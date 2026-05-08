株式会社GOAT初手・楽天は本当に正解だったのか？食品ECプラットフォーム選択ミスが命取りになる20の判断基準を無料公開

株式会社GOATは、「初手・楽天は本当に正解だったのか？食品ECプラットフォーム選択ミスが命取りになる20の判断基準」を無料公開しました。食品EC事業者が各プラットフォームの特性を最大限に活かすための判断基準と、フェーズ別・商材別の戦略を20ポイントで体系化したガイドです。

■ 「とりあえず楽天とAmazonに出す」が、リソースを食いつぶしている

「楽天に出したら次はAmazon」という流れで出店を増やしたが、どちらも中途半端な結果になっている--この状態の食品EC事業者が増えています。

すべてのプラットフォームに出店することがリソース分散につながるケースがあります。楽天はイベント集客とギフト需要に強く、AmazonはFBA×プライム×定期便が武器になり、自社ECは顧客データ保有とLTV最大化が強みです。

「初手は楽天から」という判断が合理的な商材がある一方で、Amazonの定期おトク便との相性が特に高い商材もある。商品特性・ターゲット層・現在のフェーズに合わせた戦略的なチャネル選択が、リソースを最も有効に使う方法です。

■ 資料に収録されている主な内容

📊 楽天の強みと活かし方

お買い物マラソン×イベント集客・SPUポイント経済圏・ギフト需要の取り方・メルマガR-Mail・LP型縦長ページ設計。食品ECが楽天で成果を出すための6つの施策

📊 Amazonの強みと活かし方

目的買い×FBA×プライムで実現するCTR最大化・A+コンテンツ・定期おトク便・スポンサープロダクト広告の戦略的活用法

📊 自社ECの強みと移行タイミング

顧客データ保有・LTV最大化・手数料削減・SNS連携・サブスク設計の自由度。モールからの段階的な移行フロー

📊 フェーズ別・商材別の最適チャネル選択

立ち上げ期はモール優先→自社EC移行の王道ルート。「水はAmazon・ギフトは楽天・こだわり食品は自社EC」の判断基準

代表コメント

「「初手は楽天から」は多くの食品EC事業者にとって正しい判断です。楽天のイベント集客とギフト需要は、立ち上げ初期のブランドに売上と実績を作る最短ルートです。ただし、楽天一本で安定してきたら、次のフェーズで何をするかを早めに設計しておく必要があります。モールで購入してくれた顧客を自社接点に誘導する仕組みを、同梱物から始めることをお勧めしています。まず自社商品の「初手はどのプラットフォームか」を20の判断基準で確認してください。」



- 株式会社GOAT 代表取締役 吉永俊

■ こんな食品EC事業者に、今すぐ読んでほしい

楽天とAmazonに出しているが「どちらに注力すべきか」判断できないまま運営している

自社ECへの移行を考えているが「いつ・どんな順番で」動き出すべきかわからない

プラットフォームごとの強みを活かした販売戦略が整っておらず、どこも中途半端

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「初手・楽天は本当に正解だったのか？食品ECプラットフォーム選択ミスが命取りになる20の判断基準を無料公開」は、株式会社GOATの公式サイトにて無料配布中です。

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💡「今の支援会社がやっていることをモニタリングしてほしい」

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