TVアニメ『さくら荘のペットな彼女』より、ましろの香水、さくら荘のルームフレグランスが登場！同時にアクリルスタンド等のグッズも新登場！

フェアリーテイル株式会社※リリース内の画像をご使用の際はクレジットの記載をお願いいたします。(C) 鴨志田一/アスキー・メディアワークス/さくら荘製作委員会

香水の販売を手がけるフェアリーテイル株式会社(東京都港区)は、鴨志田一著のTVアニメ「さくら荘のペットな彼女」より、ましろをイメージした香水、さくら荘のディフューザー等の商品を発売します。

当社オンラインストア「DREAMING PRINCESS」及びAmazon、楽天市場で当社が運営する「フレグランスファンタジー」では5月8日(金)より販売開始です。

自分じゃぱんつもはけない。そんな天才少女の“飼い主”になりました。

著：鴨志田一、イラスト：溝口ケージによるライトノベルで、本編10巻と短篇3巻の全13巻が刊行されました。

2012年4月にテレビアニメ化が発表され、同年10月から2013年3月まで放送されました。

＜ストーリー＞

学園の問題児の巣窟「さくら荘」に住む2年生の神田空太は、変人たちに振り回されながら、「脱・さくら荘！！」を誓う毎日。

そんなある日、「さくら荘」に、可愛くて清楚で、しかも世界的な天才画家である椎名ましろが越してくる。彼女を寮の変人たちから守らねば！と考える空太だったが、ましろにはとんでもない秘密があった。なんと彼女は外に出れば必ず道に迷い、部屋はめちゃくちゃ、ぱんつすら自分で選べないし、穿けない、生活破綻少女だったのだ！

空太は寮生たちによってましろの“飼い主”に任命されてしまう。こうして凡人・空太と天才少女・ましろの“飼い主とペット”生活が幕を開け・・・？

この物語は、変人と天才と凡人が織りなす青春学園ラブコメである。

さくら荘のペットな彼女 椎名ましろ オードパルファム

ましろをイメージした香水は、透明感があり、儚さを感じる無垢なフローラルノートです。

トップノートは、やわらかな桜の花びらに、ほんのりとした甘さが溶けていくような香り立ちです。ミドルノートの主張しすぎないローズとホワイトフローラルが、まるで白いキャンバスのように広がります。ラストノートは、ましろの存在をほんのりと感じるかのような優しいムスクが余韻を残します。

香調：サイレントフローラル

＜香りイメージ＞

トップノート：チェリーブロッサム、ペアー

ミドルノート：ローズ、ホワイトフローラル

ラストノート：ホワイトムスク、パウダリーアコード

※さくら荘のディフューザーと同じ香りです

さくら荘のペットな彼女 ディフューザー

さくら荘をイメージしたディフューザーです。

「ここは、天才がいる部屋の匂い。」光が差し込む、少し散らかった部屋。描きかけのキャンバスと、飲みかけのペットボトル。何気ない空間なのに、なぜか離れられない理由を、儚さも感じる透明感のあるフローラルノートで再現しました。

香調：サイレントフローラル

＜香りイメージ＞

トップノート：チェリーブロッサム、ペアー

ミドルノート：ローズ、ホワイトフローラル

ラストノート：ホワイトムスク、パウダリーアコード

※椎名ましろと同じ香りです

さくら荘のペットな彼女 アートブック

版権イラストを収録したアートブックです。※20ページ

さくら荘のペットな彼女 アクリルキーホルダー（３種類）

椎名ましろ、青山七海、上井草美咲のSDイラストのアクリルキーホルダーです。

さくら荘のペットな彼女 アクリルジオラマ

椎名ましろ、青山七海、上井草美咲の３人がセットになったアクリルジオラマです。

さくら荘のペットな彼女 アクリルスタンド

椎名ましろのアクリルスタンドです。

【商品概要】

商品名 ：さくら荘のペットな彼女 椎名ましろ オードパルファム

容量 ：15ml

価格 ：2,970円（税込）

成分 ：エタノール、香料、水

商品名 ：さくら荘のペットな彼女 ディフューザー

容量 ：50ml

価格 ：4,620円（税込）

成分 ：エタノール、香料、水

商品名 ：さくら荘のペットな彼女 アートブック

20ページ

価格 ：1,650円（税込）

商品名 ：さくら荘のペットな彼女 アクリルキーホルダー ３種類（椎名ましろ、青山七海、上井草美咲）

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：880円（税込）

商品名 ：さくら荘のペットな彼女 アクリルジオラマ

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：1,650円（税込）

商品名 ：さくら荘のペットな彼女 椎名ましろ アクリルスタンド

素材 ：アクリル樹脂

価格 ：1,980円（税込）

「さくら荘のペットな彼女」 公式サイト：https://sakurasou.tv/

「さくら荘のペットな彼女」 公式X：https://x.com/sakurasou_tv

フェアリーテイル株式会社 「さくら荘のペットな彼女」 商品ページ：https://fairytail.jp/products/sakurasou/parfum/

フェアリーテイル株式会社 X：https://x.com/fairytailparfum

(C) 鴨志田一/アスキー・メディアワークス/さくら荘製作委員会

※画像はイメージです。

【フェアリーテイル株式会社】

フェアリーテイル株式会社は、アニメ、特撮キャラクターのほか、俳優、タレント、アイドルらの香水の企画販売を手掛け、香りを通して、作品や個の世界観に没入し、その人を身近に感じられるようにすることを信念としています。

【会社概要】

社名：FAIRYTAIL株式会社

代表取締役：熊谷勇希

所在地：東京都港区六本木４-８-７ 六本木嶋田ビル

コーポレートサイト ：http://www.fairytail.jp

本件に関するお問い合わせ

Email : info@fairytail.jp