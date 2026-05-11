オリジナル対戦カード「ギャラクシーウォーカード第4弾」が5月11日より配布開始！　記憶力×迷路のアトラクション「ギャラクシーウォーカーズ」

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〜夏には待望の第2回公式大会も開催決定〜

東武動物公園（東武レジャー企画蝓∈覿霧宮代町、取締役社長：石附栄一）では、2026年5月11日（月）より、記憶力テストと鏡の迷路が融合した体験型アトラクション「ギャラクシーウォーカーズ」にて、大人気の限定アイテム「ギャラクシーウォーカード」の第4弾を配布開始いたします。

■記憶を頼りに迷路を攻略！「ギャラクシーウォーカーズ」とは

　ギャラクシーウォーカーズは記憶力テストと鏡の迷路が合わさったウォークスルータイプのアトラクションです。記憶力テストは２種類のコースがあり、赤のコースは“おもりの重さ”を覚えるテスト、青のコースは“カードの絵柄”を覚えるテストになっており、どちらか選んで進んでいただきます。初めに隊長からの指令を聞き、ミッションを記憶して進みます。様々な道を通り、鏡の迷路を抜けると最終チェックです。見事ミッションをクリアできたらあなたもギャラクシーウォーカーズの一員です！

■無限に広がるキャラクターの世界「ギャラクシーウォーカード」

　以前ギャラクシーウォーカーズでは、オリジナルのトランプを配布するイベントを行っていました。しかし、トランプでは種類に限りがあったため、キャラクターを無限に生み出せる対戦型のカードにしようと決まり、従業員が考えた完全オリジナルのキャラクターを生み出してきました。これまで第１弾から第３弾まで期間限定で配布イベントを行ってきて、今回で第４弾になります。今後も様々なキャラクターを生み出していくので楽しみにしていてくださいね！

■第4弾テーマは「花・植物」！個性豊かな新キャラクター

　第１弾の「星座・惑星」から始まり、各回それぞれテーマを決めてキャラクターを設定しています。今回は花や植物をテーマに、様々な要素を合体させた新キャラクターが登場！キャラクターの詳細を読むと、「兄弟設定」や「仲間」などキャラクター同士の繋がりもあり、コレクション欲を刺激するストーリー設定も見どころです！

■配布期間および、第2回公式大会の開催について

　・第4弾配布期間： 2026年5月11日（月）〜2026年8月31日（月）

　・特別イベント： 配布期間中の今夏、第2回となる「ギャラクシーウォーカード大会」を　　　　

　　　　　　　　　 より白熱したバトルを楽しめる内容へとパワーアップして実施予定です。

























本件に関するお問合わせ先

広報室：熊谷・白石・森山　広報室直通：080-1383-6630　メール：pr102@tobuzoo.co.jp 　