【開催】AI Agent時代に求められるエンジニア像とは　~5/26(火)・5/30(土)2日程で開催~

株式会社AI INNOVATION

株式会社AI INNOVATION（本社：東京都渋谷区、代表取締役CAIO： 遠藤皇士）は、生成AIおよびAI Agentの急速な進化によって変化するエンジニア市場をテーマにしたイベント「AI Agent時代を生き残るエンジニアの条件」を開催いたします。

近年、Claude Code、Cursor、AI Agentなどの登場により、ソフトウェア開発の在り方は大きな転換期を迎えています。単にコードを書くスキルだけでなく、「AIをどう活用するか」「何を設計し、判断するか」「どのように価値を生み出すか」といった視点が、エンジニアの市場価値を左右する時代へと変化しつつあります。

本イベントでは、AI Agent時代の開発現場で実際に起きている変化をもとに、AI時代に価値を発揮するエンジニア像について、実践的な観点から解説します。

当日は、Claude CodeやCursorを活用した開発事例をはじめ、AIを前提とした組織づくり、若手エンジニアが今後身につけるべきスキル、そして“技術だけでは戦えない時代”におけるキャリア形成についてもリアルな現場視点でお話しします。

また、後半にはQ&Aおよび交流会を実施予定です。AI時代におけるキャリアや働き方について情報交換したい方、実践的なAI活用事例を知りたい方、同世代のエンジニアと交流したい方など、幅広い方々にご参加いただける内容となっています。

～開催概要～

■ イベント名

「AI Agent時代を生き残るエンジニアの条件」

■ 開催日時

・5/26(火)

19:00～20:00（最終退出時間：20:30）

・5/30(土)

13:00～14:00（最終退出時間：14:30）

下記いずれも内容は同じになりますので、

どちらか一方にご参加いただけますと幸いです。

■ 会場

東京都渋谷区初台1-45-6 MGビル5F

■ タイムテーブル

19:00～19:10 挨拶・主催紹介

19:10～19:40 セミナー「AI Agent時代を生き残るエンジニアの条件」

19:40～19:50 Q&A・質疑応答

19:50～20:30 交流会

■ こんな方におすすめ

・AI時代にエンジニアとしての市場価値を高めたい方

・Claude Code / Cursor / AI Agent に興味がある方

・AIによって変化する開発現場について知りたい方

・技術だけでなくキャリア形成についても考えたい方

・若手エンジニアとして今後の方向性を模索している方

・AIを活用した開発に取り組んでいる方

・他のエンジニアと交流したい方

■ 登壇者プロフィール

遠藤 皇士（株式会社AI INNOVATION 代表取締役 / CAIO）



プロフィール：

「AIと人が共鳴し、感動が挑戦を生む」をビジョンに掲げ、AI技術を用いた本質的な課題解決を推進。 社内では、全社的AI推進構想 AIRS（AI Resonance Strategy） を策定し、全社員へのAI研修とAIスキルの可視化を実施。

社外では各社のAI責任者で構成されるCAIO評議会の運営に参画し、CAIOの役割定義と社会全体のAI活用推進に取り組む。BeaTRIBESアンバサダー。

自社プロダクトとして採用AIエージェント 「採用INNOVATION」 をリリースし、AIエージェント活用による「採用の仕組みそのものの変革」に挑戦。

■ 本イベントに対する遠藤の思い

生成AIやAI Agentの進化によって、エンジニアという職種そのものが大きな転換期を迎えていると感じています。

これまでは「どれだけコードを書けるか」「どれだけ実装経験があるか」が重要視されてきました。しかし現在は、Claude CodeやCursorのようなAIツールの登場により、“コードを書くこと”自体の価値が変化し始めています。

だからこそ今後は、

AIをどう活用するか どんな価値を設計するか 課題をどう発見するか 人や組織をどう動かすか

といった、人間側の視点や思考力がこれまで以上に重要になると考えています。

一方で、AI時代に対して不安を感じているエンジニアも少なくありません。

「何を学べば良いのかわからない」

「このままのキャリアで良いのか不安」

「AIに仕事を奪われるのではないか」

そうした声を現場でも多く耳にします。

ですが私は、AIはエンジニアの価値を奪うだけの存在ではなく、“可能性を大きく広げる存在”でもあると思っています。実際に、若手エンジニアでもAIを活用することで、これまで以上に大きな挑戦ができる時代になってきました。

今回のイベントでは、単なるツール紹介ではなく、AI Agent時代にエンジニアはどう生き残り、どう価値を高めていくべきかについて、現場のリアルを交えながらお話ししたいと考えています。

参加者の皆さまにとって、

「これから何を学び、どう動くべきか」を考えるきっかけになれば嬉しく思います。

■ その他

電源・Wifi利用可

■ お申込み

お申込みは下記からお願いいたします。

5/26(火)(https://peatix.com/event/4998956/)

5/30(土)(https://peatix.com/event/4998963/)

■ その他のイベント開催について

イベント名： AI×人が採用を成功に導くーAI Agent活用事例ー

日時： 2026年5月21日（木） 13:00～14:00

会場： オンライン

詳細・お申し込み：申込はこちら(https://peatix.com/event/4980010/)

■ 本件に関するお問い合わせ先

（担当者名）株式会社AIINNOVATION 代表 遠藤皇士

HPのお問い合わせ欄より、お問い合わせください。

https://aiinnovation.jp/

■ 株式会社AI INNOVATIONについて

会社名 ：株式会社AI INNOVATION

本社所在地 ：東京都渋谷区初台1-45-6MGビル5F

代表取締役 ：遠藤 皇士

事業内容 ：AI戦略立案支援、AI導入コンサルティング、データ活用基盤構築、生成AI活用支援など

特徴 ：企業の既存事業における収益改善・業務改革に直結するAI活用を強みとし、ROIを重視したAI導入を支援

HP ：https://aiinnovation.jp/