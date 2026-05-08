『軌跡シリーズ』より、「ラウラ・S・アルゼイド」が待望のフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『軌跡シリーズ ラウラ・S・アルゼイド 1/8スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●軌跡シリーズ ラウラ・S・アルゼイド 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-201485&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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■軌跡シリーズ ラウラ・S・アルゼイド 1/8スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：23,100円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：コトブキヤ
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約214mm(台座含む)
【素材】PVC・ABS・アクリル・金属棒
原型製作：関雄大
日本ファルコムが放つ大人気ゲーム「軌跡シリーズ」より、旧≪VII組≫の一員にしてアルゼイド流の伝承者「ラウラ・S・アルゼイド」が待望のスケールフィギュア化！
両手剣を構え、剣先の向こうの敵を見つめる勇ましい姿で立体化。
アルゼイド流の名に恥じない、威風堂々とした佇まいがラウラらしさを再現。
別売りの「フィー・クラウゼル」「エマ・ミルスティン」、「アリサ・ラインフォルト」と並べることで、トールズ士官学院旧≪VII組≫の初期女性メンバーが集結。より一層「軌跡」ワールドをお楽しみいただけます。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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