FOSSIL、キム・ミョンス（L）を起用した新作時計のルックブックを公開

株式会社フォッシルジャパン

FOSSIL（フォッシル）は、韓国の人気アーティスト兼俳優であるキム・ミョンス（L）を起用した最新ルックブックを公開いたしました。

キム・ミョンスは、2010年にボーイズグループINFINITEのメンバーとしてデビュー。以降、俳優としても活躍の幅を広げ、『ただひとつの愛（Angel’s Last Mission: Love）』や『暗行御史＜アメンオサ＞～朝鮮秘密捜査団～（Royal Secret Agent）』、『ナンバーズ：ビルの森の監視者たち（Numbers）』などの作品で高い評価を得ています。本ルックブックでは、彼の持つモダンでシンプルなスタイルを軸に、FOSSILのウォッチやジュエリー、バッグを組み合わせたコーディネートを提案。日常に取り入れやすく、洗練されたスタイリングを体現しています。

■ スタイリングコンセプト KEEP IT CASUAL

大胆なデザインが特徴のアイコニックウォッチ 「マシーン ビッグティック」 とレザーブレスレットを重ね付けし、カジュアルなクロスボディをコーディネート。

マシーン ビッグティック FS6165 税込 27,500円

マシーン ブレスレット JF04950040 税込 12,100円

チェーンネックレス JF04505040 税込 9,350円

クロスボディ バッグ ZB11121793 税込 30,250円

■抜け感のあるカジュアルスタイル LOW KEY, HIGH IMPACT

「マシーン クロノグラフ」と「ウォッチリング」を主役に据え、モダンでシンプルなコーディネートを魅力的に引き立てます。

ラクエル ウォッチリング ES5344 税込 20,900円

マシーン クロノグラフ FS6160 税込 30,800円

ブレスレット JF04851998 税込 11,550円

バッグ ZB11186001 税込 43,450円

■ミニマルでありながら印象的 COOL CONTRAST

形状・色合い・テクスチャーをモダンにミックスし、絶妙な輝きを表現しています。

主役となるのは、洗練されたスポーティさを備えた「エバレット クロノグラフ」。

エバレット クロノグラフ FS6154 税込 33,000円

ウォッチリング ES5245 税込 20,900円

ブレスレット JF04411040 税込 11,550円

ネックレス JF04882040 税込 11,000円

キム・ミョンス(Ｌ)のおすすめ商品はフォッシル公式インスタグラム@fossil.jp(https://www.instagram.com/fossil.jp/)にて紹介予定。

また掲載アイテムはフォッシル直営店舗ほか、正規取扱店にて販売中です。

・フォッシル公式オンラインストア(https://www.fossil.com/ja-jp/%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B/fossil-faves/)

・フォッシル直営店舗（GinzaNovo（旧東急プラザ銀座）店・高松三越店・ピオレ姫路店）

■ ブランドについて

FOSSIL は、1984年にテキサスで創業したグローバルライフスタイルアクセサリーブランドです。モダンヴィンテージスタイルを特徴とし、ウォッチ、ジュエリー、レザーグッズなどを展開しています。