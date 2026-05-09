オーダーメイドサイン制作サービス「サイナス」を運営する株式会社グリーン大森（所在地：奈良県生駒市山崎町26-28-208）は、2026年5月9日よりクラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にてリニューアルサービス「サイナスプラス」の先行販売を開始した。プロジェクトは現在進行中で、目標達成に向けて支援を募っている。

■ 背景と累計実績

サイナスは、個人・法人向けにプロがオーダーメイドのサインをデザインするサービスとして複数のプロジェクトを展開。これまでの累計実績は以下のとおりで、サイン制作サービスとしての高い信頼性を積み上げてきた。

12,489人+

累計依頼者数

1.23億円+

累計売上金額

83,048点+

制作サイン数

■ リニューアルの主な変更点：4スタイル区分の導入

これまでサイナスでは12種類のデザインタイプを提供していたが、「どれを選べばいいかわかりにくい」という声もあった。今回のリニューアルでは、12種類を整理・統合し、一目でちがいがわかる4つのスタイルに体系化した。

フォーマル型

名刺・契約書など公式の場に映える、端正で落ち着いたサインスタイル

ラフ型

個性と勢いを重視した、カジュアルでダイナミックなサインスタイル

一筆書き型

流れるような一筆の動きで書かれる、スピーディーでスタイリッシュなスタイル

縦書き型

日本の伝統的な縦書きを活かした、和の趣あるサインスタイル

■ 先着37人限定：最安37%オフ

オリジナルサインセット「Signus+」では現在、先着37名限定で通常価格から37％オフとなる早割リターンを受付している。 同リターンは、予定数に達し次第終了。その後は、先着100名限定で通常価格から30％オフとなるリターンへ切り替わる予定だ。 自分だけのオリジナルサインを手に入れたい人や、ビジネス・プライベートで使える署名デザインを探している人にとって、早期に確認しておきたい内容となっている。

■ ユーザーの声から生まれた公式LINE限定クーポン

既存ユーザーから「リピーターへの特典がほしい」という声を受け、公式LINEアカウント経由での5%オフクーポンを新たに導入した。サービスの利用者の声を直接反映した取り組みとして、既存・新規どちらのユーザーにも利用機会を設けている。

💬 公式LINE限定｜追加5%オフクーポンの受け取り方 ① 公式LINEを友だち追加 → ② 案内URLにアクセス → ③ 購入時に5%オフ自動適用

■ サービス・プロジェクト概要

サービス名 サイナスプラス（Sinus+） 販売形式 受付中CAMPFIRE クラウドファンディング プロジェクトURL https://camp-fire.jp/projects/869208/view 公式LINE https://lin.ee/QgDIg6J 先行割引 先着37人限定37%オフ（最安割） LINE特典 公式LINE登録・URL経由で追加5%オフ 運営 株式会社グリーン大森