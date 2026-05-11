ソディック相撲部　池田俊選手「第5回全日本相撲個人体重別選手権大会」シニア男子重量級優勝

株式会社ソディック

株式会社ソディックは、このたび、2026年5月10 日（日）に靖国神社相撲場で開催された「第5回全日本相撲個人体重別選手権大会」において、当社相撲部に所属する池田俊選手が、シニア男子重量級（115キロ以上）で優勝いたしましたことをご報告いたします。

なお本大会での優勝を受け、池田選手は今年10月に行われる「世界相撲選手権大会（開催国：アゼルバイジャン）」の重量級・日本代表に決定いたしました。

■ソディック相撲部について

池田俊選手

2019年4月創部。良き企業人の育成を目的に、部員は業務と両立しながら競技に取り組んでいます。創部1年目で全日本実業団相撲選手権大会 団体二部優勝、2024年には全日本実業団相撲選手権大会 団体一部 優勝を果たしました。個人戦でも全国社会人相撲大会、全日本相撲個人体重別選手権大会、天皇杯全日本相撲選手権大会、世界相撲選手権大会での優勝など数々のタイトルを獲得しています。

また、地域の相撲教室での指導など、相撲を通じた地域貢献も行っています。今後も各種大会で上位入賞を目指すとともに、相撲の普及・発展から青少年の指導・育成まで様々な活動に努めていきます。