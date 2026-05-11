1,800台のトラックと2,900人超のドライバーで毎日500万人の食生活を支える物流インフラ企業、アサヒロジスティクス株式会社（埼玉県さいたま市中央区/代表取締役社長 横塚 元樹）は、当社が運営する障がい者のための就労継続支援B型事業所「アサヒファンレイズファーム松戸」（千葉県松戸市）のウェブページを新設、4月20日より公開となりました。この施設では、これまでに利用者2名が一般就労への移行を実現させており、今後さらに多くの方に社会参加の道を拓く場としてこの施設を活用いただけることを期待しております。

アサヒファンレイズファーム松戸 ウェブページについて

この度のウェブページの新設は、より多くの方に支援の現場の様子や取り組みを広く発信し、新たな一歩を踏み出すきっかけを届けていく場として活用いただけることを目指しています。実際にアサヒロジスティクスへの一般就労の実績もあり、当社の物流センター内にある施設で、一般就労後をイメージしながら日々の作業を行えることの強みをお伝えしています。 URL：https://www.asahilogistics.co.jp/asahi-farm/ （アサヒロジスティクス株式会社ウェブサイト内）

一般就労につなげる取り組み

当社では、2021年11月に就労継続支援B型事業所『アサヒファンレイズファーム松戸』を開設しました。松戸共配センター（千葉県松戸市）の空きスペースを活用し完全密閉型水耕栽培設備を設置、野菜の生産を通じて障がいのある方に就労支援Ａ型や一般就労に向けて必要な知識やスキル向上のため訓練を行う場を提供する場として運営しています。食を通しての社会貢献活動により、障がいのある方、そうでない方、性別や年齢にとらわれず、多くの利用者が自らのペースで就労スキルを習得し、社会参加の道を拓く場として機能しています。 今回一般就労に移行した2名は、当事業所において水耕栽培による農作業に取り組むとともに、アサヒロジスティクスの倉庫業務に関連した段ボールの組み立て作業や構内清掃などを通じて、物流現場の仕事を段階的に経験してきました。 こうした実践的な作業を重ねる中で、働く上での基本的な姿勢や体力、業務理解を深め、このたび一般就労へとつながりました。 ◆一般就労移行者2名のコメント◆ ①Aさん （20代男性） アサヒファンレイズファーム松戸 利用期間：2022年12月～2024年12月 アサヒロジスティクス株式会社入社 2024年12月 コメント：アサヒに就職出来てうれしいです。親にこれから恩返ししていきたいです。 ②Bさん （20代男性） アサヒファンレイズファーム松戸 利用期間：2024年9月～2025年12月 アサヒロジスティクス株式会社入社 2025年12月 コメント：最初は不安でしたが、みんなやさしく教えてくれて働きやすい職場で安心しました。 これからも働き続けたいです。

今後の展望

現在、2名は物流現場の一員として、意欲的に業務に取り組んでいます。 アサヒファンレイズファーム松戸では、今後も「物流×農業」の強みを活かし、企業と密接に連携した一人一人に合わせた実践的な支援を行うことで、地域における障害者雇用の推進と共生社会の実現に貢献してまいります。

アサヒファンレイズファーム松戸 について

アサヒファンレイズファーム松戸は、2021年11月に開設した、当社で初めてとなる障がい者のための就労継続支援B型事業所です。当社の松戸共配センター内の空きスペースを活用し完全密閉型水耕栽培設備を設置、野菜の生産を通して、障がいのある方に就労継続支援A型や一般就労に向けて必要な知識やスキル向上のための訓練を行う場を提供しています。 この取り組みは、人材育成制度の1つとして取り組んでいる企業内大学「アサヒ人財※育成大学（以下ALU）」での学習テーマ「当社をより好きになる企画立案と実行」に基づき、社員からの提案によって企画されたものです。食を通しての社会貢献活動により、障がいのある方、そうでない方、性別や年齢にとらわれず、多くの皆さんが活躍できる職場の提供を目指しています。 ※当社では「人は財産である」という考えのもと、「人財」と表現しています。 【施設・事業概要】 名称：アサヒファンレイズファーム松戸 住所：千葉県松戸市上本郷700-3 （アサヒロジスティクス株式会社松戸共配センター４階） 設備：水耕栽培室（訓練指導室） 101.67㎡ 多目的室、事務所、相談室、男女別トイレ、洗面所 収穫可能量：月間約3000株（サンチュの場合） ※種類により異なります 開設日：2021年11月1日 生産野菜：サンチュ、オテリーレタス（外食チェーン向け） 施設利用者：13名（2026年5月） 就労訓練内容： ①水耕栽培施設での作業全般 ②一般就労に向けた訓練 ③商品梱包箱の組立作業（日本食研様） ④物流センター内の環境整備作業 ・外回り、バース下のゴミ拾い、除草作業 ・事務所棟全般 （トイレ、水回り、廊下、階段、エレベーターホールなどの清掃）