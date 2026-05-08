「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」いよいよ5/22スタート！グッズ第三弾＆物販特典解禁

株式会社スクウェア・エニックス

2026年5月22日（金）より開催の「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」のグッズ第三弾と物販特典の情報が公開されました。

「妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム」メインビジュアル【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 販売グッズ】トレーディングクリアカード2枚セット（Flower＆Lucky）トレーディングアクリルスタンドキーホルダー（ミニキャラ）

缶バッジ＆ホルダーセット ５種ダブルポケットクリアファイル ２種スタンド付きコマ付箋 ３種日めくりカレンダー（まいにちユルっと妖怪辞典）

【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 物販購入特典】

ミュージアム物販にて3,000円(税込)お買い上げごとに、

フォト風カード(全11種)をランダムで1枚プレゼント！

【妖怪学校の先生はじめました！ミュージアム 開催概要】

◇会期・会場◇

■東京会場

開催期間：5月22日（金）～6月7日（日）

開催場所：有楽町マルイ(https://www.0101.co.jp/086/event/detail.html?article_seq=141977&article_type=sto&hashtag=animeent)

■兵庫会場

開催期間：6月19日（金）～7月5日（日）

開催場所：神戸マルイ

■福岡会場

開催期間：7月31日（金）～8月9日（日）

開催場所：博多マルイ

■愛知会場（ミニミュージアム）

開催期間：8月22日（土）～8月30日（日）

開催場所：名古屋セントラルパーク

※ミニミュージアムは他会場よりも展示が少ない催事です。

※愛知会場ではグッズ「田中まい直筆サイン入り複製原画」の販売はございません。

◇入場方法◇

『入場無料』

※ただし、ご入場に際して、事前のWEB抽選やWEB予約・整理券などによる入場制限をさせていただく場合がございます。 ご来場前に必ず公式HPをご確認ください。

※状況に応じてイベントが中止・延期・一部内容が変更になる場合がございます。

※会場により、販売商品のラインナップや展示内容が変更になる場合がございます。

公式HP ：https://sqex.to/YOHAJI_M(https://sqex.to/YOHAJI_M)

公式X ：@SQEX_ComicGoods

◇作品情報◇

「妖怪学校の先生はじめました！」は月刊「Ｇファンタジー」にて連載中。

「妖怪学校の先生はじめました！」21巻＆21巻 特装版 小冊子付き

5月27日（水）同時発売！

■作品紹介ページ

https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/story/youkaigakkou/

■作品公式X

https://x.com/yohaji_official