「マシンピラティスをもっと身近に」予約不要・着替え不要・通い放題の「ミニトレ&ピラティス」がついに日吉にOPEN

株式会社BERRY

株式会社BERRY（本社：東京都渋谷区、以下「BERRY」）は、武蔵小山で大好評の「ミニトレ&ピラティス」（https://minitore.net/studios/hiyoshi/）を日吉駅徒歩1分にオープンいたします。

ミニトレ&ピラティスは「ピラティスをもっと身近に」をコンセプトに、今まで面倒だっだ「準備」を無くすために手ぶらでOK・私服OKのマシンピラティス専門店です。姿勢改善はもちろん、ダイエット、バストアップ、筋力向上など目的別プログラムを用意しています。

【3つのポイント】

圧倒的な手軽さ

予約不要・着替え不要（私服OK）・駅徒歩1分で、仕事帰りや買い物のついでにふらっと立ち寄れる。

驚きのコストパフォーマンス

マシンピラティス通い放題で月額9,800円（税抜）。相場の半額以下という低価格設定。

パーソナルに近い指導

少人数制×セミパーソナル形式で、トレーナーが一人ひとりのフォームをしっかりサポート。

【なぜミニトレ&ピラティスは選ばれるの？】

■ 「通うハードル」を極限まで下げた革新的なシステム

一般的なピラティススタジオでネックとなる「数日前からの予約」や「重い着替えの持ち歩き」を一切不要にしました。思い立った瞬間にピラティスを楽しめる利便性が最大の特徴です。

■ 目的別プログラムで結果にコミット

低価格ながら、プログラムの質には妥協しません。

姿勢改善・猫背解消： デスクワークで固まった筋肉をリセット。

ダイエット・引き締め： 部位別のプログラムや心拍数を上げるプログラムで効率よく脂肪燃焼。

部分痩せ（バストアップ・美脚）： ターゲットを絞った専門ワークアウト。

■ なぜ「月額9,800円」で提供できるのか

独自のオペレーション効率化と広告費の削減により、業界の常識を覆す価格を実現しました。「高いから通えない」というマシンピラティスのイメージを払拭し、より多くの方の健康と美容を支えます。

【店舗概要】

店舗名： ミニトレ&ピラティス 日吉店

所在地： 神奈川県横浜市港北区日吉（日吉駅 徒歩1分）

営業時間： [営業時間を入力]

料金： 月額9,800円（税抜）～

公式サイト： https://minitore.net/

【今後の展望】

株式会社BERRYは、「健康を、もっと身近に、もっと楽しく」をミッションに掲げ、今後も「ミニトレ&ピラティス」の多店舗展開を加速させてまいります。