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オリジナル対戦カード「ギャラクシーウォーカード第4弾」が5月11日より配布開始！ 記憶力×迷路のアトラクション「ギャラクシーウォーカーズ」
〜夏には待望の第2回公式大会も開催決定〜
東武動物公園（東武レジャー企画蝓∈覿霧宮代町、取締役社長：石附栄一）では、2026年5月11日（月）より、記憶力テストと鏡の迷路が融合した体験型アトラクション「ギャラクシーウォーカーズ」にて、大人気の限定アイテム「ギャラクシーウォーカード」の第4弾を配布開始いたします。
■記憶を頼りに迷路を攻略！「ギャラクシーウォーカーズ」とは
ギャラクシーウォーカーズは記憶力テストと鏡の迷路が合わさったウォークスルータイプのアトラクションです。記憶力テストは２種類のコースがあり、赤のコースは“おもりの重さ”を覚えるテスト、青のコースは“カードの絵柄”を覚えるテストになっており、どちらか選んで進んでいただきます。初めに隊長からの指令を聞き、ミッションを記憶して進みます。様々な道を通り、鏡の迷路を抜けると最終チェックです。見事ミッションをクリアできたらあなたもギャラクシーウォーカーズの一員です！
■無限に広がるキャラクターの世界「ギャラクシーウォーカード」
以前ギャラクシーウォーカーズでは、オリジナルのトランプを配布するイベントを行っていました。しかし、トランプでは種類に限りがあったため、キャラクターを無限に生み出せる対戦型のカードにしようと決まり、従業員が考えた完全オリジナルのキャラクターを生み出してきました。これまで第１弾から第３弾まで期間限定で配布イベントを行ってきて、今回で第４弾になります。今後も様々なキャラクターを生み出していくので楽しみにしていてくださいね！
■第4弾テーマは「花・植物」！個性豊かな新キャラクター
第１弾の「星座・惑星」から始まり、各回それぞれテーマを決めてキャラクターを設定しています。今回は花や植物をテーマに、様々な要素を合体させた新キャラクターが登場！キャラクターの詳細を読むと、「兄弟設定」や「仲間」などキャラクター同士の繋がりもあり、コレクション欲を刺激するストーリー設定も見どころです！
■配布期間および、第2回公式大会の開催について
・第4弾配布期間： 2026年5月11日（月）〜2026年8月31日（月）
・特別イベント： 配布期間中の今夏、第2回となる「ギャラクシーウォーカード大会」を
より白熱したバトルを楽しめる内容へとパワーアップして実施予定です。
本件に関するお問合わせ先
広報室：熊谷・白石・森山 広報室直通：080-1383-6630 メール：pr102@tobuzoo.co.jp
東武動物公園（東武レジャー企画蝓∈覿霧宮代町、取締役社長：石附栄一）では、2026年5月11日（月）より、記憶力テストと鏡の迷路が融合した体験型アトラクション「ギャラクシーウォーカーズ」にて、大人気の限定アイテム「ギャラクシーウォーカード」の第4弾を配布開始いたします。
■記憶を頼りに迷路を攻略！「ギャラクシーウォーカーズ」とは
■無限に広がるキャラクターの世界「ギャラクシーウォーカード」
以前ギャラクシーウォーカーズでは、オリジナルのトランプを配布するイベントを行っていました。しかし、トランプでは種類に限りがあったため、キャラクターを無限に生み出せる対戦型のカードにしようと決まり、従業員が考えた完全オリジナルのキャラクターを生み出してきました。これまで第１弾から第３弾まで期間限定で配布イベントを行ってきて、今回で第４弾になります。今後も様々なキャラクターを生み出していくので楽しみにしていてくださいね！
■第4弾テーマは「花・植物」！個性豊かな新キャラクター
第１弾の「星座・惑星」から始まり、各回それぞれテーマを決めてキャラクターを設定しています。今回は花や植物をテーマに、様々な要素を合体させた新キャラクターが登場！キャラクターの詳細を読むと、「兄弟設定」や「仲間」などキャラクター同士の繋がりもあり、コレクション欲を刺激するストーリー設定も見どころです！
■配布期間および、第2回公式大会の開催について
・第4弾配布期間： 2026年5月11日（月）〜2026年8月31日（月）
・特別イベント： 配布期間中の今夏、第2回となる「ギャラクシーウォーカード大会」を
より白熱したバトルを楽しめる内容へとパワーアップして実施予定です。
本件に関するお問合わせ先
広報室：熊谷・白石・森山 広報室直通：080-1383-6630 メール：pr102@tobuzoo.co.jp