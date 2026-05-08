【無料公開】今のままだと、あと何ヶ月生き残れる？フリーランス専用の資金ショート「余命（ランウェイ）計算ツール」を配布開始

株式会社ふぁくたむ

資金繰り支援や売掛金問題の解決をサポートする株式会社ふぁくたむ（本社：熊本県熊本市、代表取締役：[代表者名を入力]）は、全国のフリーランス・個人事業主を対象に、自身の預金残高と月々の収支から「あと何ヶ月活動を継続できるか」を自動算出する『フリーランス余命（ランウェイ）計算ツール』を無料公開いたしました。

本ツール（Excelファイル）は、当社公式ブログにて無料ダウンロード可能です。面倒な会員登録等は不要ですぐにご利用いただけます。

▼ツールの無料ダウンロードはこちら（自社サイト）

[https://factum.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/freelance_runway_tool.xlsx]

■ 開発の背景：フリーランスを襲う「口座残高が減っていく恐怖」

フリーランスや個人事業主にとって、最も恐ろしいのは「売上はあるはずなのに、なぜか手元にお金がなく、支払いができない（黒字倒産）」という事態です。 入金サイクルのズレや、見えない固定費の圧迫により、多くのフリーランスが「月末の口座残高を見て冷や汗をかく」という経験を持っています。

スタートアップ企業などの経営では、資金が底をつくまでの期間を「ランウェイ（滑走路）」、月に消費する資金を「バーンレート（燃焼率）」と呼び、常に数値を把握しています。当社は、資金繰りの専門家としての知見を活かし、この概念を個人事業主でも直感的に使えるよう「余命計算ツール」として独自開発しました。

■ 『フリーランス余命（ランウェイ）計算ツール』の3つの特徴

1. 入力はたったの1分！超シンプル設計

現在の「手元現金（預金残高）」と、毎月の「平均売上」「固定費（家賃、ツール代、通信費など）」を入力するだけで完了します。複雑な会計知識は一切不要です。

2. 残酷なリアル。「あと何ヶ月生きられるか」を自動算出

現在のペースで生活・仕事を続けた場合、残高がゼロになるまでの期間（ランウェイ）を「○ヶ月」と明確に算出します。「なんとなく不安」だったお金の悩みが、明確な数字として可視化されます。

3. シミュレーション機能で「次の一手」が見える

「サブスクのツール代を1万円削ったらどうなるか？」「未回収の売掛金が今すぐ入金されたらランウェイはどう延びるか？」など、数字をいじるだけで即座にシミュレーションが可能です。

■ 資金繰りのプロ（株式会社ふぁくたむ）からのアドバイス

ツールの画面キャプチャ（スクショ）画像

本ツールで計算した結果、「ランウェイ（余命）が3ヶ月未満」と出た場合は、非常に危険なレッドゾーン（資金ショート寸前）です。 万が一、取引先からの入金が1ヶ月でも遅延した場合、即座に生活や事業が破綻するリスクがあります。

ランウェイが短い場合は、以下の対策を至急検討してください。

1：支出の止血: 不要なサブスクリプションや過剰な交際費の即時カット。

2：入金サイクルの前倒し: 取引先への支払い期日の交渉、または安全な資金調達手段の確保。

3：未回収金の督促: 支払いが遅れている売掛金がある場合、内容証明等の初期対応を行う。

当社サイトでは、本ツールの配布に加え、未払いトラブルに対応するための「催促状・内容証明テンプレート」なども無料で提供しております。資金繰りに不安を感じたら、手遅れになる前にぜひご活用ください。

▼ツール・お役立ち資料のダウンロードはこちら

[https://factum.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/freelance_runway_tool.xlsx]

■ 会社概要

会社名：株式会社ふぁくたむ

代表者：代表取締役 柳川拓也

所在地：熊本県熊本市中央区帯山4-13-26

事業内容：ファクタリング、資金繰り改善コンサルティング、売掛金管理・回収フロー構築サポート

公式サイト：[https://factum.co.jp/]