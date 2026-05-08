ミュゼプラチナムが新たにオンラインサービス「ミュゼオンラインクリニック」を2026年5月10日（日）より提供開始

ミュゼ・メディア・HD株式会社

美容・健康・ライフスタイル事業を軸に多角的なサービスを展開するミュゼ・メディア・HD株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：高橋英樹、以下「ミュゼ」）は、新たなオンラインサービス「ミュゼオンラインクリニック」を、2026年5月10日（日）より提供開始いたします。

本サービスは、「美容医療をもっと身近に」というコンセプトのもと、自宅にいながら医師の診察・相談・処方までを一貫して受けられるオンライン診療サービスです。これまで来院のハードルが高かった美容医療を、より気軽に、安心してご利用いただける環境を整えました。

■サービス開始の背景

近年、美容意識の高まりとともに、美容医療への関心は年々拡大しています。一方で、「クリニックに通う時間がない」「対面診療に不安がある」といった声も多く寄せられていました。

ミュゼプラチナムはこれまで、脱毛サービスを通じて多くのお客様の“美”をサポートしてまいりました。こうした中で培ってきた顧客理解と信頼をもとに、より幅広い美容ニーズに応えるため、本オンラインクリニックの立ち上げに至りました。

■「ミュゼオンラインクリニック」の特長

1．スマートフォンひとつで完結

予約から診察、決済、処方までをすべてオンラインで完結。通院の手間なくご利用いただけます。

2．安心の医師による診療体制

経験豊富な医師が一人ひとりのお悩みに寄り添い、丁寧に診察・ご提案を行います。

3．自宅へ直接お届け

処方された医薬品は、ご自宅まで配送。プライバシーにも配慮した梱包でお届けします。

4．ミュゼならではの安心価格

美容をより多くの方に届けるため、続けやすい価格設計を実現しています。

■提供メニュー

・オンライン美肌サポート

https://skin.musee-onlineclinic.com/

・GLP-1サポート

https://diet.musee-onlineclinic.com/

・オンラインピル処方

https://fem.musee-onlineclinic.com/

・AGAサポート

https://men.musee-onlineclinic.com/

■今後の展開

ミュゼメディアホールディングスは、「美を通じて人生をより豊かにする」という理念のもと、オンラインとオフラインを融合させた新たな美容体験の創出を目指してまいります。

今後は、ミュゼプラチナムの店舗サービスとの連携や、パーソナライズされた美容提案の強化など、より一人ひとりに寄り添ったサービス展開を予定しています。

■サービス概要

サービス名：ミュゼオンラインクリニック

提供開始日：2026年5月10日（日）

利用方法：専用WEBサイトより予約・診療

対応端末：スマートフォン・PC

提供エリア：全国

＜本件に関する報道関係者からの問い合わせ先＞

ミュゼ・メディア・HD株式会社 広報担当

E-mail：mmh@musee-pla.jp