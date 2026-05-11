アクセンチュア株式会社

【東京発：2026年5月11日】アクセンチュアは、米Anthropic, PBC（以下、Anthropic）とグローバルで進めてきた戦略的パートナーシップ(https://newsroom.accenture.jp/jp/news/2025/release-20251217)のもと、AIを中核に据えた企業変革の支援体制を日本で強化します。2026年5月1日より「アクセンチュア Anthropic ビジネスグループ（以下、本ビジネスグループ）」の日本における活動を本格始動させ、全社AI変革の設計と実行から、Claude, powered by Anthropic を活用したソフトウエア開発ライフサイクルの刷新、基幹システムのモダナイゼーション、そしてサイバーセキュリティ変革を国内のお客様に向けて提供します。

アクセンチュアとAnthropicは2025年12月、グローバル規模で複数年にわたる戦略的パートナーシップ(https://newsroom.accenture.jp/jp/news/2025/release-20251217)の拡大を発表し、Anthropic の生成AI「Claude」の研修を約30,000名のアクセンチュア専門家に対して共同で進めるなど、世界最大規模のClaude専門人材体制を構築してきました。あわせて、「責任あるAI」という共通の価値観のもと、金融、ライフサイエンス、医療、公共分野といった規制業界向けのソリューション開発も着実に進展しています。また両社は、Claudeを基盤としたサイバーセキュリティ運用の新ソリューション「Cyber.AI」を2026年3月に発表しています(https://newsroom.accenture.jp/jp/news/2026/accenture-and-anthropic-team-to-help-organizations-secure-scale-ai-driven-cybersecurity-operations)。

こうしたグローバルでの実績を基盤に、アクセンチュアが培ってきた業界・業務に対する深い知見と、全社規模の業務変革を実行してきた実績を生かし、日本企業が安心して生成AIを導入・運用し、業務変革と成長につなげるための支援体制を強化します。本ビジネスグループでは、昨今日本企業で高まるサイバーセキュリティニーズのほか、ガバナンスやコンプライアンスといったエンタープライズ要件を前提に、日本企業特有のIT環境や業界特性を考慮しながら、Claudeを企業活動の実運用に組み込むことで、グローバルで培われた知見と国内での実践を融合させ、持続的な価値創出につなげていきます。

日本で提供する主な支援領域

- 全社AI変革の設計と実行Claudeを個別業務の効率化にとどめず、戦略、業務プロセス、組織、人材、文化、テクノロジーを横断する全社変革として設計・実行します。経営層との戦略対話を起点に、AI駆動で業務の可視化と再設計を推進し、Claude CodeやClaude Coworkを活用した実装へと展開します。単なるツール提供に終始することなく、業務プロセス、既存システム、組織体制との整合を踏まえた設計・導入・運用を一体で支援し、チェンジマネジメントによる定着までを一気通貫で伴走します。これにより、生成AIを「使える技術」から「企業変革の基盤」へと昇華させ、迅速かつ継続的な成果創出を実現します。- AI駆動開発によるソフトウエア開発ライフサイクル（SDLC）の刷新要件定義から設計、開発、テスト、リリース、運用まで、ソフトウエア開発の全工程にAIを組み込むことで、変化への対応力を飛躍的に高めます。市場環境の変化や新たな規制要件にも、従来の数分の一のスピードで対応できるエンジニアリング組織への変革を支援します。さらに、こうした変革を確実に実行・運用するため、全社活用を前提とした安全性とガバナンスを確保します。Claude Codeは、セキュリティや安全性に配慮した判断を行うよう設計されており、リスクの高いコードを生成しにくい設計思想（Constitutional AI）を備えています。これに加え、仕様やテストの事前定義、AIによる多段階の品質チェック、変更の根拠と履歴の自動記録など、開発プロセス全体を対象とした統制を整えることで、AI駆動開発を安全に本番運用し続けられる体制を実現します。- 老朽化した基幹系レガシーシステムのモダナイゼーションと最適化多くの日本企業で、複雑化した基幹系レガシーシステムの刷新が喫緊の経営課題となっています。アクセンチュアが提供する基幹システム変換ツール MAJALIS（マジャリス） とClaudeを組み合わせることで、モダナイゼーションを加速します。MAJALISにより既存資産を標準的なJavaへ変換し、Claudeがコード解析、仕様の可視化、テスト生成などを担うことで、移行後の理解性・保守性・拡張性を高めます。これにより、単なるレガシー刷新にとどまらず、生成AI活用を前提とした次世代システムへの進化を見据えた最適化を実現します。- AIの急速な進化に対応する、包括的なサイバーセキュリティ変革AIの急速な進化により新たなサイバー脅威が生まれる中、企業には戦略策定から運用までを貫くサイバーセキュリティ変革が求められています。アクセンチュアは、20年以上にわたるサイバーセキュリティ提供実績を基に、独自開発したAIエージェント群とClaudeを組み合わせ、AI駆動型サイバーセキュリティソリューションCyber.AIを提供しています。 Cyber.AIに加え、世界で3万人を超えるサイバーセキュリティ専門家が連携し、アセスメントからトリアージ、復旧、継続的な高度化までを一貫して支援します。 さらに、AI活用を前提としたセキュリティガバナンスの設計やインシデント対応力の強化、業界固有の規制要件への対応を通じて、日本企業のセキュリティ運用を安全かつ持続的に次の水準へと引き上げます。

