ADAM ET ROPE′ が関西初の路面店舗「ADAM ET ROPE′ KYOTO」を京都市・御幸町通にて2026年5月15日 (金) にオープン

株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区、代表 佐々木進) が運営する「ADAM ET ROPE'（アダム エ ロペ）」は、関西初となる路面形態での店舗「ADAM ET ROPE' KYOTO」を京都市に2026年5月15日 (金) オープンします。

新店舗は、歴史ある街並みと新しいカルチャーが交差し、感性豊かなショップやカフェが立ち並ぶ、京都らしい魅力にあふれたエリアの京都市・御幸町通に構えます。

ファッションを軸に、上質でこだわりのあるウェアや雑貨を取り揃え、ADAM ET ROPE' ならではのスタイルを提案するショップとして誕生します。

この度のオープンに合わせ、The select of ADAM ET ROPE' と題し、「SALOMON（サロモン）」を代表する定番モデル“XT-6”を京都最大規模で取り揃えるイベント、日本のみならず世界的に人気を博すブランド「AURALEE（オーラリー）」や、「SONIA CARRASCO（ソニア カラスコ）」のモアバリエーションイベントをご用意します。

また、日本のモノづくりとして、近年世界から注目度の高い“デニム”に焦点をあて、ADAM ET ROPE'の視点でセレクトしたデニムコレクションを展開します。

さらに、グランドオープン日となる5月15日(金)限定で、京都市下京区木屋町通のナチュラルワインとコーヒーの店「sumi（スミ）」で取り扱うsourをお越しいただいたお客様にご用意いたします。

【ADAM ET ROPE' KYOTO】

■ オープン日：2026年5月15日 (金)

■ 住所：〒600-8039

下京区御幸町通四条下ル大寿町398御幸町ビル1F2F FUJII DAIMARU WEST3

＜店舗イメージ＞

＜EVENT情報＞

「SALOMON（サロモン）」を代表する定番モデル“XT-6”を、オープンに合わせコレクションとして展開する特別なイベントを開催します。

定番カラーから、シーズナルカラーまで圧巻のラインアップで取り揃えます

開催期間：5月15日（金）～ 5月24日（日）

「自分たちが思う本当に良い素材を提案する事、その素材を使い上質な軽さを表現する事」をコンセプトに掲げるブランド「AURALEE（オーラリー）」の最新コレクションをこの機会に合わせ、ユニセックスで豊富に取り揃えます。

クラフト、プロセス、そして現代的なテーラリングの交差点を探求し続けるブランド「SONIA CARRASCO（ソニア カラスコ）」。

世界的に注目を浴びる同ブランドのアイテムをユニセックスで豊富にラインアップします。

日本のものづくりの中でも、近年特に世界中から支持される「デニム」。

精巧な技術によりつくられた数々のブランドを、ADAM ET ROPE'の視点でセレクトした特別なコレクションとして展開します。

京都木屋町松原の片隅にあるワインとコーヒーのスタンド「sumi（スミ）」のドリンクを

ご用意しオープニングデーを彩ります。

【sumi（スミ）】

京都木屋町松原の片隅にある

ワインとコーヒーのスタンド。

朝も夜も。

境界をつくらずその時の気分に寄り添う一杯を。

『街に寄り添い、街に溶け込む。皆様の心のsumiに』

〒600-8015 京都市下京区美濃屋町182番地10角

営業時間 10:00-23:00

【ADAM ET ROPE'（アダム エ ロぺ）について】

ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、

もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

▪公式オンラインストア J'aDoRe JUN ONLINE

FEMME https://www.junonline.jp/adam-et-rope-femme/

HOMME https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/

▪公式インスタグラム

https://www.instagram.com/adametrope/

https://www.instagram.com/adametropehomme/