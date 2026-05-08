【完売御礼】人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMEL『CAMEL67号 グリーンエナジー・プロジェクト　完売』

株式会社グローバルクラウドエステート人々の未来の利益と今の生活を豊かにするCAMELは株式会社グローバルクラウドエステート（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：河野 勇樹）が運営する不動産特定共同事業法に基づいた不動産クラウドファンディングです。

【CAMEL67号 グリーンエナジー・プロジェクト 概要】

株式会社グローバルクラウドエステートのCAMEL67号ファンドとして、「グリーンエナジー・プロジェクト」を投資対象に運用を行うものです。

資産を地球の未来へ投資する。

世界がカーボンニュートラルへと加速する今、再生可能エネルギーは単なる理想を超え、社会の根幹を支える「価値あるインフラ」へと進化を遂げました。私たち「CAMEL」が始動させる「グリーンエナジー・プロジェクト」は、投資家の皆様と共に、持続可能な地球環境をデザインしながら、賢く着実な資産形成を目指す新しい挑戦です。厳選された土地と太陽の恵み、そして最先端のテクノロジーを掛け合わせ、目に見える「グリーンな成果」をあなたに。未来への誇りと確かなリターンを両立させる、次世代の投資体験がここからスタートします。

〈分散型が描く新しいエネルギーの地図〉

かつての巨大なメガソーラーの時代を経て、今、エネルギーの主役はよりしなやかで強靭な「低圧・ 分散型」へとシフトしています。大規模開発が土地確保の壁や環境負荷の懸念に直面する中で、 1,000 平方メートル 前後の小型発電所は、環境への影響を最小限に抑えつつ、地域に根ざしたクリーンな電力を供給できる存在として高く評価されています 。 この「小さく分散させる」アプローチこそが、災害に強く、効率的な次世代エネルギーの伴となります。土地の制約をクリエイティブに解消し、新設が続くこの市場には、今なお広大なブルーオー シャンが広がっています。



〈戦略的に厳選した対象物件エリア〉

「グリーンエナジー・プロジェクト」の基盤となるのは、日照条件から地質、法規制までを徹底的にリサーチし、選び抜かれた10拠点の資産です。 千葉県市原市や栃木県那須塩原市など、関東圏を中心とした戦略的なエリア選定を行っています 。 地目やハザードリスク、さらには各自治体の太陽光条例に至るまで、エキスパートが集結した専門チームにより、多角的にデューデリジェンスを実施済みです 。単なる土地ではなく、20年、30年と安定してエネルギーを生み出し続ける「稼働する資産」として、そのポテンシャルを最大限に引き出す準備が整っています。

【事業概要】

不動産特定共同事業法を活用し、一口20,000円程度からの少額な投資金額で、不動産投資ができるクラウドファンディング「CAMEL」を展開しています。

申し込み手続きから投資まで、全てWEB上で利用できる不動産特化型クラウドファンディング。

不動産投資を身近なものとして取り組んでいただけるようサービスを提供していきます。





【CAMELの特徴】

１.少額で手軽に始められる！

CAMELなら1口20,000円からでも不動産投資ができます。 通常の不動産の購入に必要なローン審査や複雑な契約手続きも必要ありません。

元本割れリスクも少ないので手軽に不動産投資を始められます。

２.WEB上で投資ができる！

CAMELは、会員登録からファンドへの出資、運用状況の確認まで全てWEB上で行えるようになって います。

場所や時間を問わず、好きな時に好きなところからCAMELを利用できます。



登録はこちら▶▶▶https://fundcamel.com/register/(https://fundcamel.com/register/)



期間限定！特別キャンペーン実施中!!

https://lp.camel-ftk.com/camel-lp-g/(https://lp.camel-ftk.com/camel-lp-g/)





【募集中商品】

CAMEL68号 愛知みよし系統連携蓄電池シリーズ

CAMEL69号 特別高圧グリッドスケール川宮ステーション１.

CAMEL70号 宮城白石系統連携蓄電池シリーズ

CAMEL71号 モンゴル AGARTA RESIDENCE

CAMEL72号 ロジスパーク一宮プロジェクト 1st

https://fundcamel.com/funds/(https://fundcamel.com/funds/)





【CAMEL 公式Instagram】

会社情報や新商品情報、ドバイ情報・ラスアルハイマ情報などいろんな情報を発信しています。

見て下さる方のお役に立てる情報発信をしていますのでフォロー・いいねお待ちしてます。

https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4(https://www.instagram.com/camel201201?igsh=amh5Mncyb2E4eHE4)

『CAMEL』のFAN倶楽部はこちら▼▼▼

https://camel.fanclub3.com/(https://camel.fanclub3.com/)

登録無料！！！会員限定の特典が盛りだくさん！

・投資タイプ診断

・非公開セミナー参加権

・成功事例＆ノウハウ共有

・限定プレゼントキャンペーン

など、詳細は順次公開していますので、お楽しみに！

【会社概要】

社名：株式会社グローバルクラウドエステート

本社所在地：神奈川県川崎市川崎区小川町7番地4 アービラ川崎3階

代表取締役：河野 勇樹

事業内容：事業内容不動産特定共同事業

不動産（売買・賃貸・管理及び仲介）

経営コンサルティング業

設立：2012年1月

HP：https://fundcamel.com/(https://fundcamel.com/)

問い合わせ先：0120-853-936

担当：武田