アクセンチュア株式会社 代表取締役社長 濱岡 大

お客様を取り巻く事業環境や競争環境は、テクノロジーの進化とともに常に変化しています。こうした変化に迅速に追随し、自らを変革し続けなければ、企業が持続的に成長することはできません。「アクセンチュア Anthropic ビジネスグループ」では、Anthropicの高い安全性と性能を備えたClaude CodeやClaude Coworkと、アクセンチュアの変革実行力を組み合わせ、目に見える成果を迅速にお客様に届けてまいります。 開発ライフサイクルの刷新から基幹システムのモダナイゼーション、さらには全社変革に至るまで、日本企業が生成AIを成長のエンジンとして活用できるよう支援していきます。

Anthropic Japan合同会社 代表執行役員社長 東條 英俊 様

日本のお客様との対話を重ねる中で、生成AIに本当に求められているのは性能の高さだけでなく、自社の業務や文化に根ざした形で安心して使えることだと実感しています。Anthropicは、安全性と説明可能性をモデル設計の中核に据えた「Claude」を、企業の意思決定や業務に深く組み込めるAIとして提供してきました。日本企業の変革を支えてきたアクセンチュアの実行力と組み合わせることで、Claude CodeやClaude Coworkは、効率化のツールを越えてお客様の事業成長を直接的に後押しする存在になります。我々は日本のお客様の挑戦に伴走し、その強みを世界に広げる一翼を担ってまいります。

アクセンチュアについて

アクセンチュアは、世界有数のソリューションとサービスを提供する企業として、世界をリードする企業や組織の変革を支援しています。企業や組織の中核にデジタル技術を実装し、AIの力を最大限に活用して、比類なきスピードで全社規模の価値を創出しています。アクセンチュアは、約786,000人の人材、独自のアセットやプラットフォーム、そして強固なエコシステムとの連携を通じて、最も選ばれる変革のパートナーとしてお客様を支援しています。さらに、世界で最もお客様の価値創出に注力し、AIを活用するとともに、働きがいのある企業であり続けることを最優先に掲げています。アクセンチュアは、ストラテジー、コンサルティング、テクノロジー、オペレーションズ、ソング、インダストリーXの領域をまたぐ体制と、深い業界知見を組み合わせたビジネスユニット「リインベンション（再創造）サービス」を通じて、お客様に革新的なソリューションとサービスを提供します。「テクノロジーと人間の創意工夫で、まだ見ぬ未来を実現する」というパーパスのもと、すべてのステークホルダーへ360度の価値を創造することを自らの成功の指標としています。

アクセンチュアの詳細は www.accenture.com/us-en(https://www.accenture.com/us-en) を、

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