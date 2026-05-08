EightとNewsPicksが共催でHR領域の大型イベント「BEYOND FORUM 2026」を東京ビッグサイトで初開催

Sansan株式会社

Sansan株式会社が提供する名刺アプリ「Eight」は、ソーシャル経済メディア「NewsPicks」と共同で、HR領域の大型イベント「BEYOND FORUM（ビヨンドフォーラム）2026」を、 2026年6月9日（火）・6月10日（水）の2日間、東京ビッグサイトで開催します。

BEYOND FORUM 2026は「人財の可能性を武器にする」をコンセプトに、3つの専門展と50のセミナー・ワークショップを通じて、組織と個人に変革を起こすイベントです。

イベント特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/beyond-forum/2026/

■BEYOND FORUM 2026について

BEYOND FORUM 2026は、3つの専門展と50のセッションによるクロスコミュニケーションを通じて、来場者の組織改革を後押しします。

【3つの専門展を同時開催】

・第1回 AI時代の人材開発・タレントマネジメント展

人材育成に課題を持つ大企業の人材開発担当者や経営層を主な対象とし、育成やマネジメント支援に関する最新ソリューションを比較検討できる場を提供します。

・第1回 事業成長のための人材不足解消展

人材不足に課題を抱える事業部門の意思決定層に向けて、採用、副業人材の活用、DXによる生産性向上などの多角的な解決策を提案します。

・第1回 スキルとマネーの教養展

AIエージェント活用、リスキリング、資産形成など、30代以上のビジネスプロフェッショナル人材が自身の市場価値や生活の質を高めるための学びと選択肢を提供します。

【全50セッションの一部を紹介】

・「CHRO AGENDA」：HR領域のトップランナー同士による名対談をお届け

・「NewsPicks HRステージ」：ソーシャル経済メディアNewsPicksとの特別コラボステージ

・「HR Solution Academy」：最新のサービスや研修を、ハンズオンで自ら体験し比較検討

・「AI×HR Innovation Lab」：「AIで変わるHRの未来」を科学する先端ラボ

・「HR情報交流会」：会社の垣根を超えた同士でナレッジを共有できる交流会

ほか

【NewsPicksとの特別コラボステージ】

NewsPicksとのコラボレーションステージでは、プロピッカーを中心に各領域のプロフェッショナルが登壇。目線を一段上げて組織改革に繋げる場として、最新のソリューションや思想を、すぐに組織づくりに生かせる実践知として提供します。

■開催概要

イベント名：BEYOND FORUM 2026

日程：2026年6月9日（火）10:00～17:00、6月10日（水）10:00～17:00 予定

会場：東京ビッグサイト 南展示ホール

主催：Sansan株式会社 名刺アプリ「Eight」、株式会社ユーザベース ソーシャル経済メディア「NewsPicks」

形式：リアル開催

企画内容：展示ブース、セミナー、ワークショップ

参加費：無料 ※事前登録が必要です。詳細は本イベントの特設サイトをご確認ください。

会場では、「乗り越える」をテーマに、又吉直樹氏や田中渓氏など各界のトップランナーが登壇するビジネスイベント「Climbers X LIVE 2026」を同時開催します。来場者は、トップランナーによる特別講演に触れながら、組織課題や個人の成長課題に直結する展示やセッションを横断的に体験できます。

なお、BEYOND FORUM 2026およびClimbers X LIVE 2026は、いずれも事前登録が必要です。一度の来場登録で両方に入場可能です。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。

BEYOND FORUM 2026 特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/beyond-forum/2026/

Climbers X LIVE 2026 特設サイト：https://eight-event.8card.net/lp/feature/2026-06/

（以上）

■名刺アプリ「Eight」

Eightは、出会いの価値を最大化する、ビジネスのための名刺アプリです。2012年の提供開始以来、400万人を超えるユーザーに利用されています。Eightを使えば、スマートフォン一つで誰にでも簡単にデジタル名刺を渡すことができます。Eightで交換したデジタル名刺は、昇進・異動・転職などの情報が自動で更新されるので、相手の近況をスマートに把握できます。Eightはデジタル名刺の提供を通じて、これまで培ってきた人脈を活かしたビジネス機会を創出します。

https://8card.net/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/