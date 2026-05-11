「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年5月11日(月)より「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

有楽町マルイ 7Fにて開催しておりました「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4695

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月11日(月)18:00～5月25日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年7月上旬～下旬以降順次発送



【製品情報】

カンバッジ(ランダム)墨燃誕生日記念 ver.

価格：605円（税込）

種類数：全9種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

オーロラクリアカード(ランダム)墨燃誕生日記念 ver.

価格：660円（税込）

種類数：全9種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

オーロラアクリルキューブ(ランダム) 墨燃誕生日記念 ver.

価格：1,045円（税込）

種類数：全6種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

デカンバッチ 墨燃誕生日記念 ver.

価格：各1,210円（税込）

種類数：全3種

アクリルジオラマ墨燃誕生日記念 ver.

価格：各4,070円（税込）

種類数：全3種

キャンバスプレート墨燃誕生日記念 ver.

価格：各1,980円（税込）

種類数：全3種

クリアファイルセット墨燃誕生日記念 ver.

価格：1,760円（税込）

種類数：全1種

※3枚セット

箔押し風ポストカードセット墨燃誕生日記念 ver.

価格：各1,100円（税込）

種類数：全1種

※3枚セット

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4695

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年5月11日(月)18:00～5月25日(月)23:59

【発送予定日】

・2026年7月上旬～下旬以降順次発送



【権利表記】

晋江文学城 肉包不吃肉原作

(C)MiMi



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売