用アイス「ワンワン君」の試食・販売を行います。


フレーバーは、


・あまりんいちご


・北海道ヤギミルク


の2種類をご用意しております。ぜひこの機会にお試しください！


※雨天・荒天時の対応および開催時間は、イベント運営に準じます



あまりんいちご

北海道ヤギミルク

※コンテンツの内容は変更の可能性があります


【　本件についてのお問い合わせ先　】


イベントに関するご質問、ご出店などについてのお問い合わせは下記メールアドレス、または公式HPのお問い合わせフォームへご連絡ください。


YOKOHAMA GOGO FES 実行委員会


メールアドレス


gogodog_info@t-onkyo.co.jp


公式HP


https://www.yokohama55fes.com