2026年夏にテイチクエンタテインメント／Imperial Recordsよりメジャーデビューを控える6人組ライブモンスター・Finally（ファイナリー）が、 5月10日に開催した自身初の主催フェス「Finally FES」のステージ上で、8月5日（水）に全5曲入りのメジャー1st EPをリリースすることを発表した。 あわせて公開された新アーティスト写真では、ビニールの膜越しにこちらを見つめる6人の姿が印象的に映し出されている。 その全貌はまだ明かされておらず、メジャーデビューという新たなフェーズへ踏み込もうとしている彼女たちの“境界線上の瞬間”を切り取ったビジュアルとなっている。 あえてすべてを見せない構成は、今後公開されるビジュアルへの期待を高めるものとなっている。 さらに、6月29日（月）より10日間連続開催となるライブシリーズ「Finally presents 10days Live Show “GACHINKO 2026”」の開催も決定。 東京・六本木unravel tokyoを舞台に、対バン形式で連日開催される本公演は、 メジャーデビュー前夜のFinallyが、“今、本気でぶつかりたい相手”と真正面から向き合うライブシリーズとなる。 そして、2026年7月29日（水）には、グループ結成5周年とメジャーデビューイヤーの節目を飾るワンマンライブを、Zepp Shinjukuにて開催。 グループ史上最大規模となるこの公演に向け、Finallyは本格的な加速フェーズへと突入する。 上手くいかない夜も、報われない日々も、すべてをライブに叩きつけながら前へ進み続けてきた6人。 インディーズで積み重ねてきた熱量を武器に、Finallyは2026年夏、ついにメジャーシーンへ踏み込む。 EPの詳細および各ライブ情報は、今後オフィシャルSNSにて順次発表予定。

・楽曲情報

2026年8月5日(水)リリース 「タイトル未定」 価格：\2,500(税込) 全5曲収録

・ライブ情報

Finally presents 10days Live Show “GACHINKO 2026” 日程：2026年6月29日(月)～2026年7月9日(木) 場所：unravel tokyo

Finally 5th Anniversary & Major Debut One-Man Live 『door』 日程：2026年7月29日(水) 時間：OPEN 18:00 / START 19:00 場所：Zepp Shinjuku

・プロフィール

ロックバンドに負けず劣らずラウドなサウンドに乗せるハードでキャッチーなボーカルワークでファンを虜にする6人組ライブモンスター"Finally(ファイナリー)" 2021年に活動を開始し、常に"限界ギリギリ" 、"熱量MAX"な活動を続けてきた彼女たちは、2025年5月渋谷CLUB QUATTRO、11月恵比寿LIQUIDROOMで超満員の中ワンマンライブを成功させる。 そのパッション溢れる、まさにロックな活動はバンド界隈でも注目を集め楽曲提供には「KEYTALK」「感覚ピエロ」「ミオヤマザキ」「Rhythmic Toy World」「FABLED NUMBER」など熾烈なライバル争いを勝ち残りシーンを切り開いてきた錚々たるロックバンドが名を連ねている。 数多のステージ経験を重ねた6人の放つ圧倒的なライブパフォーマンスで「このアイドルは只者じゃない」と気づいてしまった熱狂的なファンが急増し、いま知名度急拡大中の注目グループ!

＜Finally公式サイト＞

https://www.finally-official.com/ https://x.com/finally_rock https://www.instagram.com/finally__official https://www.tiktok.com/@finally_rock TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@finally_rock